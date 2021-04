PADDY McGuinness est arrivé pour la première fois sur nos écrans il y a près de 20 ans en tant que partenaire comique de Peter Kay.

Il est depuis devenu un nom connu en hébergeant le très populaire Take Me Out et en faisant revivre le genre d’émissions de rencontres télévisées – voici tout ce que vous devez savoir sur l’animateur Top Gear.

3 Paddy est devenu l’un des visages les plus connus du divertissement au Royaume-Uni depuis ses débuts à la télévision professionnelle sur Comedy Lab en 1998. Crédits: ALICIA CLARKE

Qui est Paddy McGuinness?

Paddy est né Patrick Joseph McGuinness à Farnworth, Lancashire le 14 août 1973.

L’homme de 47 ans est né d’un père irlandais du comté de Tipperary, mais a grandi à Farnworth, dans le Lancashire.

Il a fait ses débuts à la télévision en 1995 en tant que candidat à une série d’émissions de rencontres, dont Davina McCall a présenté le cadeau de Dieu.

Cependant, la grande rupture de Paddy est venue en décrochant un rôle avec son ami Peter Kay dans son émission That Peter Kay Thing.

Récemment, il a été révélé que Paddy accueillera le légendaire spectacle automobile Top Gear aux côtés d’Andrew Flintoff et de Chris Harris après la démission de Matt LeBlank. Il a déjà affronté Stars in their Cars sur Travel Channel. Il a également été co-présentateur de Sport Relief.

3 Paddy et Christine sont mariées depuis neuf ans et ont trois enfants ensemble, les jumeaux Penelope et Leo (née en 2013) et Felicity (née en 2016)

Quelle est la valeur nette de Paddy McGuiness?

La valeur nette de PAddy est estimée à environ 7,2 millions de livres sterling.

Le magazine Hollywoods suggère que le comédien, acteur de comédie, animateur de télévision et présentateur anglais a fait la majorité de sa fortune en présentant diverses émissions de télévision populaires, notamment Take Me Out et BBC Top Gear.

Dans quelles émissions de télévision Paddy a-t-il joué?

Emmène-moi

Paddy est devenu plus connu ces dernières années comme l’animateur ironique de l’émission de rencontres Take Me Out, filmée dans le Kent.

Au cours de la série, il est devenu célèbre pour ses slogans – y compris « No Likey, No Lighty » et la phrase en constante évolution « Let the …. See The … ».

Le présentateur participe à l’émission depuis 2016 et reste l’une des émissions télévisées les plus appréciées d’ITV le samedi soir.

Nuits de Phoenix

En 2000, il a joué dans l’émission That Peter Kay Thing de l’ancien ami Peter Kay avant de rejoindre la nouvelle série comique de Kay.

Les Phoenix Nights primés ont vu la star comme le portier Paddy O’Shea, travaillant aux côtés de son collègue videur Max Bygraves, l’un des nombreux personnages interprétés par Peter.

Cela a conduit les deux d’entre eux à faire équipe en duo pour la sitcom Max et Paddy’s Road to Nowhere en 2004.

Coronation Street

Paddy a un arc de six épisodes sur le feuilleton de longue date basé à Manchester en 2015.

Il a joué Dougie Ryan, un vacancier dans un camping qu’un groupe de résidents de Corrie est allé visiter.

Tout au long de la semaine, il s’est avéré être un bâton dans la boue obsédé par la vie en plein air – se considérant un peu comme un campeur Bear Grylls.

Ses épisodes ont généralement été bien accueillis en tant que soulagement comique de la semaine, mais il n’est jamais revenu au feuilleton.

3 Paddy anime l’émission de rencontres hilarante Take Me Out – vingt ans depuis qu’il a commencé sa carrière à la télévision sur un Crédit: ITV

Le spectacle de Keith et Paddy

Paddy s’est associé à Keith Lemon pour recréer une série de films célèbres pour leur série, The Keith et Paddy Picture Show.

Cela comprenait des envois hilarants de Star Wars, Dirty Dancing, Ghostbusters et Jaws et était généralement suivi par le film original sur ITV1.

Même mieux que la vraie chose

En 2017, Paddy a organisé une émission spéciale de 60 minutes célébrant les plus grands noms de la musique pop en réunissant les meilleurs artistes hommage au monde pour une nuit glamour de performances et de compétitions.

Even Better Than The Real Thing a réuni des performances de groupes de reprises et d’actes qui sont tout simplement les meilleurs du jeu.

Top Gear

Paddy, Freddie Flintoff et Chris Harris ont pris la relève en tant qu’animateurs de Top Gear dans son nouveau format.

Le Sun Online a révélé en exclusivité que le présentateur de Take Me Out et l’ancien joueur de cricket international assumeraient les rôles de présentateur dans l’espoir de ramener les années de gloire de Top Gear.

Les copains ont signé un contrat de deux ans pour accueillir le salon de l’automobile à partir de 2019 – gagnant chacun environ 500000 £.

Je peux voir ta voix

La version britannique de I Can See Your Voice – présentée par Paddy McGuiness – a débuté le 10 avril 2021 sur BBC One.

Présenté avec un groupe de six «chanteurs secrets» identifiés uniquement par leur profession, un concurrent doit tenter d’éliminer les mauvais chanteurs du groupe sans jamais les entendre chanter.

Afin de les aider à atteindre cet objectif, les candidats sont assistés par des indices et un panel de célébrités au cours de six tours.