Qui est Paul Hemming et où est-il maintenant ?

EN 2016, la disparition d’une jeune mère de Milton Keynes a saisi la nation.

La famille de Natalie Hemming a été désemparée lorsque la mère de trois enfants a disparu sans laisser de trace – mais un homme près de chez elle savait exactement ce qui lui était arrivé.

Natalie Hemming a disparu sans laisser de trace en 2016 Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Qui est Paul Heming ?

Paul Hemming est l’homme reconnu coupable du meurtre de sa compagne, Natalie Hemming, 31 ans, le dimanche 1er mai 2016.

Ils étaient ensemble depuis 2007 et bien qu’ils ne soient pas mariés, elle a pris son nom de famille et il est devenu une figure paternelle pour sa jeune fille.

Dans les années qui ont suivi, Paul et Natalie ont également accueilli un fils et une fille.

Natalie Hemming a été battue à mort dans le salon de sa maison par son partenaire jaloux Paul après qu’il soit entré dans une crise de rage.

Le meurtre brutal s’est produit après que Hemming a découvert que Natalie prévoyait de le quitter pour un collègue.

Au cours de son procès en 2016, le tribunal a entendu comment Hemming avait enveloppé le corps de Natalie dans une couverture, l’avait placé dans le coffre de sa voiture, puis avait conduit de Milton Keynes à une zone boisée à environ 30 miles dans le sud du Hertfordshire.

Il a ensuite inventé un réseau élaboré de mensonges dans le but de dissimuler ses crimes impitoyables.

Lorsque les enfants de Natalie se sont réveillés le lendemain matin, Hemming a affirmé que leur mère avait quitté la maison pendant qu’ils dormaient et était allée rendre visite à un ami.

Il est apparu plus tard que le fils de Natalie, alors âgé de six ans, s’était réveillé et avait été témoin du meurtre par une ouverture dans la porte.

Hemming a ensuite emmené les enfants au zoo de Whipsnade pour une journée fériée.

Deux jours après la disparition de Natalie, sa mère a frénétiquement composé le 999 et signalé la disparition de sa fille.

C’était alors l’une des plus grandes perquisitions de l’histoire de la police de Thames Valley.

Lorsque des policiers sont arrivés au domicile familial, Hemming les a faussement informés que Natalie avait été violée le samedi soir et était partie pour “se vider la tête”.

Dans le but de tromper davantage les autorités, Hemming a envoyé des SMS au téléphone de Natalie, semblant préoccupé et inquiet pour son bien-être.

Trois semaines plus tard, le corps de la mère disparue a été découvert.

S’exprimant lors de son procès, le pathologiste Dr Olaf Biedrzycki a déclaré qu’il était impossible de déterminer ce qui avait causé la mort de Natalie en raison de l’état avancé de décomposition.

Un examen officiel a découvert que les autorités “avaient raté des occasions” de partager des informations sur son partenaire violent – ​​qui figurait dans le documentaire de Channel 4 Catching A Killer: The Search For Natalie Hemming.

Au cours de son procès, le tribunal a appris qu’il y avait eu des incidents de violence domestique aux mains de Hemming contre Natalie.

En 2007, Natalie a fait une déclaration à la police alléguant qu’après une dispute, Hemming lui avait lancé son téléphone portable qui l’avait frappée à la tête.

Des années plus tard, en 2013, Natalie a de nouveau déclaré à la police que Hemming l’avait piquée dans les yeux et l’avait frappée à la tête avec une bouteille.

L’examen du Milton Keynes Community Safety Partnership a conclu que “malgré seulement trois appels à la police concernant des violences domestiques sur une période de neuf ans”, il était évident qu’elle avait “divulgué des informations à des professionnels suggérant qu’elle et la relation de l’agresseur étaient abusives”.

Où est Paul Hemming maintenant ?

Paul Hemming purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour les crimes qu’il a commis.

Il a été reconnu coupable de meurtre, d’entrave au coroner et d’empêcher l’enterrement légal de Natalie Hemmings.

Hemming avait précédemment plaidé coupable d’homicide involontaire.

Combien de temps Paul Hemming passera-t-il en prison ?

Paul Hemming a été condamné à la prison à vie.

Il servira au moins 20 ans.

Hemming ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2036.