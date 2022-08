Le SÉNATEUR Raphael Warnock a attiré des partisans pour sa carrière politique.

Outre sa campagne de réélection au Sénat américain, les gens sont curieux d’en savoir plus sur Warnock et son ancien mariage avec son ex-femme Ouleye Ndoye.

Des images de la caméra corporelle de la police ont émergé d’un incident impliquant Raphael Warnock et Ouleye Ndoye 1 crédit

Qui est Ouleye Ndoye, l’ex-femme de Raphaël Warnock ?

Ouleye Ndoye est un militant des droits humains d’Atlanta, en Géorgie.

Tout au long de son parcours professionnel, la diplômée de l’Université de Columbia a occupé des postes au sein du gouvernement local, d’organisations à but non lucratif et d’établissements d’enseignement.

Ouleye est également bien connue pour son mandat à la ville d’Atlanta et son plaidoyer pour mettre fin à la traite des êtres humains.

Ses matières collégiales alma comprennent Spelman College, Columbia et l’Université d’Oxford.

Quand Ouleye a-t-elle épousé Raphaël ?

Le 14 février 2016, Ouleye s’est marié avec le responsable politique Raphael Warnock.

Le couple de l’époque a tenu ses noces à l’église Auburn Avenue à Atlanta.

En novembre 2019, le couple a révélé qu’ils s’étaient séparés.

Le règlement du divorce de Raphael et Ouleye a été finalisé en mai 2020.

Warnock et Ndoye ont deux enfants ensemble – un garçon nommé Caleb et une fille nommée Chloé.

De quoi a-t-elle accusé Raphael Warnock ?

En décembre 2020, Ouleye a accusé Raphaël de lui avoir écrasé le pied lors d’une dispute.

Concernant l’incident, des images de caméras corporelles de la police ont été obtenues par plusieurs médias.

Dans les images, la première semblait en larmes lorsqu’elle a dit aux flics que son mari de l’époque s’était blessé au pied alors qu’il aurait tenté de s’enfuir avec leurs enfants.

Le divorce d’Ouleye et Raphaël a été finalisé en mai 2020, ils partagent deux enfants ensemble

Le couple se serait disputé en mars pour savoir si leurs deux enfants devaient être autorisés à se rendre au Sénégal pour rendre visite à la famille d’Ouleye.

La police a été appelée à leur domicile et Warnock a été filmé en train de dire à l’officier que sa femme avait appelé les flics sur lui, alléguant qu’il lui avait écrasé le pied.

Il a dit qu’il ne pensait pas avoir couru sur son pied, disant qu’elle se tenait près de la voiture quand il est parti lentement.

Les médecins n’ont trouvé aucun signe visible de blessure sur le pied de sa femme.

Un rapport de police a noté qu’une inspection du pied de Ndoye n’a révélé aucun os cassé, gonflement ou contusion.

Warnock n’a été accusé d’aucun crime lié à l’incident.

Le sénateur démocrate, qui se présente pour être réélu en 2022, a rappelé sa version des faits et déclaré : “Le règlement du divorce a garanti juridiquement mes droits parentaux en cas de voyage international.

“Je sentais que nous devions résoudre ce problème avant de voyager à l’étranger.

“Il s’agit littéralement de signer un formulaire. C’est là qu’un différend est survenu.”