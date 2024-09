Qui est Nicole Virzi, doctorante accusée d’avoir tué le fils nouveau-né de son amie ?

Les procureurs de Pennsylvanie affirment que la peine de mort est sur la table pour une étudiante en doctorat accusée d’avoir tué un bébé de 6 semaines et gravement blessé son frère jumeau alors qu’elle les gardait en juin.

Nicole Virzi, une Californienne de 30 ans, a été accusée d’homicide, d’agression aggravée et de mise en danger d’enfant dans l’affaire impliquant des jumeaux nouveau-nés à Pittsburgh.

Selon une plainte pénale et un avis de peine de mort obtenus par TODAY.com, le médecin légiste a déterminé que l’un des garçons, Leon Katz, est décédé d’un traumatisme contondant le 16 juin.

Virzi a été accusé d’homicide en lien avec la mort du garçon, ainsi que d’abus sur le frère jumeau de Leon.

David Shrager, l’avocat de la défense de Virzi, a déclaré à NBC News qu’il chercherait à obtenir l’acquittement de son client.

« Ce n’est pas la direction que nous espérions que l’affaire prenne », a déclaré Shrager. « Nous sommes en profond désaccord avec les allégations formulées par le bureau du procureur concernant la peine de mort. Nous allons bien sûr poursuivre cette affaire avec acharnement jusqu’à ce que la vérité soit révélée. »

Qu’est-il arrivé à Léon Katz ?

Leon Katz était un nourrisson de 6 semaines décédé le 16 juin après avoir subi de multiples blessures à la tête alors qu’il était sous les soins de Virzi.

Selon une enquête vérifiée Page GoFundMelui et son frère jumeau, Ari, sont nés en mai de Savannah Roberts et Ethan Katz, qui vivaient à Pittsburgh.

La veille de sa mort, Leon avait passé du temps avec Virzi lors d’une sortie avec ses parents et son frère jumeau, selon une plainte de la police.

À un moment donné ce jour-là, a déclaré la police, Virzi a fait remarquer à Roberts et Katz qu’Ari avait du sang dans sa couche et que son pénis était rouge et gonflé, selon la plainte.

Virzi a déclaré que Leon avait été laissé sous ses soins vers 18h30 à l’appartement de Roberts et Katz pendant qu’ils amenaient Ari à l’hôpital.

Virzi a déclaré aux enquêteurs qu’elle s’était endormie pendant que Leon était dans un transat. Lorsqu’elle s’est réveillée, elle a déclaré être allée dans la cuisine chercher un biberon pour lui alors qu’il restait sans attaches dans son transat. Alors qu’elle était dans la cuisine, Virzi a entendu le garçon crier, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a trouvé le garçon, il était allongé sur le sol et avait une grosse bosse sur le côté gauche de la tête, a-t-elle déclaré à la police. Elle a dit avoir appelé les parents du garçon, puis la police vers 23h17, selon la plainte. Elle a dit à la police que le bébé était conscient et respirait, mais qu’il devenait insensible.

Des équipes médicales d’urgence et des pompiers sont intervenues sur les lieux et Leon a été transporté au centre médical de l’université de Pittsburgh – hôpital pour enfants, où il a été déclaré mort à 5h47 le lendemain, selon la plainte.

Un enquêteur du bureau du médecin légiste du comté d’Allegheny a rapporté qu’un scanner a montré que Leon avait subi une grave fracture du crâne sur le côté gauche de la tête et avait eu de multiples hémorragies cérébrales, selon la plainte.

Un médecin du Child Advocacy Center a informé les détectives que les blessures trouvées sur Leon étaient compatibles avec celles subies à la suite de maltraitance infantile, et que les blessures n’étaient « ni naturelles ni accidentelles ».

Qui est Nicole Virzi ?

Au moment du décès de Leon Katz, Nicole Elizabeth Virzi poursuivait un doctorat à l’Université de Californie à San Diego, où elle étudiait la médecine comportementale. profil étudiant sur le site Web de l’UCSD a été récemment retiré.

La page GoFundMe la décrit comme une « amie de confiance de la famille » de Savannah Roberts et d’Ethan Katz.

Au moment de l’incident, Virzi séjournait dans un Airbnb à environ huit minutes en voiture de l’appartement familial où les incidents présumés ont eu lieu, a déclaré la police.

Quelles sont les accusations portées contre Nicole Virzi ?

En plus de l’homicide, elle a été accusée de trois chefs d’agression aggravée et de deux chefs de mise en danger de la protection de l’enfance.

Virzi a renoncé à son audience préliminaire en juillet et a été officiellement traduite en justice le 23 août. Elle n’était pas présente lors de la mise en accusation. le Pittsburgh Post-Gazette a rapporté.

Où est Nicole Virzi maintenant ?

Virzi est actuellement détenu sans caution à la prison du comté d’Allegheny.

Sa prochaine comparution prévue devant le tribunal est une conférence préparatoire au procès prévue le 13 septembre.

Pourquoi Nicole Virzi risquerait-elle la peine de mort si elle était reconnue coupable ?

Selon le Centre d’information sur la peine de mortune organisation à but non lucratif qui publie des données et des analyses sur la peine capitale, si elle est reconnue coupable, Virzi pourrait être confrontée à la peine de mort en vertu de la loi de Pennsylvanie en raison de facteurs aggravants – ou de conditions qui rendent ses crimes présumés plus graves – que les procureurs jugent pertinents pour son cas.

Ces facteurs incluent le fait que Leon Katz avait moins de 12 ans et que les procureurs du comté d’Allegheny ont allégué que la torture était un facteur dans sa mort.

Un cas de peine de mort dans l’État serait rare ; seulement trois personnes ont été exécutées en Pennsylvanie depuis 1978, selon la Post-GazetteIl n’y a aucune femme dans le couloir de la mort dans cet État.

« La décision de demander une telle indemnisation n’est prise qu’après un examen attentif et sérieux de la question de savoir si nous pensons avoir des preuves au-delà de tout doute raisonnable que les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants potentiels », a déclaré le procureur du comté d’Allegheny, Stephen A. Zappala Jr., dans une déclaration à CNN.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com