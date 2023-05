Qui est Noa Kirel, candidate israélienne à l’Eurovision ?

NOA KIREL espère remporter une nouvelle victoire pour Israël au Concours Eurovision de la Chanson 2023.

La star super talentueuse concourra aux côtés d’artistes comme la Suédoise Loreen et la Finlandaise Käärijä lors de la compétition 2023, qui se déroule à Liverpool.

Actualités Splash

Qui est Noa Kirel ?

Noa Kirel est une chanteuse, compositrice, animatrice de télévision, actrice et danseuse israélienne.

Elle est née le 10 avril 2001 à Ra’anana, en Israël.

En juillet 2022, elle a été choisie par l’Israeli Public Broadcasting Corporation pour représenter Israël à l’Eurovision, mais n’a confirmé qu’elle participerait qu’en août de la même année.

Quelle chanson Noa chante-t-elle à l’Eurovision 2023 ?

Noa se disputera la victoire à l’Eurovision avec sa chanson Unicorn.

La star a décrit le morceau comme un hymne « d’autonomisation ».

Unicorn présente les paroles : « Je vais me tenir ici comme une licorne / Ici tout seul / J’ai le pouvoir d’une licorne. »

Plus tard dans la chanson, Kirel chante : « L’histoire prise dans une boucle/ Tu ne veux pas la changer ?/ Tu sais que nous pouvons, toi et moi/ Pouvons écrire un nouveau livre. »

Pourquoi Noa Kirel est-elle célèbre ?

Noa est devenue célèbre en tant que chanteuse lorsqu’elle a sorti son premier single à seulement 14 ans.

À 18 ans, elle a signé un contrat avec Atlantic Records et a depuis connu un énorme succès avec ses nombreux singles.

Kirel a même remporté le prix du meilleur acte israélien aux MTV Europe Music Awards en 2020.

En plus de ses talents musicaux, Kirel est une actrice établie dont les crédits incluent un rôle principal dans la comédie musicale Kfula et un rôle récurrent dans le drame Shilton Hatzlalim.

Elle a également joué le rôle de juge dans Israel’s Got Talent.

Noa est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Noa n’est pas mariée et n’a pas d’enfants, mais elle est dans une relation amoureuse.

Kirel est avec son petit ami, le mannequin et acteur israélien Tomer HaCohen, depuis octobre 2021.

Quand Israël a-t-il rejoint l’Eurovision et a-t-il déjà gagné ?

Israël a rejoint le concours Eurovision de la chanson en 1973.

C’était le premier pays non européen à être autorisé à participer au concours.

Quelques années seulement après sa première participation, Israël a remporté des victoires consécutives en 1978 et 1979, avec respectivement Izhar Cohen & The Alphabeta et Milk And Honey.

Le pays a de nouveau remporté la victoire en 1998 lorsque Dana International a dominé le classement et en 2018, Netta Barzilai a remporté sa quatrième victoire en Israël.

Quels pays disputent la première demi-finale de l’Eurovision ?

Le 9 mai 2023, les 15 premiers actes participeront à la première demi-finale de l’Eurovision, mais seuls 10 se qualifieront pour la grande finale, qui aura lieu le 13 mai.

Des représentants de la Norvège, de Malte, de la Serbie et de la Lettonie monteront sur scène pour la première demi-finale, aux côtés d’actes au nom du Portugal, de l’Irlande, de la Croatie, d’Israël et de la Moldavie.

La Suède, l’Azerbaïdjan, la Tchéquie, les Pays-Bas et la Finlande terminent la formation pour le premier tour du concours 2023.