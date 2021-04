CORONATION Street a révélé que Nina Lucas se battrait pour sa vie à la suite d’une attaque de crime haineux vicieux.

Mais qui est le goth adolescent et qui joue le personnage de Corrie? Voici tout sur Nina…

Nina Lucas est interprétée par l’actrice Mollie Gallagher dans Coronation Street[/caption]

Qui est Nina dans Coronation Street?

Nina est la nièce de la légende de Corrie Roy Cropper.

Les téléspectateurs se souviendront que lorsque Roy a finalement retrouvé son frère perdu depuis longtemps Richard Lucas l’année dernière, les scènes réconfortantes l’ont également vu rencontrer la fille adolescente de Richard, Nina.

Mais Nina n’était pas contente de l’ingérence de Roy et a essayé de le garder hors de la vie de son père.

Lorsque Roy s’est rendu compte que Nina s’occupait de son père malade, il a décidé d’assumer ses fonctions de soignant et d’envoyer l’adolescente à l’université.

Cependant, il a mis son pied dedans quand il a laissé Richard seul sans soignant et il est mort – exaspérant une Nina en deuil.

Avant la mort de Richard, Roy a accepté de prendre soin de sa nièce si quelque chose arrivait à son père, et elle est donc devenue une partie de sa vie pour toujours.

Parlant du scénario à l’époque, David Neilson, qui joue Roy, a déclaré: «Le scénario est un excellent moyen de faire entrer la nièce de Roy Nina dans sa vie, une nouvelle relation avec un personnage plus jeune, un jeune en difficulté de la même manière qu’il l’a pris. à Wayne, Fiz, Becky et s’est même occupé de Carla quand elle se débattait. C’est une dynamique intéressante.

«Roy fonctionne bien quand il a quelque chose sur quoi se concentrer, un problème à résoudre ou quelqu’un à surveiller, en particulier quelqu’un que les autres peuvent considérer comme un peu différent.

«Roy peut s’identifier à cela car il a lui-même été un étranger. C’est intéressant et ça le met à l’épreuve.

«Ce sont des générations et des mondes différents, mais il existe un lien entre eux.»

Qui joue Nina dans Coronation Street?

Nina est jouée par la nouvelle venue Mollie Gallagher, 21 ans.

Et Corrie est la première tentative de l’actrice née à Manchester dans un rôle télévisé.

Mollie a déclaré dans un communiqué en rejoignant le casting de savon: «Je suis absolument ravi d’être dans Coronation Street.

«J’ai grandi en regardant la série et c’est surréaliste d’être sur le plateau en travaillant aux côtés d’acteurs aussi incroyables que David Neilson et Alison King.

«Nina est un personnage vraiment intéressant, elle est un peu étrangère et même si elle hésite à laisser Roy entrer dans sa vie, elle se rend vite compte qu’ils ont plus en commun qu’elle ne le pensait.

Que savons-nous du scénario de crime haineux de Corrie Nina et Seb?

Les spoilers de Corrie ont révélé que Nina et Seb seront victimes d’un crime de haine vicieux aux mains de Corey et de sa bande de voyous la semaine prochaine (avril 2021).

Seb et Nina se heurteront au gang tout en faisant une promenade romantique ensemble le long du canal.

Corey et son gang, qui comprend Kelly Neelan, commencent à faire des jibes sur l’apparence de Nina, avant d’attaquer vicieusement la paire.

Plus tard, à l’hôpital, l’infirmière explique à Roy que Nina a subi plusieurs coups et subit actuellement une opération.

Abi est horrifiée lorsqu’elle constate l’étendue des blessures de Seb et demande à Kevin d’annuler leur mariage.

Abi dit à Seb qu’elle l’aime alors qu’il est parti pour son scan.

Plus tard, Nina reprend conscience et dit à Roy et Abi que tout ce dont elle se souvient est d’avoir vu Corey et ses copains.

Nina et Seb vont-ils récupérer?

Le patron du savon, Ian MacLeod, avait précédemment révélé qu’une histoire tragique de réalisme social impliquant Nina allait se produire ce printemps.

«Il y a une très grande histoire de réalisme social qui va attirer Roy Cropper et Abi Franklin», a-t-il déclaré.

«Une énorme histoire pour l’année prochaine implique Asha, Nina [Lucas], Aadi [Alahan], Kelly [Neelan] – ils seront mêlés à une histoire percutante [that’ll have] ramifications massives pour Roy et Abi.

«Ce sera de loin l’une de nos plus grandes et sérieuses histoires de responsabilité sociale l’année prochaine.

«C’est incroyablement triste et tragique, mais c’est une histoire vraiment importante.»

Plus tard, Ian a taquiné davantage le scénario, disant au Sun: «Il y aura une histoire d’amour fantastique et unique pour Nina, qui pourrait ne pas se terminer entièrement là où vous vous attendez maintenant.

«L’histoire d’amour se transformera en une énorme histoire de problème social qui traite de la tolérance des personnes qui font partie des communautés minoritaires et qui ne ressemblent pas à tout le monde.»

«Cela deviendra un véritable sujet de discussion pour l’année prochaine – comment le monde voit-il les gens comme Nina dans la réalité?

«Quand ils sont sur Coronation Street, tous nos personnages les prennent sous leur aile – et les téléspectateurs ont également emmené Nina dans leur cœur.









«Mais dans le monde réel, si vous ne ressemblez pas à tout le monde, cela peut parfois être incroyablement difficile.

« Nous allons explorer cela un peu dans la série – avec un effet déchirant, j’espère. »

«Cela devient une énorme histoire communautaire émouvante, avec certains de nos acteurs préférés au milieu.»