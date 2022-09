Qui est Paul Hollywood et quelle est la valeur nette du juge Bake Off ?

PAUL Hollywood est surtout connu en tant que juge sur The Great British Bake Off depuis le lancement de l’émission en 2010.

Mais qui est le juge Bake off et quelle est sa valeur nette ? Voici ce que nous savons…

Caractéristiques de Rex

Qui est Paul Hollywood et quelle est sa valeur nette ?

Paul Hollywood est un célèbre chef et présentateur de télévision.

La star, 56 ans, est surtout connue en tant que juge du Great British Bake Off – et a déménagé avec l’émission de la BBC à Channel 4 en 2016.

Il a une valeur nette de 11,5 millions de livres sterling en 2022, comme le rapporte Heart.

En 2018, il a gagné 9,1 millions de livres sterling, dont 7,3 millions de livres sterling réalisés par sa société principale HJP Media LLP, et 1,8 million de livres sterling générés par son autre société, Paul Hollywood Limited.

Il gagne 400 000 £ par an sur Bake Off après avoir signé un contrat de 1,2 M £ avec Channel 4 sur trois ans.

En juillet 2021, il a révélé son intention de construire une nouvelle dépendance dans sa maison de 810 000 £ pour sa collection de supercars.





Quelle expérience en pâtisserie a-t-il ?

Paul est né à Wallasey dans le Merseyside en 1966, d’un boulanger.

Après avoir quitté ses cours à la Wallasey School of Art, il a été employé dans la boulangerie de son père à York, avant de travailler dans plusieurs points de vente de pâtisseries, pains et gâteaux.

Paul a gravi les échelons pour travailler comme chef boulanger dans un certain nombre d’établissements prestigieux au Royaume-Uni et à l’étranger avant de devenir célèbre, notamment The Dorchester, The Chester Grosvenor Hotel et Cliveden Hotel.





Avec qui Paul Hollywood sort-il ?

Paul sort actuellement avec Melissa Spalding, propriétaire d’un pub de 36 ans, du Kent.

Melissa dirige le Checkers Inn à Smarden près de la maison de Paul.

Le couple a noué une relation en septembre 2019.





Bien que le couple ait un écart d’âge de 17 ans, ils vont toujours bien et en 2020, Melissa a emménagé dans sa ferme du 18e siècle pendant le verrouillage.

Avant de rencontrer Melissa, Paul est sorti avec Summer Monteys-Fullam, jusqu’à leur rupture en août 2019.