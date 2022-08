Qui est Oleksandr Usyk, «l’étrange» prêt à défendre ses titres mondiaux de boxe contre le Britannique Anthony Joshua | Nouvelles du monde

Le boxeur ukrainien prêt à affronter le Britannique Anthony Joshua ce soir a été décrit comme ayant “zéro peur” et ressemblant au “joker”.

Pourtant, avec une guerre qui fait rage dans son pays d’origine, Oleksandr Usyk, le champion du monde unifié en titre, a clairement indiqué qu’il était mortellement sérieux et qu’il se battra pour son pays lorsqu’il concourra pour conserver ses titres ce soir.

Alors, qui est l’homme décrit par le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, comme “un homme étrange” ?

La revanche

Il s’agit du deuxième combat d’Usyk contre Anthony Joshua après avoir battu le Britannique le 25 septembre 2021 au stade Tottenham Hotspur de Londres, après avoir remporté le droit de le défier pour la ceinture des poids lourds WBO en obtenant sa précédente victoire.

Même s’il est entré dans le combat en tant que champion en titre et favori d’avant-combat, Joshua a été envoyé avec Usyk remportant la décision des juges à l’unanimité.

Cette fois, la paire s’affronte à Djeddah, en Arabie saoudite, avec le combat étant diffusé sur Sky Sports Box Office ce soir, avec le montage à partir de 18h.

Image:

Anthony Joshua affronte Oleksandr Usyk au Tottenham Hotspur Stadium en septembre 2021



Défendre l’Ukraine

Il y a moins de six mois, Usyk tenait les barricades dans la guerre de son pays d’origine avec la Russie, après avoir rejoint le bataillon de défense territoriale.

Il était à Londres lorsque la Russie a envahi et est revenu en courant, s’envolant pour la Pologne et conduisant le reste du chemin, pour rejoindre ses amis et compatriotes afin de protéger sa patrie.

Il a déclaré à CNN à l’époque qu’il était prêt à tuer pour défendre l’Ukraine et qu’il n’avait pas peur de mourir.

Il a déclaré au réseau: “Mon âme appartient au Seigneur et mon corps et mon honneur appartiennent à mon pays, à ma famille. Il n’y a donc aucune peur, absolument aucune peur.”

Image:

Oleksandr Usyk (2ndR) dans les rangs des forces de défense territoriale de Kyiv fin février. Photo : Facebook/Fédération ukrainienne de boxe



Retour à la boxe

Fin mars, cependant, il avait quitté son pays natal afin de se préparer à son match revanche avec Joshua.

Un deuxième combat avait déjà été convenu peu de temps après avoir remporté le premier l’année dernière, mais Usyk avait été réticent après le déclenchement de la guerre.

Pourtant, dans un message vidéo dans lequel il parlait principalement le russe le 29 mars, il a déclaré il croyait qu’il servirait mieux l’Ukraine en participant au prochain match de boxe.

“De cette façon, je peux aider mon pays plus et mieux que je ne le ferais en étant dans la Défense territoriale et en parcourant Kyiv avec une mitrailleuse”, a-t-il déclaré.

Le soutien de Klitschko

Il a révélé plus tard qu’il avait été encouragé dans sa décision de s’entraîner pour le combat par les frères Klitschko, eux-mêmes anciens champions du monde des poids lourds.

Usyk a révélé dans une interview avec son sponsor Blockasset que certains de ses amis avaient disparu et qu’il considérait la boxe comme un “jeu d’enfant”, comparé à la guerre.

Mais il a dit qu’après avoir parlé à Vitali et Wladimir Klitschko, il avait décidé de retourner sur le ring. À l’époque, le maire de Kyiv Vitali dirigeait la défense de sa ville.

Image:

Usyk dit qu’il a décidé de retourner sur le ring après avoir parlé à Vitali Klitschko et à son frère Wladimir, photographiés ici à Kyiv en mars. Photo : AP



“Réflexes effrayants”

Il a été décrit comme ayant des “réflexes effrayants”. L’une de ses astuces consiste à lancer quatre pièces de son coude en même temps – et à les attraper toutes un par un.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le joueur de 35 ans est le favori des bookmakers pour le match de ce soir, bien qu’il pèse plus de 10 kg de moins que Joshua.

Habilleur fier

Il y avait beaucoup d’amusement après qu’il se soit présenté à un certain nombre d’événements d’avant-combat dans une gamme de tenues que certains ont comparées à ressembler à un clown.

Image:

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk lors de leur conférence de presse au Tottenham Hotspur Stadium en septembre 2021



Lors de sa pesée pour le combat de septembre, il portait un costume rouge, une chemise vert foncé, une cravate à carreaux noir et or et un gilet moutarde, ce qui, selon beaucoup, le faisait ressembler au personnage de Batman, The Joker.

Mais il a révélé plus tard qu’il s’agissait d’une interprétation moderne du costume national des Cosaques, un groupe ethnique qui vit dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine depuis des siècles.

Les cosaques étaient de redoutables combattants et constituaient souvent les rangs des armées des empires russe et polonais.

Lors d’une conférence de presse pour le combat à venir, il portait une tenue différente rappelant son ascendance cosaque, avec un tabard sans manches marron foncé, une large ceinture et une chemise blanche avec une bordure brodée.

Il est maintenant souvent surnommé le cosaque.

L’aide de Bourriquet

Image:

Usyk avec une peluche Bourriquet, lors d’une conférence de presse en août



Usyk a révélé lors d’une de ses conférences de presse que l’un des membres les plus importants de son équipe était le personnage de Winnie l’Ourson Bourriquet.

Il a dit qu’il avait acheté un jouet en peluche Bourriquet pour sa fille Elizabeth lors d’un voyage en famille à Euro Disney à Paris et qu’elle l’avait renommé Liolia, un nom de fille.

Elle a ensuite présenté Liolia au boxeur pour lui porter chance avant qu’il ne parte pour le camp d’entraînement et le jouet est à ses côtés depuis.

Il a déclaré aux journalistes que Liolia était son “talisman”, ajoutant : “Elle dort avec moi, elle est toujours près de moi. Je ne suis pas sûr qu’elle soit dans mon coin samedi soir… elle pourrait avoir peur ! Mais elle va certainement sois dans ma loge.”

Il peut chanter (en quelque sorte)

À la fin de la conférence de presse d’avant-combat, il s’est lancé dans la chanson, avec une interprétation de la chanson folklorique “Oy U Luzi Chervona Kalyna”, qui, selon Rubryka.com, est devenue l’un des symboles de la résistance de l’Ukraine contre l’agression militaire russe.

Image:

Usyk chante lors de la conférence de presse d’avant-combat mercredi



Les oseledets

Lors de son dernier combat contre Joshua, il arborait la tête rasée omniprésente dans le monde de la boxe et des arts martiaux.

Mais lors de ses événements d’avant-combat les plus récents, il était heureux d’être vu portant une longue serrure unique, que certains ont comparée à une queue de cheval, mais qui est en fait un autre clin d’œil à son héritage ukrainien.

La coiffure oseledets, ou chub, est communément associée aux cosaques ukrainiens, remontant au début du Moyen Âge quand elle était fréquemment copiée par des guerriers d’autres nations qui voulaient capturer une partie de la notoriété avec laquelle les mercenaires ukrainiens étaient détenus.

La longue bande centrale qui était souvent tressée ou nouée dans un chignon a subi un certain nombre de renaissances au cours des siècles en association avec le nationalisme ukrainien.

Image:

Usyk arbore sa coupe de cheveux chub lors d’un événement médiatique le 15 août



Poids multiple

Jusqu’en 2019, il a boxé chez les poids lourds, un ou deux niveaux de poids en dessous des poids lourds (selon l’organisation de supervision), même s’il avait déjà remporté la médaille d’or olympique des poids lourds, avant le début de sa carrière professionnelle, aux Jeux olympiques de Londres.

Il n’est que le quatrième boxeur masculin de l’histoire à détenir simultanément les titres WBA, WBC, IBF et WBO et est le premier Ukrainien à être un champion incontesté (au poids croiseur), ce qu’aucun des frères Klitschko n’a réalisé, principalement parce qu’ils ne voulaient pas. pour se battre.

Élevé en Crimée

Alors que ses parents sont originaires du nord de l’Ukraine, Usyk est né en Crimée – aujourd’hui sous occupation russe – alors qu’elle faisait encore partie de l’Union soviétique.

Son père était originaire de Soumy et a combattu avec l’armée soviétique en Afghanistan avant de devenir agent de sécurité et sa mère avait déménagé à Simferopol pour étudier, où ils se sont rencontrés, et Usyk a grandi.

Il était également un footballeur talentueux et s’est entraîné dans l’équipe locale de l’académie SC Tavriya Simferopol jusqu’à l’âge de 15 ans.