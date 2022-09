Qui est Nikita Kuzmin, danseuse professionnelle Strictly Come Dancing 2022 ?

NIKITA monte à nouveau sur scène lors de la série Strictly Come Dancing de cette année.

Bien qu’il soit peut-être jeune, Nikita Kuzmin a des années d’expérience dans la danse de salon derrière son dos – voici tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Qui est Nikita Kuzmin ?

Nikita est une danseuse professionnelle et six fois championne nationale de danse latine et de salle de bal en Italie.

Née en Ukraine, Nikita a commencé à danser à l’âge de quatre ans, avant de déménager en Italie à l’âge de neuf ans.

Il est également un ancien professionnel de Let’s Dance Germany.

En juillet 2021, il a été annoncé que Nikita rejoindrait UK Strictly en tant que danseuse professionnelle.

À propos du rôle, Nikita a déclaré: «J’ai toujours été émerveillée par la magie qu’apporte Strictly Come Dancing.

“Peu importe le pays dans lequel je me suis retrouvé à vivre, je n’ai jamais manqué une occasion de le regarder.

«Et le rejoindre en tant que danseur professionnel est ma grande chance de faire de la magie sur la piste de danse la plus célèbre. J’ai hâte de tout donner !”

Dans la série 2022, il rejoindra Amy Dowden, Dianne Buswell, Giovanni Pernice, Gorka Marquez, Graziano Di Prima, Karen Hauer, Katya Jones, Luba Mushtuk, Nadiya Bychkova, Jowita Przystal, Nancy Xu, Neil Jones et Kai Widdrington.

Strictly Come Dancing 2022 commence le vendredi 23 septembre 2022 sur BBC One.

Nikita Kuzmin est-elle mariée ?

Non, Nikita n’est pas marié mais il est amoureux de sa collègue danseuse Nicole Wirt.

Le couple a rendu leur relation publique sur Instagram, partageant ensemble de jolies photos de couple.

Ils ont même partagé des vidéos dansant ensemble.

Nicole est basée à Francfort, en Allemagne.





Nikita Kuzmin a-t-elle des enfants ?

Non, il semble que Nikita n’ait pas d’enfants.

À tout juste 24 ans, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne le fasse !

Est-ce que Nikita est sur Instagram?

Oui il l’est!

Nikita a déjà des milliers d’abonnés sur sa page Instagram – et cela devrait augmenter lorsqu’il apparaîtra à nouveau sur Strictly à l’automne.

Vous pouvez le suivre sur @nikita__kuzmin.

Il publie de nombreuses photos de plage seins nus ainsi que des vidéos de danse.