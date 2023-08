Qui est Patrick G. Jackson ? 5 choses sur le mari de Ketanji Brown Jackson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SHAWN THEW/EPA-EFE/Shutterstock

Ketanji Brown Jackson est la première femme noire à être juge à la Cour suprême.

Elle est mariée à Patrick G. Johnson depuis 1996.

Le couple a deux filles : Talia et Leila.

Ketanji Brown Jackson occupe une place très importante, en tant que première femme noire à siéger à la Cour suprême. Elle a été proclamée présidente celui de Joe Biden choix pour le siège laissé vacant par l’ancien juge Stéphane Breyer, quand il a pris sa retraite. Elle a prêté serment en tant que juge en juin 2022, après avoir été confirmée par le Sénat en avril de la même année.

Alors que Ketnaji a fait sa déclaration liminaire lors de l’audience de confirmation pour devenir juge à la Cour suprême, son mari Dr. Patrick G.Jackson était à ses côtés le lundi 21 mars. Alors que sa femme prononçait un discours émouvant expliquant pourquoi elle était qualifiée pour la plus haute cour du pays, son mari a été vu en larmes en la regardant. La candidate SCOTUS a même inclus ses remerciements pour son mari dans sa déclaration. « J’aimerais vous présenter mon mari depuis 25 ans : le Dr Patrick Jackson. Je suis convaincu que sans lui à mes côtés dès le début de cet incroyable parcours professionnel, rien de tout cela n’aurait été possible. Nous nous sommes rencontrés à l’université il y a plus de trois décennies, et depuis lors, il est le meilleur mari, père et ami que je puisse imaginer. Patrick, je t’aime », a-t-elle déclaré. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Patrick Jackson ici !

Ketanji a reçu sa commission officielle à la Cour suprême le 30 septembre 2022 lors de la traditionnelle cérémonie d’investiture. C’était la première fois que l’avocate prenait place sur le banc, consolidant sa place en tant que première femme noire juge du tribunal. Bien sûr, Patrick était à ses côtés, lui tenant la main et l’embrassant après l’événement historique. Patrick (ainsi que leurs filles Talia et Leïla) étaient là pour la soutenir tout au long des audiences de confirmation et étaient là pour les nombreux moments passionnants après sa confirmation. En savoir plus sur Patrick ici.

Patrick est chirurgien

Comme sa femme l’a présenté, Patrick est chirurgien depuis plus de deux décennies. Il est un chirurgien basé à Washington DC pour l’hôpital MedStar Georgetown. Ses domaines d’intérêt comprennent la reconstruction de la paroi abdominale, la cholécystectomie et bien plus encore. Il est diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Columbia en 1995 et a effectué des résidences au Massachusetts General Hospital.

Patrick et Ketanji sont mariés depuis 1996

Ketanji et Patrick se sont mariés en 1996, mais ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux encore étudiants à Harvard, via le Héraut de Miami. Pendant que Patrick parcourait ses résidences médicales et ses bourses, Ketanji a déménagé à Boston avec lui où elle a eu sa première fille, comme elle l’a dévoilé lors d’une conférence en mars 2017.

Avec le moment émouvant du couple lors de la déclaration d’ouverture de Ketanji, il n’est pas surprenant qu’ils semblent être une paire absolument parfaite ! Ketanji a parlé de l’appariement improbable du couple lors de la conférence, qualifiant son mari de « par excellence » Boston Brahmin « », avant de mentionner à quel point leurs éducations étaient différentes. « Lui et son frère jumeau sont, en fait, la sixième génération de leur famille à être diplômés du Harvard College. En revanche, je ne suis que la deuxième génération de ma famille à aller à n’importe quel collège, et je suis à peu près certaine que si vous retraciez ma lignée familiale jusqu’à mes grands-parents – qui ont été élevés en Géorgie, soit dit en passant – vous constateriez que mes ancêtres étaient des esclaves des deux côtés », a-t-elle déclaré. Même si leur vie avant de se rencontrer peut avoir différé, elle a également dit qu’ils partageaient des habitudes similaires. « Patrick et moi sommes en fait ceux qui souffrent depuis longtemps pour se coucher tôt, se lever tôt. »

Il a deux filles avec Ketanji

Patrick et Ketanji sont parents de deux jeunes femmes : Talia, 22, et Leïla, 18 ans, et Patrick n’est clairement pas le seul à être enthousiasmé par la nomination SCOTUS de Ketanji. En fait, Leila a écrit une fois une lettre émouvante au président de l’époque Barack Obama de la nommer à la Cour suprême alors qu’elle n’avait que 11 ans. « Elle est déterminée, honnête et ne rompt jamais une promesse faite à personne, même s’il y a d’autres choses qu’elle préférerait faire. Elle peut faire preuve d’engagement et est loyale et ne se vante jamais. Je pense qu’elle ferait une excellente juge à la Cour suprême », a-t-elle écrit dans la lettre, selon The Associated Press.

Il est lié à Paul Ryan par mariage

L’un des faits les plus intéressants qui sont ressortis à propos de Ketanji lorsque sa nomination a été annoncée était qu’elle était liée à l’ancien président de la Chambre. Paul Ryan. Le lien avec l’ancien candidat républicain à la présidentielle est venu du mariage du frère jumeau de Patrick. le frère de patrick William Est marié à Dana Little Jacksonqui est l’épouse de l’ancien président de la Chambre Janna Ryan sœur. Avec leur lien familial, Paul a été un défenseur de Ketanji, même de l’autre côté de l’allée. Lorsque Ketanji a été annoncé comme une nomination SCOTUS, il a tweeté ses félicitations. « Janna et moi sommes incroyablement heureux pour Ketanji et toute sa famille. Notre politique peut différer, mais mes éloges pour l’intellect de Ketanji, pour son caractère et pour son intégrité sont sans équivoque », a-t-il écrit.

Paul avait également servi de témoin de moralité pour elle lorsqu’elle a été nommée juge du tribunal de district en 2012. Il a exprimé un sentiment similaire, tout en mentionnant qu’ils sont liés par sa belle-famille. « C’est une personne incroyable, et je recommande favorablement votre considération », a-t-il déclaré.

Il a jailli sur Ketanji à plusieurs reprises

Patrick a montré qu’il est un mari incroyablement solidaire et qu’il adore clairement sa femme. Il a tweeté sur son amour pour Ketanji sur son compte Twitter supprimé depuis, par The Associated Press. « Joyeuse journée d’amour ! Je suis particulièrement reconnaissant de traverser la vie avec un partenaire brillant et compatissant qui me coupe toujours le souffle, rendu possible par des sacrifices comme Richard et Mildred Loving », a-t-il écrit dans un tweet commémorant la décision de la Cour suprême Loving v. Virginia.

Ce n’est pas la seule fois que Patrick a montré à quel point il raffole de sa femme. Au début de sa carrière, Patrick se rendait au tribunal après ses quarts de travail à l’hôpital pour voir ce que faisait sa femme à ses débuts en tant que clerc. La juge fédérale Patti Saris a déclaré qu’il avait levé des drapeaux rouges pour certaines personnes du tribunal qui ne le connaissaient pas, lorsqu’il s’était présenté épuisé après son séjour à l’hôpital lors d’une interview en mars 2021 avec RADIO NATIONALE PUBLIQUE. Elle a dit qu’un maréchal de la cour pensait qu’il était sans abri et lui a proposé de le faire sortir du tribunal. S’il n’avait peut-être pas l’air à sa place dans la salle d’audience, il adorait certainement que sa femme aille la regarder travailler après de longues heures à l’hôpital !

