MARRIED at First Sight est une série de télé-réalité populaire qui suit la participation de personnes à une expérience conjugale extrême.

Noi Phommasak était parmi les stars de la série pendant la saison 14 et maintenant les fans veulent en savoir plus sur elle.

Instagram/ Noi Phommasak

Noi Phommasak a joué dans Mariés au premier regard[/caption]

Qui est Noi dans Mariés au premier regard ?

Noi est une star de télé-réalité populaire qui est devenue célèbre pour Lifetime’s Marié au premier regard.

En dehors de sa célébrité dans la réalité, elle est connue pour sa carrière en tant que coordinatrice de l’acquisition de talents chez Simpson Gumpertz et Herger Inc.

Avant cela, elle a travaillé comme serveuse au restaurant thaïlandais Sawatdee et comme stagiaire de sensibilisation au Conseil des communautés ethniques de NSW.

Noi a finalement décidé de rejoindre le casting de Marié au premier regard parce qu’elle était «fatiguée d’être déçue» et a fait confiance aux experts pour «avoir son meilleur intérêt à cœur», selon sa biographie à vie.

Elle est née dans un camp de réfugiés au Laos mais a ensuite déménagé à Boston, Massachusetts.

Noi s’est-il marié ?

Pendant l’émission, Noi a finalement trouvé l’amour avec Steve Moy.

Steve est un ancien ingénieur commercial chez Experian et un auteur.

Il a étudié à l’Université du Massachusetts, Amherst, et a obtenu un baccalauréat ès arts en économie.

Tout au long de sa vie, Steve a eu plusieurs influences saines concernant l’amour, y compris ses grands-parents mariés depuis plus de 60 ans.

Après avoir découvert que ses grands-parents avaient un mariage arrangé, il a entrepris son voyage Marié au premier regard pour essayer de trouver quelqu’un qui le rendrait aussi heureux que ses grands-parents, selon Lifetime.

Instagram/Steve Moy

Noi Phommasak a été jumelé avec Steve Moy[/caption]

Noi et Steve sont-ils toujours ensemble ?

La saison de Noi et Steve de Mariés au premier regard a été créée en février 2022.

Les fans ont vu leur relation se dérouler à la télévision en direct, mais six mois plus tard, il a été annoncé qu’ils avaient décidé de se séparer.

“Je ne m’attendais pas à ce que cette annonce se produise aujourd’hui, mais je suis prêt à y faire face”, a écrit Steve dans un long post Instagram.

“Quand j’ai dit oui le jour de la décision, je savais que notre relation était loin d’être parfaite, mais je croyais qu’avec suffisamment de temps, d’efforts et de compréhension, nous pourrions surmonter les défis auxquels nous étions confrontés et construire une relation saine et fonctionnelle.

“Au fil du temps, j’ai perdu espoir que cela puisse arriver et je crois que nous sommes incompatibles d’une manière que les tentatives de compromis ne semblent pas pouvoir résoudre ou surmonter”, a-t-il ajouté.

“Je suis convaincu que notre relation n’est pas durable dans sa forme actuelle, et après de nombreuses tentatives, je ne pense pas que nous puissions l’amener au point où elle fonctionne à un niveau suffisamment sain, alors que nos deux besoins sont rencontrés.

“Non, je t’aimerai toujours,” continua-t-il, “J’aimerais tellement que nous soyons mieux adaptés.

“J’aimerais que nous puissions répondre aux besoins de l’autre sans avoir l’impression de devoir nous compromettre à un point au-delà de ce que nous considérons comme acceptable.”

Dans un article séparé, publié en janvier 2023, Steve a donné aux fans un aperçu de leur relation après la rupture, révélant qu’ils ne sont pas en bons termes.

“Vous avez clairement indiqué que vous préfériez ne pas être cordial, mais si jamais vous changez d’avis et que vous voulez essayer d’être en meilleurs termes, je suis ouvert à cette conversation”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de dégâts ont été causés, mais je continuerai à croire qu’avec de la volonté et de la croissance, il y a toujours un potentiel de pardon et de réparation. Cela demanderait beaucoup d’efforts, et c’est probablement moins que probable, mais c’est toujours possible.