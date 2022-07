Qui est Paul Bilzerian ? | Le soleil

PAUL Bilzerian est un homme d’affaires américain et père du “roi d’Instagram” Dan Bilzerian.

Bilzerian, qui aurait 72 ans, était un spécialiste des rachats d’entreprises qui a été reconnu coupable d’avoir omis de divulguer en temps voulu plusieurs rachats.

Paul Bilzerian est un ancien homme d’affaires américano-arménien Crédit : Mugshots.com

Qui est Paul Bilzerian ?

L’homme d’affaires en disgrâce est né à Miami, en Floride, et a grandi à Worchester, dans le Massachusetts.

Bilzerian est d’origine arménienne et a grandi dans un foyer brisé après le divorce de ses parents quand il était jeune.

Selon le Chicago Tribune, il a abandonné l’école après avoir été convoqué au bureau du directeur de son lycée pour avoir porté le pantalon de la mauvaise couleur.

Il a ensuite combattu au Vietnam et a ensuite étudié et est diplômé de l’Université de Stanford et de la Harvard Business School.

Bilzerian a emménagé dans l’espace de rachat d’entreprise après avoir obtenu son diplôme et deviendrait connu pour avoir exécuté des accords haut de gamme impliquant des entreprises comme Cluett, Peabody and Company et Hammermill Paper Company dans les années 1980.

Quelle est la valeur nette de Paul Bilzerian ?

Selon Wealthy Genius, Bilzerian vaut 30 millions de dollars.

Après sa rencontre avec la Securities and Exchange Commission, l’homme de 72 ans a été contraint de renoncer à ses bénéfices et a déclaré faillite.

L’argent qu’il a gagné est allé dans des fonds en fiducie pour ses fils.

Paul Bilzerian est-il marié ?

Bilzerian a épousé Terri Steffen en 1978 et le couple est toujours ensemble.

Ils se sont rencontrés à la Harvard Business School et ont décidé de se marier après avoir obtenu leur diplôme.

Terri était la camarade de classe de Bilzerian. Le couple a ensuite déménagé à Saint-Pétersbourg, en Floride.

Combien d’enfants ont Paul Bilzerian et Terri Steffen ?

Le couple a eu deux garçons : Dan, 41 ans, et Adam, 39 ans. Tous deux sont de sérieux joueurs de poker.

Dan a gagné son surnom de « roi d’Instagram » grâce à ses 24,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Il est connu pour son style de vie somptueux et controversé, le playboy est souvent vu traîner avec des visages célèbres comme Floyd Mayweather et DJ Steve Aoki.

Sa page Instagram est jonchée d’images de plusieurs femmes à moitié nues drapées sur lui alors qu’il montre son argent.

Bilzerian présente également son amour des armes à feu et publie des vidéos et des images de lui avec les armes.