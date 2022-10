Qui est Paul Ferris ? | Le soleil

PAUL FERRIS restera à jamais inscrit dans l’histoire de Glasgow comme l’un des gangsters les plus notoires de Blackhill.

Ayant grandi dans un quartier difficile de Glasgow, tout tourne autour de Paul Ferris.

Paul Ferris est né dans un quartier difficile de Glasgow Blackhill

Qui est Paul Ferris ?

Paul Ferris est né le 10 novembre 1963 dans le district de Blackhill à Glasgow en Écosse.

Il était le plus jeune de six enfants nés d’un père protestant et d’une mère catholique.

En grandissant, il a été victime d’intimidation par une famille criminelle locale, les Gallois.

C’est pourquoi, adolescent, il a commencé à commettre une série d’attaques au couteau de vengeance contre le frère gallois.

Il a été arrêté pour la première fois à l’âge de 17 ans pour voies de fait et vol qualifié et a été envoyé au centre de détention provisoire de Longriggend.

Il attendait son procès et pendant ce temps, il a fui la police lors d’une poursuite en voiture après avoir porté un fusil de chasse et des couteaux.

Il a été arrêté au bout de quelques semaines et son procès lui a valu trois mois au centre de détention de Glenochil.

Âgé de 19 ans, Ferris faisait partie de l’empire du crime de Thompson en recouvrant des dettes et en étant un tueur à gages qui a poignardé, tailladé, aveuglé et coiffé les genoux.

Un procès en 1992, a vu Donald Findlay le défendre contre :

le meurtre d’Arthur Thompson Jr, avec l’aide de Robert Glover et Joe “Bananas” Hanlon

la tentative de meurtre d’Arthur Thompson Sr en conduisant à plusieurs reprises une voiture vers lui en mai 1990

menaçant d’assassiner William Gillen et lui tirant dans les jambes

conspirant pour agresser John “Jonah” McKenzie le 26 mai 1991

posséder illégalement une arme à feu

fourniture de drogues telles que l’héroïne, la cocaïne et l’ecstasy

violation de la loi sur le cautionnement

Ferris a fait face à la prison en juillet 1998 lorsqu’il a été jugé à Old Bailey après avoir été arrêté à Londres en 1997.

Il a été reconnu coupable de complot en vue de vendre ou de transférer des armes illégales, de faire le commerce d’armes à feu et de posséder des explosifs.

La peine a été réduite à sept ans par la Cour d’appel de Londres en mai 1999.

Ferris a passé son temps en prison à co-écrire sa biographie avec Reg McKay – The Ferris Conspiracy.

Après avoir été libéré en janvier 2002, il a voulu abandonner sa vie de crime et a ensuite publié un autre livre intitulé Deadly Divisions.

Cependant, il n’a pas été facile pour Ferris de rester à l’écart de sa vie criminelle et en mai de cette année-là, il a été renvoyé en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et s’être impliqué dans une bagarre au couteau avec Tam McGraw et aurait expédié £ 900 000 de cannabis.

D’où vient Paul Ferris ?

Ferris était de Blackhill à Glasgow.

Cette zone a été développée en tant que lotissement social dans les années 1930 et se situait aux niveaux les plus bas.

Il visait à donner un foyer à ceux qui avaient été évacués des bidonvilles de Glasgow au XIXe siècle.

Cette zone est connue pour ses privations et sa violence pleine de gangs criminels et de trafics de drogue.

L’église Saint-Paul a lancé un forum des jeunes pour améliorer la vie des jeunes et tenter de lutter contre ces problèmes.

Cela a clairement fonctionné, montrant une diminution de 96% de la violence depuis 2006.

Que fait Paul Ferris maintenant ?

Ferris vit maintenant à Londres et travaille comme consultant en affaires.

En 1992, il avait créé un concessionnaire nommé Jagger Autos et était consultant pour la société de sécurité Premier Security, ce qui lui rapportait 6,2 millions de livres sterling par an.

Il est également marié à sa femme Carolyn Ferris.