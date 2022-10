Qui est Paddy Conroy ? | Le soleil

PADDY CONROY était l’un des hommes les plus redoutés de Grande-Bretagne après avoir fui le Royaume-Uni pour éviter un procès qui l’accusait d’enlèvement et de torture.

Lisez tout sur l’homme qui était autrefois le plus recherché de Grande-Bretagne – Paddy Conroy.

Paddy Conroy s’entretient avec Donal MacIntyre de la série télévisée MacIntyre’s Underworld Crédit : Canal 5

Qui est Paddy Conroy ?

Paddy Conroy était un gangster dans les années 1990.

Il était une figure tellement importante dans l’histoire de la criminalité au Royaume-Uni qu’il avait également écrit un livre sur lui intitulé Au nom de mon père : meurtre et chaos dans le Nord.

Il se penche sur le passé criminel de Conroy qui avait des querelles en cours avec différentes familles.

Son ami et l’homme à qui Conroy était le meilleur homme, Bernard O’Mahoney a déclaré que l’écriture de ce livre est une façon de faire savoir aux jeunes de ne pas suivre ces traces.

Le livre présente des combats dans les rues du West End de Newcastle, 22 personnes abattues, un homme qui a été poignardé avec une épée de samouraï et des histoires sur des maisons bombardées d’essence.

Le livre a reçu son titre parce que Conroy avait juré “au nom de son père” qu’il chercherait à se venger de ceux qui ont vandalisé la pierre tombale de son père et tenté de déterrer son corps.

D’où vient Paddy Conroy ?

Paddy Conroy vient de Newcastle.

Il y est né le 23 avril 1960.

Pourquoi Paddy Conroy est-il connu?

Paddy Conroy a fui le Royaume-Uni en 1994 lorsqu’il s’est échappé d’un taxi de la prison qui était sur le point de le conduire au tribunal.

Il se rendait devant un tribunal pour un procès à propos de l’enlèvement et de la torture de Billy Collier, aux côtés du co-accusé David Glover.

Collier s’est fait arracher les dents avec des pinces et mutiler les narines.

Conroy a déclaré que Glover avait tiré le frein à main du minibus alors qu’il voyageait le long du Felling Bypass à 70 mph.

Le bus a été envoyé en vrille et jeté dans une aire de stationnement.

Glover a donné un coup de poing à l’un des gardiens de prison, puis a sauté dans une voiture de fuite.

Ils contournèrent d’anciens moulins à farine sur le quai jusqu’à ce qu’ils changent de voiture et franchissent le pont tournant, dépassant des voitures de police qui se dirigeaient rapidement vers le fourgon de la prison.

Conroy s’est échappé à pied et s’est enfui en Espagne.

Il a déclaré: “Je suis resté chez le père de camp privé d’un ami gitan pendant la première semaine de mon évasion, puis je suis retourné à Bensham, Gateshead, pendant quelques mois dans un appartement privé, jusqu’à ce que les propriétaires me fassent savoir qu’il y avait une chance d’être transporté hors du pays si je le voulais.

“J’ai sauté sur l’occasion – une fois en Espagne, je me suis trouvé un appartement meublé pour 50 £ par semaine.

“Je me suis vraiment refroidi, jusqu’à ce qu’Interpol m’attrape cinq mois plus tard.

“C’est une vie paresseuse à l’espagnole, alors je faisais juste du shopping et cuisinais pour occuper mon temps.

“Je n’ai jamais eu beaucoup d’argent, j’ai donc dû répartir ma part autant que possible, donc je ne suis jamais vraiment sorti boire ou quoi que ce soit.

“Et être le plus recherché de Grande-Bretagne m’a fait me sentir mieux que je ne l’aurais été dans une cellule de prison britannique – je commençais à bronzer.”

Interpol a arrêté Conroy devant l’aéroport de Malaga, où il était garé dans une voiture.

Il a été emmené à la prison Walton de Liverpool et maintenu à l’isolement en attendant son procès.

Il a été reconnu coupable de torture, d’enlèvement et de séquestration et condamné à 11 ans et demi de prison.