Les téléspectateurs de LINE of Duty ont été stupéfaits par les révélations de la série six selon lesquelles DS Ian Buckells, joué par Nigel Boyle, était au cœur de la corruption policière.

Mais qui est l’homme derrière Buckells? Voici un aperçu de la carrière de Boyle à la télévision …

Boyle est un acteur anglais né à Moseley, Birmingham

Qui est Nigel Boyle?

Boyle est un acteur anglais né à Moseley, Birmingham.

Il est diplômé de la Birmingham School of Acting en 2002.

Il est surtout connu pour avoir joué le rôle de DS Ian Buckells dans le drame policier à succès de la BBC Line of Duty.

Avant de se lancer dans la comédie sur petit écran, Boyle est apparu dans de nombreuses productions scéniques, dans Twelfth Night, Henry V, No Exit, Aston Hall By Candlelight, Sweet Love Remembered, If Music Be The Food Of Love, Circus Land et A Dybbuck.

Boyle a également eu un certain nombre de rôles au cinéma, notamment Young, High and Dead et The Best Years.

Boyle est surtout connu pour avoir joué le rôle de DS Ian Buckells dans le drame policier à succès de la BBC Line of Duty

Dans quelles émissions de télévision a-t-il participé?

Boyle est surtout connu pour son rôle dans Line Of Duty en tant que DS Ian Buckells en cuivre plié.

Buckells est apparu dans la première série du drame où il a été nommé SIO dans le cas de la disparition de Jackie Laverty.

Il est ensuite revenu pour jouer des rôles centraux dans les quatrième et sixième séries.

Boyle n’est pas étranger à jouer aux flics. Il a eu des rôles de policier dans Peaky Blinders et Home Fires.

Nigel est un fervent supporter d'Aston Villa

Vous pouvez également le reconnaître en jouant le Barman dans l’épisode Inbetweeners dans lequel les camarades de classe de Will, Jay, Simon et Neil sont expulsés du bar parce qu’ils sont mineurs.

En 2012, Nigel est apparu comme avocat Joe dans Coronation Street.

Il est également apparu dans le drame de science-fiction de Channel 4 Humans en 2015.

Nigel est également un fervent partisan d’Aston Villa et a même arboré un visage de la marque Aston Villa lors du tournage de Line of Duty à Belfast.

Il a dit Birmingham en direct: «J’arrive à presque tous les matchs à l’extérieur ici et j’ai beaucoup d’amis qui sont des fans de Villa basés à Londres maintenant, alors nous allons tous aux matchs ensemble.»

Nigel et sa femme Lainy ont trois enfants

Nigel Boyle a-t-il des enfants?

Nigel et sa femme Lainy ont trois enfants – deux fils, Finnian et Declan, et une fille, Cora.





Nigel et sa femme Lainy ont accueilli leur troisième enfant, Cora, juste un mois avant que Line of Duty ne diffuse sa finale de la saison six en avril 2021.

Lainy a déclaré à propos de sa nouvelle petite fille: «Ses frères sont tout aussi amoureux d’elle que nous… Et, bien sûr, un papa merveilleux qui devra répondre à mes demandes incessantes« peux-tu me passer les biscuits »dans les semaines à venir . »

Le couple et leurs trois enfants vivent désormais à Londres.