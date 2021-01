OLLY Alexander a impressionné les fans du nouveau drame télévisé acclamé It’s A Sin avec ses talents d’acteur.

Le leader de Years & Years, 30 ans, joue le rôle principal dans la brillante nouvelle série Channel 4 – nous jetons un coup d’œil à sa carrière.

Qui est Olly Alexander?

Olly Alexander est le chanteur principal du trio synth-pop Years & Years, et joue également Ritchie Tozer dans It’s A Sin de Channel 4.

La série, nommée d’après le single à succès des Pet Shop Boys, suit la vie de trois jeunes hommes pendant l’horreur de l’épidémie de sida des années 1980.

Olly incarne Richie Tozer, un jeune de 18 ans de l’île de Wight qui n’a pas parlé à ses parents. Une fois arrivé à Londres, il trouve la liberté et poursuit ses rêves d’acteur.

Olly est né à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord en 1990.

Il a étudié au Hereford College of Arts après avoir terminé ses GCSE, mais a ensuite abandonné pour poursuivre une carrière d’acteur.

Olly a joué dans Sumerhill en 2008 et a également fait des apparitions dans Tormented en 2009 et The Riot Club en 2014.

Il a formé Years & Years en 2010 avec Mikey Goldsmith et Emre Turkmen.

Leur premier single I Wish I Knew est sorti en juillet 2012, mais c’est King de 2015 qui a propulsé le groupe vers la célébrité, atteignant le numéro un des charts.

Le premier album Communion a également atteint la première place des charts britanniques, tandis que leur deuxième album Palo Santo a été acclamé par la critique en 2018.

Olly Alexander a-t-il un petit ami?

Il n’y a aucune preuve pour le moment suggérant qu’Olly sort avec quelqu’un.

Quelle est la valeur nette d’Olly Alexander?

La valeur nette de la star est estimée à environ 1,5 million de dollars par CelebNetWorths.com

Quels sont ses plus grands succès?

Les plus grands succès de Years & Years incluent King, If You’re Over Me, Desire and Shine – qui ont tous fait sensation dans les charts britanniques.

Qu’a fait d’autre Olly Alexander?

Olly est un défenseur de longue date des droits des LGBT et a fait la promotion de rapports sexuels protégés et de dépistage du VIH dans la communauté.

En novembre 2020, Olly a remporté le prix de la célébrité LGBT de l’année aux British LGBT Awards.