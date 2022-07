Qui est Nina Toussaint White du témoin n°3 ?

Le nouveau drame policier GRIPPING Witness No.3 est sorti sur nos écrans le lundi 18 juillet 2022.

Le personnage principal du thriller de Channel 5 est joué par Nina Toussaint-White – voici tout ce que vous devez savoir sur la principale dame du témoin n ° 3.

Qui est Nina Toussaint-White ?

Nina Toussaint-White est une actrice anglaise de 36 ans, qui vit actuellement à Londres.

Élevé à Plumstead, au sud-est de Londres, Toussaint-White s’est formé à l’Italia Conti Academy of Theatre Arts de Clapham.

Après avoir terminé un baccalauréat ès arts de trois ans, Toussiant-White a fait ses débuts professionnels en 2007 lors d’un épisode de Causality – et est apparu un an plus tard dans The Bill.

Elle a ensuite poursuivi une carrière prometteuse en tant qu’actrice – jouant dans un certain nombre de titres télévisés et de productions scéniques.

Dans quelles émissions de télévision a-t-elle été?

Au cours de la dernière décennie, Toussaint-White est devenu un visage célèbre dans l’industrie de la télévision.

En 2009, elle est apparue dans le feuilleton télévisé préféré EastEnders lorsqu’elle a joué l’infirmière Syd – un nouvel amour pour Bradley Branning.

Après son départ d’EastEnders, elle est ensuite apparue dans l’épisode de Doctor Who Lets Kill Hitler, en 2011.

Depuis lors, elle est apparue dans Holby City, Switch, Emmerdale et le populaire drame en six épisodes de BBC One Bodyguard – où elle a joué DS Louise Rayburn.





Son dernier casting est dans le tout nouveau drame policier de Channel 5 – Witness No.3, diffusé le 18 juillet 2022.

Toussaint-White joue le personnage principal Jodie – une mère célibataire et propriétaire d’un salon de coiffure qui devient un témoin clé dans un procès pour meurtre et victime d’intimidation de témoins.

Est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Oui – l’actrice de Witness No.3 est en fait mariée et a un enfant avec son mari – l’acteur Joey Ellis.

Le couple s’est remarié en 2018, avant d’accueillir leur première fille Juno en 2021.

Son mari Joey parle régulièrement de sa vie de nouveau parent sur son blog – Joey et Juno.