Qui est Paul Burrell ? Le majordome de la princesse Diana et je suis une star de célébrité – The Sun

PAUL Burrell est sous les projecteurs depuis des années – faisant la une des journaux car il a été décrit comme étant le confident le plus proche de la princesse Diana.

Il a servi comme majordome de la princesse pendant une décennie et s’est décrit comme son “meilleur ami”. Voici ce que nous savons du serviteur royal.

Paul Burrell a joué dans la saison 4 de I’m a Celebrity Get Me Out of Here 1 crédit

Qui est Paul Burrell ?

Paul Burrell, né le 6 juin 1958, a été valet de pied de la reine Elizabeth II et majordome de Diana, princesse de Galles.

Burrell est entré au service royal à l’âge de 18 ans et est devenu le valet de pied personnel de la reine un an plus tard.

Il a été inspiré à travailler pour la monarchie après une visite d’enfance au palais de Buckingham depuis sa ville natale de mines de charbon Grassmore, Derbyshire.

Burrell est devenu un proche confident de la princesse, qui l’a un jour décrit comme “son rocher”.

EN SAVOIR PLUS SUR PAUL BURRELL

Il a divorcé de sa femme de 32 ans, Maria, en 2016, pour épouser son petit ami Graham Cooper le 3 avril 2017.

La cérémonie de partenariat civil de 30 000 £ dans le Lake District a eu lieu à l’hôtel Linthwaite à Bowness, Cumbria.

Le majordome avait nié à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles il était gay, mais une source a déclaré que Diana était la seule femme à qui il ait jamais parlé de sa véritable sexualité.

Burrell a été critiqué en 2008, lors d’une enquête sur la mort de Diana.

Il venait d’apparaître qu’il avait secrètement copié des lettres entre elle et d’autres membres de la famille royale.

Il a déclaré à l’audience que c’était pour “une importance historique”, mais a été accusé d’être une “roche poreuse”.

Combien de temps Paul Burrell a-t-il travaillé pour la famille royale ?

Burrell a travaillé pour la famille royale pendant 21 ans.

Il a commencé sa carrière royale dès la sortie de l’école et a servi comme serviteur royal pendant une grande partie de sa vie d’adulte.

Burrell a rejoint la maison de Charles et Diana à Highgrove House en 1987.

Il est devenu le majordome de la princesse et est resté dans ce rôle jusqu’à sa mort en 1997.

Burrell s’est décrit comme le “meilleur ami” de la princesse Diana et a affirmé qu’elle l’a décrit comme “le seul homme en qui elle ait jamais eu confiance”.

À quelles émissions de télévision Paul Burrell a-t-il participé et quand était-il dans I’m A Celebrity?

Burrell est apparu dans la quatrième saison de I’m a Celebrity Get Me Out of Here, en 2004.

Il est resté dans la jungle pendant 16 jours, atteignant la finale de la compétition.

La série a été remportée par le comédien Joe Pasquale, Burrell arrivant de justesse deuxième avec une marge de 2%.

Il a participé à quatre Bushtucker Trials et a gagné 75% de ses étoiles.

En 2022, il revient dans la série pour le spin off All Stars.

L’ancien majordome royal a également fait de fréquentes apparitions à la télévision tout au long de sa carrière, principalement en raison de sa relation étroite avec la princesse.

Burrell était le correspondant royal de l’émission télévisée Lorraine à l’approche du mariage du prince Harry et de Meghan Markle.

Il a été choisi par les patrons en raison de sa relation étroite avec la mère de Harry, Diana.

Paul Burrell est-il marié et a-t-il des enfants ?

Burrell s’est marié avec Maria Cosgrove en 1984 et le couple a été marié pendant 32 ans.

Cosgrove travaillait auparavant pour le prince Philip et le couple s’est rencontré alors qu’ils travaillaient au palais de Buckingham.

Le couple a eu deux enfants ensemble, Alexander et Nicholas.

Cependant, en 2016, Burrell a dit à sa femme d’alors qu’il voulait se séparer en raison de son homosexualité cachée.

Le majordome a ensuite épousé son petit ami, Graham Cooper, en avril 2017 à Bowness-on-Windermere.

Il a expliqué que son ex-femme croyait que leurs fils ne voudraient plus avoir de relation avec leur père, après avoir découvert qu’il était gay.

“Elle a dit:” Vous pourriez perdre vos fils. Vous les perdrez parce qu’ils ne comprendront pas “, mais elle avait tort”, a déclaré Burrell.

Ses deux fils devaient s’envoler de chez eux aux États-Unis pour assister à son mariage avec Graham Cooper.

En 2019, Burrell a vendu sa boutique de fleuriste et a pris sa retraite pour vivre avec son mari dans leur maison du Cheshire.