Qui est Parul Chaudhary ? Un athlète indien écrit l’histoire avec des médailles d’or et d’argent aux Jeux asiatiques

Parul Chaudhary est devenu un nom connu en Inde en remportant une médaille d’or et d’argent aux Jeux asiatiques en cours. Parul a pris d’assaut l’Asiad et a rendu l’Inde fière sur la grande scène avec son spectacle impressionnant. La joueuse de 28 ans a fait preuve de courage et de résilience pour remporter le 5 000 m féminin. Les chances étaient contre elle puisqu’elle occupait la deuxième place dans les dernières secondes, mais elle a réussi à accélérer avec 20-25 mètres à jouer pour dépasser la Japonaise Ririka Hironaka pour la première place avec un chrono de 15:14,75.

Pendant ce temps, lundi, elle a remporté la médaille d’argent au 3000 m steeple féminin, mais a amélioré sa performance au 5000 m pour remporter le métal jaune. Au 3000 m steeple, Parul a réalisé un temps de 9 :27,63 secondes, soit plus de neuf secondes du coureur de Bahreïn, qui a pris la première place du podium en 9 :18,28 secondes, un nouveau record des Jeux.

L’athlète de 28 ans est originaire de l’Uttar Pradesh et son père est agriculteur à Iklauta, près de Meerut. Elle est née le 15 avril 1995.

Parul a toujours été une combattante sur piste en 2011 dès son plus jeune âge, elle courait pieds nus et concourait sur 800 m dans son école. Plus tard, elle a décidé de passer au 1 500 m et au 3 000 m et s’est lancée dans le 5 000 m.

Elle s’est concentrée sur le 5000 m et le 3000 m steeple et s’est désormais fait un grand nom dans les deux catégories.

2023 a été une année en or pour Parul jusqu’à présent puisqu’elle a remporté le métal jaune au 3000 m steeple féminin aux Championnats asiatiques d’athlétisme qui se sont déroulés à Bangkok. Récemment, en août, elle a attiré l’attention en enregistrant son record personnel et son record national au 3000 m steeple avec un temps de 9:15.31 aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest.

La victoire à Budapest l’a aidée à s’assurer une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Parul a été la meilleure femme indienne de course d’obstacles ces dernières années. C’est une athlète accidentelle, qui s’est lancée dans ce sport lorsque son père lui a dit de participer à une course scolaire sans aucune préparation. Elle a remporté le 800 m pieds nus et a ainsi commencé son parcours en athlétisme.