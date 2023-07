Qui est Paul Connolly ? | Le soleil

Un auteur qui a subi des années de violence mentale et physique dans le système de soins s’est confié sur son enfance traumatisante.

Paul Connolly, analphabète jusqu’à l’âge adulte, a partagé son histoire déchirante dans une série de livres.

Paul n’avait que deux ans lorsqu’il a été abandonné

Qui est Paul Connolly ?

Connolly n’était qu’un bébé de deux ans lorsqu’il a été abandonné dans une poubelle.

Il a été emmené dans une maison de retraite pour bébés et tout-petits dans le quartier londonien de Tower Hamlets.

Il a ensuite été transféré au foyer pour enfants de St Leonard à Hornchurch, Essex, où il a subi des années de maltraitance.

Le foyer pour enfants a fonctionné de la fin des années 60 au début des années 80 et était géré par le Tower Hamlets London Borough Council.

Connolly a commencé à fréquenter un club de boxe à l’âge de 11 ans.

Il est finalement tombé dans un style de vie violent et a été traduit en justice face à une peine de dix ans de prison pour lésions corporelles graves et lésions corporelles graves avec intention en 2000.

Après ce moment, il a commencé à changer et a laissé derrière lui son passé violent.

Connolly a reçu 16 000 £ d’indemnisation du Tower Hamlets Council en reconnaissance d’avoir manqué à son devoir de diligence.

À 48 ans, il a commencé à écrire son premier livre, Against All Odds, qui a été publié sur Amazon et est devenu un grand succès.

Après le succès de son premier livre, Connolly a écrit deux autres biographies et est devenu instructeur de gym avec des célébrités de haut niveau.

Ses clients incluent Elle MacPherson, Demi Moore et Michelle Pfeiffer.

Qui est la femme de Paul Connolly ?

Paul et sa femme Jo se sont rencontrés dans un gymnase local en 2002.

Le couple s’est ensuite marié et a eu deux enfants ensemble, Harley et Archie.

Ils ont aussi un Yorkshire Terrier appelé Ralph.

Que fait Paul Connolly maintenant ?

Connolly vit maintenant à Billericay et travaille avec des adultes et des enfants ayant des conditions médicales particulières.

Il parle également publiquement de son expérience pour Beanstalk et est un témoin expert dans les affaires de maltraitance d’enfants.

Big Boys Don’t Cry est-il basé sur la vie de Paul Connolly ?

Le film Big Boys Don’t Cry est basé sur l’histoire vraie de l’enfance choquante de Connolly.

Il a été publié pour la première fois en 2020 et ajouté à Netflix en décembre de la même année.

Connolly est joué par l’acteur Michael Socha.