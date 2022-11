Le tireur de PARKLAND, Nikolas Cruz, a été condamné à la prison à vie le 1er novembre 2022, deux ans après avoir ouvert le feu au lycée Marjory Stoneman Douglas.

Cruz a évité de justesse la peine de mort grâce à un jury de 12 personnes, dont neuf ont voté pour. La Floride exige un vote à l’unanimité pour prononcer la peine de mort.

Qui est Nikolas Cruz, le tireur de Parkland ?

Né le 24 septembre 1998, Cruz est connu comme le tireur de Parkland.

Cruz a tué 17 personnes et en a blessé 17 autres lors d’une fusillade dans une école avec un fusil semi-automatique en 2018.

L’événement a depuis été qualifié de l’une des fusillades de masse les plus meurtrières de l’histoire américaine.

À l’époque, Cruz avait 19 ans et était un élève de l’école qui avait des antécédents de problèmes de santé mentale et de comportement.

Au cours du procès, la défense de Cruz a fait valoir que leur client souffrait d’une maladie mentale grave et d’un système de santé qui l’avait laissé tomber.

Max Schachter est le père de la victime de Parkland, Alex Schachter, qui n’avait que 14 ans lorsqu’il a été tué, a déclaré que l’argument de la défense n’était pas substantiel.

“Il y a tellement de gens dans ce pays qui souffrent de maladie mentale”, a-t-il déclaré devant le tribunal, ajoutant : “Ils ne sortent pas pour torturer et assassiner des innocents”.

Cruz a ensuite été arrêté et inculpé de 17 chefs de meurtre avec préméditation et de 17 chefs de tentative de meurtre.

Pendant son incarcération, Cruz a également été inculpé en novembre 2018 pour avoir prétendument agressé le gardien de prison du comté de Broward, le sergent Raymond Beltran.

Nikolas Cruz a-t-il été condamné ?

Alors que la sélection du jury a commencé en janvier 2022, le procès a été retardé de plusieurs mois en raison des procédures de vérification et des restrictions de Covid-19.

Cruz a plaidé coupable des crimes, mais a quand même fait face à un jury pour la prison à vie ou la mort.

Ses avocats ont proposé de plaider coupable à plusieurs reprises en échange d’une peine garantie de prison à vie, mais les procureurs ont refusé d’abandonner leur poursuite de la peine de mort.

Il a évité la mort lorsqu’il a finalement été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle le 13 octobre 2022.

Le 1er novembre, Cruz s’est tenu devant une salle d’audience de parents dont il a tué les enfants et d’enseignants de l’école qui ont exprimé leur colère que la vie de Cruz ait été épargnée.

“Vous ne me connaissez pas mais vous avez essayé de me tuer”, a déclaré Stacey Lippel, une enseignante de Parkland qui a été abattue et a survécu.

Elle a regardé Cruz dans les yeux en continuant : “J’aurai une cicatrice sur mon bras et le souvenir de toi pointant ton arme sur moi sera ancré dans mon cerveau pour toujours.”

Sam Fuentes, une élève de l’école, a déclaré à Cruz qu’elle l’avait vu tuer deux de ses amis après avoir reçu une balle dans la jambe et des éclats d’obus logés sur son visage.

« Vous souvenez-vous après avoir bombardé ma salle de classe de balles, vous êtes-vous tenu à la porte, regardant à l’intérieur pour voir le travail que vous avez fait ? Vous souvenez-vous de mon petit visage meurtri et ensanglanté qui vous regardait ? J’aurais pu jurer que nous nous sommes croisés les yeux », a-t-elle déclaré.

“Je devrai vivre avec les conséquences de cela pour le reste de ma vie”, a-t-elle déclaré. “J’aurai toujours le SSPT, la dépression, l’anxiété, des idées suicidaires.”

Fuentes a poursuivi : « Vous m’avez donné, à moi et à beaucoup d’autres, une vie de traumatismes, de douleurs et de souffrances, longtemps après avoir commis ce crime, et pour quoi ?

“Tu n’es personne maintenant. Tu n’es pas spécial. Tu n’as plus de pouvoir. Tu t’éloigneras de ça et tu auras l’existence la plus banale et la plus pathétique, une que je prie seulement pour que tu souffres.”

Qui étaient les victimes de la fusillade de Parkland ?

Au cours des événements, 14 étudiants ont été tués ainsi que trois membres du corps professoral.

Les victimes de la fusillade de Parkland comprennent:

Alyssa Alhadeff, 14 ans

Martin Duque Anguiano, 14 ans

Scott Beigel, 35 ans

Nicolas Dworet, 17 ans

Aaron Feis, 37 ans

Jaime Guttenberg, 14 ans

Chris Hixon, 49 ans

Luc Hoyer, 15 ans

Cara Loughran, 14 ans

Gina Montalto, 14 ans

Joaquin Olivier, 17 ans

Alaina Petty, 14 ans

Lieu jaune des prés, 18 ans

Helena Ramsay, 17 ans

Alex Schachter, 14 ans

Carmen Schentrup, 16 ans

Peter Wang, 15 ans

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos du plaidoyer de Cruz ?

Après que la nouvelle de son procès a été annoncée pour la première fois, beaucoup se sont ensuite tournés vers les médias sociaux pour parler de la décision.

Tony Montalto, président du groupe Stand With Parkland qui représente les familles des victimes, a déclaré que ni lui ni aucun parent à qui il avait parlé n’avaient été informés que Cruz plaiderait coupable, mais il n’est pas surpris.

Montalto est le père de Gina, décédée dans la fusillade.

“Il ne fait aucun doute qu’il a assassiné ma belle fille, Gina, ou les 16 autres victimes”, a déclaré Montalto. “Il ne fait aucun doute qu’il a tiré sur les 17 autres personnes et terrorisé tous les autres élèves de l’école. Nous espérons juste que le système lui rendra justice.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Cruz méritait la peine de mort, Montalto a déclaré: “En tant que société, nous devons dissuader au maximum quiconque d’attaquer nos écoles, quelle que soit la forme que cela prend.”

Le survivant Lewis Mizen, 21 ans, a également exprimé son opinion sur l’affaire et a précédemment déclaré qu’il souhaitait que Cruz reçoive la peine de mort.

Alors que certains voulaient voir Cruz dans le couloir de la mort, le survivant de la fusillade de Parkland, Cameron Kasky, avait précédemment déclaré que ce ne serait pas approprié.

“La peine de mort est archaïque et inacceptable. Ce n’est pas le putain d’âge de pierre”, a déclaré Kasky.