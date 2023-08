Qui est Patty James ? À propos de la mère de Matt qui participera au « Golden Bachelor » – Hollywood Life

Voir la galerie





Patty est originaire de Durham, en Caroline du Nord.

Les fans de Bachelor Nation sont tombés amoureux de Patty James pendant Matt James’ saison de Le célibataire. Maintenant que son fils a trouvé l’amour avec Rachael Kirkconnelll’homme de 70 ans cherche également à trouver l’âme sœur.

ABC a dévoilé le casting de la première saison de Le célibataire d’oret Patty fait partie des femmes qui espèrent capturer Celui de Gerry Turner affection. HollywoodVie contient toutes les informations clés que vous devez savoir sur Patty.

Patty a deux enfants.

Patty est évidemment la maman de Matt, que nous avons connu pendant La bachelorette saison 16 et éventuellement sa saison de Le célibataire. Patty a également un fils aîné nommé John. John est un rappeur qui fait de la musique depuis plusieurs années sous le nom de « John The Scorpio ».

Patty a travaillé comme agent immobilier.

Patty est maintenant à la retraite, mais elle a travaillé pendant de nombreuses années comme agent immobilier dans la région du Research Triangle en Caroline du Nord, selon elle. LinkedIn. Avant de travailler dans l’immobilier, elle est diplômée en psychologie de la North Carolina State University. Elle a pris une pause dans sa carrière immobilière pour élever ses fils.

Patty a un ex-mari.

Les parents de Matt ont divorcé quand lui et son frère, John, était jeune. Au début, Matt n’a pas partagé exactement ce qui s’était passé, mais a laissé entendre que l’infidélité avait conduit à la séparation. « J’ai vu à quoi ressemblait l’infidélité dès mon plus jeune âge », a-t-il déclaré sur Le spectacle de la salle Tamron. Quand Matt est le père, Manny JamesEst apparu sur Le célibataire, il a admis avoir trompé Patty et a dit qu’il n’en était « pas fier ». Patty a quitté Manny après la tricherie.

Matt est très proche de sa mère.

Même si la relation de Matt avec son père n’a pas toujours été la meilleure, il entretient une relation étroite avec sa mère depuis le début. En l’honneur de son 70e anniversaire en mars 2023, Matt a écrit un message sincère à sa mère. « Le plus beau cadeau que j’ai reçu de maman a été de me présenter à Toi. Je prie pour pouvoir être la moitié de l’humaine qu’elle a été et marcher dans la foi avec autant de courage qu’elle. Continuez à bénir notre petite famille et prenez soin de Mme Patty ; en ton saint nom, je prie, Amen », a-t-il écrit sur Instagram.

Patty veut des petits-enfants !

Patty souhaite que la famille James s’agrandisse depuis le voyage de Matt Le célibataire a commencé. « Je pense que le compteur des petits-enfants de ma mère a commencé lorsque l’annonce a été faite », a plaisanté Matt lorsqu’il a été annoncé comme célibataire. « Elle veut une équipe de basket-ball. J’aurai un monospace, c’est le maximum !