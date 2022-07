Qui est Pat Cipollone, l’avocat de Trump témoignant devant le comité du 6 janvier ?

L’avocat de la Maison Blanche de l’ancien président Donald Trump, Pat Cipollone, a témoigné devant le comité de la Chambre du 6 janvier à huis clos vendredi.

Son interview intervient plus d’un an après l’enquête du comité sur les circonstances entourant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis et après des semaines d’audiences télévisées. Lors de ces audiences, des témoins ont décrit Cipollone comme l’une des rares personnalités à avoir été témoin à plusieurs reprises des efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 sans y participer. Bien que Cipollone ait comparu à huis clos avec le comité en avril, ce n’était pas une déposition officielle.

Le témoignage de Cipollone peut être lié dans l’imaginaire public à un autre ancien avocat de la Maison Blanche qui a témoigné au sujet de crimes potentiels commis par un ancien président – ​​John Dean. Lors des audiences du Watergate, Dean a témoigné contre Richard Nixon et a joué un rôle crucial dans l’établissement de la culpabilité du 37e président dans le scandale.

Il est peu probable que Cipollone, hostile à la publicité, suive les traces de Dean, mais il pourrait fournir de nouveaux détails sur ce que Trump faisait lors de l’attaque contre le Capitole et sur les efforts politiques et juridiques pour annuler la victoire de Joe Biden.

Qui est Pat Cipollone ?

Vendredi, l’ancien sénateur et candidat à la primaire présidentielle républicaine à deux reprises, Rick Santorum, a parlé à Vox de son bon ami Cipollone et a décrit l’ancien avocat comme “un gars assez simple et direct” qui s’est concentré sur sa foi, sa famille et son travail. Les deux se sont rencontrés lorsque leurs enfants sont allés à l’école ensemble et se sont liés par leurs origines mutuelles.

« Il est un catholique fort, je suis un catholique fort », a déclaré Santorum. « C’est un Italien, je suis un Italien, c’est un avocat, je suis un avocat. C’est un homme politique conservateur, je suis un homme politique conservateur.

Santorum a précisé que peu importe à quoi ressemble Cipollone, père de 10 enfants, en dehors du lieu de travail, il pense que Cipollone est un “tireur direct… l’avocat qui vous dit dans une déposition de simplement répondre à la question et rien de plus” et quelqu’un “qui non seulement n’est pas intéressé par la célébrité, mais qui serait parfaitement heureux de ne jamais voir son nom imprimé”.

Mais Cipollone va maintenant voir son nom imprimé dans le monde entier. Cela représente un changement bouleversant par rapport à la dernière fois où l’ancien avocat de la Maison Blanche a été au centre de l’attention en 2019, lorsqu’il a aidé à diriger la défense de Trump lors de sa première destitution. Ensuite, il a élaboré une stratégie juridique belliqueuse au nom de son client.

Même avant son mandat d’avocat de Trump à la Maison Blanche, qui a débuté en 2018, Cipollone était un pilier de l’establishment juridique de droite de Washington. Il a travaillé pour le procureur général Bill Barr lors de son premier passage au ministère de la Justice et a été avocat interne des Chevaliers de Colomb, l’éminente organisation fraternelle catholique, avant de devenir un associé renommé dans un cabinet d’avocats où il a gagné 6,7 millions de dollars par an. avant de rejoindre l’administration Trump.

Les liens du diplômé en droit de l’Université de Chicago avec les cercles conservateurs sont si profonds qu’il a même été le parrain de l’éminente personnalité de Fox News, Laura Ingraham, lorsqu’elle s’est convertie au catholicisme. Cependant, il vient d’un milieu modeste. Fils d’un immigré italien, Cipollone est né à New York et a grandi dans le Bronx avant d’être diplômé d’un lycée catholique du Kentucky après que le travail d’usine de son père y ait été transféré.

Ce que le comité du 6 janvier veut apprendre de Pat Cipollone

Le comité considère l’ancien avocat de la Maison Blanche comme un témoin clé qui était dans la salle avec Trump tout au long de ses mois d’efforts pour annuler les élections de 2020. Il pourrait fournir un compte rendu de première main de situations dont d’autres témoins avaient une connaissance indirecte et fournir de nouvelles informations sur le comportement et les actions de Trump le 6 janvier.

La déposition de Cipollone intervient un peu plus d’une semaine après le témoignage surprise de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson devant le comité du 6 janvier, et un peu plus de deux semaines après que la représentante Liz Cheney (R-WY), la vice-présidente du comité, a imploré Cipollone de témoigner sur télévision nationale, en disant: «Nos preuves montrent que Pat Cipollone et son bureau ont essayé de faire ce qui était juste. Ils ont essayé d’arrêter un certain nombre de plans du président Trump pour le 6 janvier.

Elle a poursuivi en disant: «Nous pensons que le peuple américain mérite d’entendre M. Cipollone personnellement. Il devrait comparaître devant ce comité, et nous nous efforçons d’obtenir son témoignage. Apparemment, son plaidoyer a été couronné de succès.

L’ancien avocat de la Maison Blanche a jusqu’à présent été un incontournable des audiences télévisées. Hutchinson a témoigné que Cipollone avait averti à plusieurs reprises Trump que l’ancien président ferait face à une responsabilité légale s’il se rendait au Capitole le 6 janvier, et qu’elle avait entendu le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, dire explicitement à Cipollone que Trump était d’accord avec la foule scandant “Hang Mike Pence”. » à l’extérieur du Capitole.

“Vous l’avez entendu, Pat, il pense que Mike le mérite, il ne pense pas qu’ils fassent quelque chose de mal”, a déclaré Hutchinson à Meadows. En outre, de hauts responsables du ministère de la Justice ont témoigné lors d’une autre audience que Cipollone avait également menacé de démissionner si Trump nommait Jeffrey Clark procureur général par intérim et aidait à bloquer les efforts de transition.

Mais cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que Cipollone pourrait connaître comme le meilleur avocat de la Maison Blanche. La question est simplement de savoir combien il partagera.

L’avocat de Cipollone n’a pas répondu à une demande de commentaire de Vox et un porte-parole du comité du 6 janvier a refusé de commenter.