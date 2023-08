Qui est Nicole Brydon Bloom ? Découvrez le rendez-vous de Justin Theroux – Hollywood Life

Voir la galerie





Justin Theroux était célèbre pour son mariage avec Jennifer Aniston.

Ils ont divorcé en 2018.

Justin et l’actrice Nicole Brydon Bloom ont été vus s’embrasser lors d’un dîner romantique en 2023.

Justin Théroux est surtout connu pour ses rôles dans des films comme Mulholland Drive et La fille dans le train – et pour son mariage avec Jennifer Aniston, qui s’est terminé en 2018 après trois ans. Ils sont toujours des amis rapides, discutent régulièrement et passent même du temps à dîner avec des amis. « Je veux que toutes mes relations existent entre les quatre murs de la pièce dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré. Écuyer en mai 2023, admettant qu’ils discutent toujours. « Je n’essaie pas d’être évasif, mais je parle à Jen – je ne parle pas à propos Jen. »

Il semblerait maintenant que Justin, 59 ans, soit passé à autre chose. Sur de nouvelles photos, le fringant acteur a été vu lors d’un dîner romantique aux chandelles à New York avec Nicole Brydon Bloom, 29 ans. À un moment donné, il a même été aperçu se penchant pour un baiser au-dessus de leurs assiettes ! Alors, qui est la beauté brune qui semble avoir retenu l’attention du Plombiers de la Maison Blanche étoile? Nous avons les réponses ci-dessous.

Elle a perdu son père à cause de la guerre en Irak

Le père de Nicole n’est autre que le regretté journaliste de NBC David Bloom, décédé tragiquement d’une complication de santé en avril 2003 alors qu’il couvrait la guerre. Nicole n’avait que 9 ans à l’époque. « Il y a 20 ans aujourd’hui, mon père est mort alors qu’il couvrait la guerre en Irak », a-t-elle écrit dans un doux hommage à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort en avril. « Toujours fier de lui, aimé par son sens de l’humour et impressionné par son intelligence et son engagement en faveur de la vérité. Tu nous manques tous les jours papa. Merci d’être un modèle et un père si incroyable. Très reconnaissant pour le temps que nous avons passé.

Elle a déjà été vue avec Justin

Bien que son apparition en août 2023 avec le célèbre acteur soit clairement de nature romantique, ce n’est pas la première fois qu’elle est vue passer du temps avec lui. En février 2023, elle a été vue en train de discuter avec lui à Zero Bond à New York pour une soirée Netflix.

Nicole a une carrière prestigieuse à la télévision

La belle femme de 29 ans mène sa propre carrière d’actrice avec succès. Elle incarne Caroline Stuyvesant dans la deuxième saison de L’âge d’oret est également apparu dans L’affaire sur Showtime et Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes. Son succès ne devrait pas être une surprise : dans une interview en 2020, elle a admis qu’elle avait suivi une formation sérieuse dans l’art du théâtre.

« Mes parents nous ont mis, moi et ma sœur jumelle, au théâtre communautaire quand nous avions sept ans », a-t-elle déclaré sur le site Internet. Rocher cryptique à l’époque. « Au début, c’était une activité extrascolaire amusante, mais ensuite j’ai vraiment commencé à l’aimer. Je me suis retrouvé dans un camp de théâtre appelé Stagedoor Manor où j’ai rencontré certains de mes meilleurs amis. C’est là que mon amour pour le spectacle s’est vraiment épanoui. Ces étés passés à ce camp d’arts du spectacle m’ont également montré qu’agir et travailler dans cette industrie était un objectif réalisable, une option de carrière viable.

Nicole a déclaré qu’il n’avait pas fallu longtemps pour réaliser que jouer était sa véritable passion. « J’ai rapidement découvert que s’il y a quelque chose dans la vie qui vous passionne tellement que, même si cela peut être difficile, vous trouvez toujours de la joie à presque chaque instant, alors cela vaut la peine de le poursuivre », a-t-elle poursuivi. « L’industrie du divertissement n’est pas facile – j’ai eu affaire à de très nombreux « non » – mais cela rend le « oui » encore plus agréable. Je pense qu’il y a quelque chose de très cathartique dans le fait de jouer sur scène. L’opportunité de plonger dans l’environnement d’un écrivain, un tout nouveau personnage avec peut-être une expérience ou une vision du monde complètement différente de la vôtre, est tout simplement absolument incroyable. Je suis heureux de faire ce que j’aime.