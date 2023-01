Qui est Otter dans la série 4 de The Masked Singer ? Derniers indices, théories et chansons à ce jour

ESPÉRANT faire sensation sur la scène de The Masked Singer n’est autre que Otter.

Mais qui est la célébrité qui se cache derrière le costume fou et le masque à fourrure ? Voici toutes les théories de fans et les indices cryptiques que vous devez connaître jusqu’à présent.

Otter espère faire sensation sur la scène de The Masked Singer[/caption]

Quelles chansons Otter a-t-il interprétées dans la série 4 de The Masked Singer ?

Échangeant la natation contre le chant, Otter interprétera un certain nombre de succès musicaux dans le but d’impressionner le jury et ceux qui se connectent à la maison.

Voici un aperçu des chansons qu’Otter a interprétées jusqu’à présent dans la série 4 de The Masked Singer.

Première semaine – Je serai là de Baywatch

Quels indices ont été donnés sur Otter dans la série 4 de The Masked Singer ?

Dans le plus pur style The Masked Singer, chaque personnage fournit un certain nombre d’indices et de conseils pour aider les juges à découvrir l’identité de la célébrité.

Voici un aperçu des indices qui ont été donnés à propos d’Otter jusqu’à présent.

Les indices pour Otter étaient centrés sur la natation et les éclaboussures

Ils sont “un peu méchants”

Un trèfle à quatre feuilles a été montré

Dans leur trousse d’indices, il y avait un panneau avec des règles et des conseils de plongée

Ils se disent connus pour « leur résilience »

Ils sont naturellement curieux, ainsi que ludique

L’énigme de Otter était: “Les enfants, disent certains, devraient être vus et non entendus, mais de cette loutre, je dirais, le mot opposé est.”

Théories des fans d’Otter

Les fans sont sûrs d’avoir deviné quelle célébrité étoilée chante derrière le masque.

S’adressant aux médias sociaux, un certain nombre de fans ont suggéré que l’actrice Dawn French ou Fiona Shaw était la femme portant la combinaison.

D’autres pensaient que la star de la chanson pourrait être la star de la télévision et personnalité des médias Laura Whitmore ou l’actrice Pauline McLynn.

Certains des juges étaient également d’accord avec les théories des fans.

Mo a deviné l’actrice Phoebe Waller-Bridge, tandis que Davina a également suggéré Fiona Shaw.

Rita Ora pensait qu’Otter était la chanteuse Una Healy, car elle a participé à l’émission télévisée Splash.

Johnathan s’est concentré sur le trèfle montré et, comme les fans l’ont deviné, la star irlandaise Pauline McLynn.