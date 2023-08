Qui est Olivia Aquilina ? Apprenez à connaître la nièce de Jenny McCarthy (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Olivia Aquiline a été révélé comme Jenny McCarthy’s nièce.

a été révélé comme nièce. Olivia a été éliminée dans l’épisode du 31 juillet de Réclamer la renommée.

Olivia est directrice de la photographie et tatoueuse.

Le Réclamer la renommée révèle de plus en plus fou. Olivia Aquilina un parent célèbre a été découvert lors de l’épisode du 31 juillet après que le candidat ait deviné de Karsyn relatif incorrectement.

Alors, qui est Olivia Aquilina ? Le Réclamer la renommée l’acteur de la saison 2, qui utilise les pronoms elle / ils, a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur son expérience sur Réclamer la renommée. Voici tout ce que vous devez savoir sur Olivia.

Plus d’actualités « Claim To Fame »:

Olivia est la nièce de Jenny McCarthy.

Comme Olivia a mal deviné lors de la supposition, ils ont dû révéler leur identité. Olivia a révélé qu’elle est la nièce de Le chanteur masqué panéliste Jenny McCarthy. Jenny a envoyé un doux message à sa nièce dans l’épisode. « Elle est extrêmement travailleuse et généreuse, et j’ai définitivement intégré ces qualités dans mon propre sens de moi-même », a déclaré Olivia. HollywoodLa Vie.

Olivia a été éliminée après une supposition à couper le souffle.

Olivia a été élue devinette dans l’épisode du 31 juillet. Ils ont choisi Karsyn comme cible et ont deviné que le parent célèbre de Karsyn était Jeff Gordon. Olivia avait tort et a dû révéler leur identité à la place. « Je pensais que monter c’était soit Dale Earnhardt Jr. ou Jeff Gordon, alors je suis allé dans la supposition en pensant que j’avais une chance de 50/50. J’étais déçu, je me trompais, c’est sûr, mais je devais tirer mon coup ! dit Olivia.

Olivia est directrice de la photographie et tatoueuse.

« Je vis toujours à Los Angeles. Je travaille à la fois comme directeur de la photographie et tatoueur, mais je me concentre davantage sur le tatouage ces derniers temps avec les grèves d’acteurs et d’écrivains qui se produisent en ce moment. S’amuser aussi à visiter le casting ici et là. Hugo et je suis particulièrement proche », a révélé Olivia.

Olivia pense qu’elle aurait pu faire le top 3 si elle ne s’était pas trompée.

Les candidats restants étaient absolument stupéfaits qu’Olivia soit la nièce de Jenny McCarthy. Ils ont tous admis qu’ils n’auraient jamais deviné cela. HollywoodLa Vie a demandé à Olivia si elle pensait qu’elle aurait pu gagner l’émission si elle n’avait pas deviné l’identité de Karsyn de manière incorrecte.

« Je pense que j’aurais pu aller très loin et je me vois certainement gagner! » dit-elle. « Je pense qu’à la fin de l’émission, tant de choses sont révélées que tout le monde connaît probablement tout le monde, il y a donc de fortes chances que j’aie tué le défi final et gagné ! Avec certitude! Mais je pense que si je ne m’étais pas trompé, j’aurais pu faire le top 3. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Olivia a travaillé sur plusieurs publicités notables.

Olivia a fait beaucoup de travail commercial en tant que directrice de la photographie. Olivia a tourné pour Squarespace, Colors, Burberry, Nike, ESPN, Playboyet plus encore, selon leur site officiel.

Lien connexe En rapport: Cole Cook : 5 choses à savoir sur le frère d’Alicia Keys dans « Claim To Fame » (interview exclusive)

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.