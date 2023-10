Qui est Noa Argamani ? Une femme kidnappée par des terroristes du Hamas lors d’un festival de musique transe en Israël

Noa Argamani, une étudiante israélienne de 25 ans née en Chine, a été kidnappée lors d’un festival de musique en Israël lorsque des terroristes du Hamas ont attaqué des civils de toutes leurs forces.

L’événement de musique de transe qui a duré un week-end a également coïncidé avec la fête juive de Souccot. Une vidéo a été diffusée sur Internet montrant la jeune femme criant alors qu’elle était enlevée et emmenée à moto.

Le festival de musique a réuni environ 3 500 personnes et s’est déroulé à cinq kilomètres de la frontière de la bande de Gaza. Des dizaines de terroristes du Hamas sont entrés sur le terrain et ont attaqué les festivaliers. Lundi matin, plus de 260 corps ont été retrouvés sur le site de l’attaque, selon l’agence de secours Zaka.

De nombreux festivaliers se sont cachés et ont cherché refuge pendant l’attaque, notamment Argamani. Plusieurs vidéos d’horribles enlèvements ont été publiées lors du festival. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit Argamani crier à l’aide alors que son petit ami, Avi Natan, reste sans défense, entouré de plusieurs hommes, les mains derrière le dos alors qu’elle est emmenée.

« Imaginez ce que c’est pour sa famille », a déclaré son colocataire à l’université, Amir Moadi, au Daily Mail.

« J’étais censé aller à la fête dans le désert, mais j’ai décidé de ne pas le faire à la dernière minute.

« Nous avons eu de ses nouvelles pour la dernière fois vers 10 ou 11 heures ce matin, lorsqu’elle nous a tous envoyé un texto pour nous dire que les terroristes avaient ouvert le feu et poursuivaient tout le monde, mais qu’ils étaient tous les deux en sécurité dans leur cachette. Nous n’avons plus eu de leurs nouvelles depuis, mais malheureusement, nous avons vu les vidéos troublantes de son enlèvement en ligne », a-t-elle déclaré au média.

Le père d’Argamani a partagé les détails du moment où il a découvert que sa fille avait été enlevée dans une interview accordée à la Douzième chaîne, via le Times of Israel.

« J’ai essayé de la contacter dès la seconde où nous avons entendu la [rocket] sirènes », a-t-il déclaré au média.

« Après environ une heure, Avi Natan a déclaré dans un message WhatsApp que tout allait bien et a écrit : ‘Je vous contacterai plus tard' », a-t-il poursuivi.

« Sa réponse ne m’a pas semblé bonne, pourquoi me contacter plus tard ? J’ai donc décidé d’aller à l’hôpital. »

« Je me suis rendu dans l’un des bureaux et on m’a informé qu’elle n’était pas blessée. Au téléphone, sa colocataire nous a contactés et nous a dit qu’il y avait une vidéo d’elle sur une moto et qu’elle avait été kidnappée et emmenée à Gaza. J’ai eu J’espérais qu’il avait tort, que ce n’était pas vrai, et puis aux urgences, un gars s’est approché de moi et m’a dit qu’il y avait une vidéo si je voulais la voir. »

« J’ai demandé à voir et ensuite j’ai vu que c’était bien elle. Elle avait tellement peur, tellement peur. Je l’ai toujours protégée, et à ce moment précis, je ne pouvais pas », a-t-il crié. « Je prie pour que tout le monde revienne. »

Au moment de la rédaction de cet article, on pensait qu’Argamani était détenu dans un lieu inconnu à Gaza.