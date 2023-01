Qui est nul dans The Masked Singer ? Les théories des fans expliquées

THE Masked Singer est de retour sur ITV pour lancer la nouvelle année de manière chaotique.

L’une des identités les plus intéressantes en magasin pour cette saison est Rubbish – une poubelle de recyclage verte avec des bouteilles et des canettes débordant du haut.

TVI

The Masked Singer est de retour pour sa quatrième saison[/caption]

Qui est nul dans The Masked Singer ?

Rubbish est l’une des 13 célébrités incognito apparaissant sur The Masked Singer pour sa quatrième saison.

Ils feront leur première apparition dans l’émission le samedi 7 janvier et affronteront entre autres Jacket Potato, Jellyfish, Phoenix et Mouse.

Comme Rubbish n’a pas joué, aucun indice d’identité officiel n’a encore été révélé.

Donc, il n’y a pas grand-chose à savoir sur eux à part le slogan : « Il n’y a pas de temps à perdre, c’est de la merde ! »

Qu’est-ce que les fans ont dit à propos de Rubbish ?

Le costume est la chose la plus importante que nous ayons à faire en ce moment.

Les fans pensent que la poubelle correspond parfaitement aux capacités de nettoyage professionnelles de Kim Woodburn.

Une autre théorie des fans est qu’il pourrait s’agir de Marie Kondo, de la série Netflix Tidying Up with Marie Kondo.

En dehors du lien avec le recyclage, cela pourrait aussi être quelqu’un qui a un lien avec la nature et l’environnement.

Les fans supposent également que cela pourrait être Kirstie Allsopp qui aime recycler les choses dans la maison ou l’une des stars de The Repair Shop.

Qui a déjà quitté The Masked Singer ?

Ghost – qui avait interprété Save The Last Dance For Me de Michael Buble – a été rejeté par les juges lors de la première élimination.

Il s’est révélé être le héros du football Chris Kamara.

Les juges ont tous échoué à deviner qui il était.

L’ancien footballeur a déclaré avoir participé à l’émission pour ses petits-enfants et a déclaré qu’il avait hâte de voir leurs réactions lorsqu’ils verraient que c’était lui.

Parlant de participer au concours, il a déclaré : « Mes petits-enfants, nous allons nous asseoir ensemble et ils n’auront aucune idée. Ils adorent ce spectacle.

“Ils chantent juste ‘enlève-le’ et grand-père va se retourner!”