Qui est Niko Terho ? À propos de l’acteur jouant Lucas dans “Grey’s Anatomy” – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

L’anatomie de Grey revient pour la saison 19 le 6 octobre, et le drame médical de longue date accueillera des visages familiers et en présentera de nouveaux. Niko Terho fait partie des 5 nouvelles stars de L’anatomie de Grey. Il joue l’un des nouveaux internes en chirurgie.

Vous vous demandez probablement qui est Niko Terho ? Il s’avère qu’il a un lien avec l’une de ses co-stars. D’où vient Niko à ses crédits d’acteur passés, voici ce que vous devez savoir sur le joueur de 26 ans.

1. Niko joue le Dr Lucas Adams dans L’anatomie de Grey.

Le personnage de Niko est « le charmant mouton noir de sa famille. Sympathique jusqu’au bout, il a un grand mental mais n’a pas les notes à la hauteur. Il est déterminé à faire ses preuves en tant que chirurgien, tout comme beaucoup de membres de sa famille qui l’ont précédé, mais il devra cesser de compter sur ses compétences relationnelles et se mettre au travail. Date limite signalé. Il sera rejoint par Alexis Floyd, Adélaïde Kane, Midori Françoiset Harry Shum Jr.

2. Niko a un L’anatomie de Grey connexion déjà.

Niko a déjà travaillé avec Jacques Borelli, qui joue le Dr Levi Schmitt. Ils ont partagé la vedette dans la comédie romantique Freeform 2020 La chose à propos de Harry. Jake a rejoint le casting de L’anatomie de Grey dans la saison 14. Jake a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en août 2022 que les nouveaux stagiaires, Niko inclus, apportent une « toute nouvelle énergie » au salon.

3. Niko est originaire de la Barbade.

Niko a grandi à la Barbade. Sa mère est barbadienne et son père finlandais. En janvier 2022, Niko a publié une photo Instagram de lui-même à Chalky Mount, à la Barbade. “C’est bon d’être de retour à la maison”, Niko a légendé la photo.

4. Le premier crédit d’acteur de Niko remonte à 2019.

Niko est apparu pour la première fois dans le court métrage de 2019 Howard. Il était dans un épisode de Douce-amère cette même année avant de jouer dans La chose à propos de Harry, qui était son premier rôle d’évasion. Il va être un ménage maintenant qu’il est sur L’anatomie de Grey!

5. Niko était footballeur.

Niko a été recruté pour jouer au football professionnel à l’âge de 15 ans, selon Divertissement en boucle. Cependant, il a dit Culturaliste pop qu’il a « toujours voulu être acteur ; Je ne me souviens pas d’un moment où je n’ai pas… J’ai toujours su, mais je n’ai pas pu continuer jusqu’à récemment à cause du football. Il a déménagé à New York à 18 ans pour poursuivre sa carrière d’acteur à plein temps.