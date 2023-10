Qui est Nicola Peltz, la femme de Brooklyn Beckham ? – Le soleil

BROOKLYN La vie de Beckham a toujours été sous les projecteurs, grâce au fait que Posh et Becks sont ses parents.

Aujourd’hui adulte, le fils aîné des Beckham est lui-même le mari de sa femme Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham avec sa femme Nicola Peltz Crédit : Allemand Larkin / Vogue

Qui est Nicola Peltz, la femme de Brooklyn Beckham ?

L’actrice américaine Nicola Peltz est née le 9 janvier 1995.

Elle est surtout connue pour ses rôles dans Transformers 4 et Bates Motel.

Née dans le comté de Westchester, New York, de parents Nelson Peltz et Claudia Heffner, elle a grandi dans une famille juive.

Comme son nouveau mari Brooklyn, elle est née dans une immense richesse.

En 2023, son père Nelson avait une valeur nette déclarée de 1,5 milliard de dollars (1,29 milliard de livres sterling).

Il est associé fondateur, avec Peter W. May et Edward P. Garden, de Trian Fund Management.

Nelson est également président non exécutif de la célèbre chaîne de restauration rapide américaine Wendy’s Company.

Pendant ce temps, Claudia, la mère de Nicola, travaille comme mannequin.

Nicola a une sœur et six frères, dont l’acteur Will Peltz et l’ancien joueur de hockey Brad Peltz.

Comment Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se sont-ils rencontrés ?

Nicola et Brooklyn se sont rencontrés en 2017, mais n’ont commencé à se fréquenter que deux ans plus tard.

Ils ont été aperçus ensemble lors d’une fête d’Halloween en 2019 et ont officialisé leur relation en janvier suivant.

Brooklyn a posé la question en juillet 2020 – et lui a promis qu’il serait le « meilleur mari et papa ».

Partageant un cliché de Nicola dévoilant sa bague de fiançailles, Brooklyn avait déclaré à ses fans sur Instagram à l’époque : « Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur de m’épouser et elle a dit oui xx.

« Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je promets d’être un jour le meilleur mari et le meilleur papa. Je t’aime bébé xx. »

Quand Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se sont-ils mariés ?

Le couple de stars s’est marié lors d’une cérémonie à Miami qui aurait coûté 3 millions de livres sterling et à laquelle assistaient toutes sortes de célébrités de premier plan.

Parmi les invités figuraient Eva Longoria, le chef Gordon Ramsay, le mannequin Gigi Hadid, la créatrice de mode Nicole Ritchie et l’ex-Sofia Richie de Brooklyn. et Elton John.

Il y a eu également une mini réunion des Spice Girls pour Victoria Beckham, avec Mélanie Brun46, et Mélanie Chisholm également présents.

La liste des invités fastueux comprenait également le mannequin Gisele Bundchen, le parrain de Brooklyn Dave Gardner et l’ancien coéquipier de papa David à Manchester United, Phil Neville.

Des photos du jour du mariage du couple glamour ont été publiées dans Vogue.

Pendant ce temps, en décembre 2020, The Sun a révélé que le couple avait rédigé un accord prénuptial pour protéger leur fortune.

Brooklyn et Nicola ont convenu de quitter le mariage « avec ce qu’ils y ont mis » en cas de séparation.

Une source avait déclaré à l’époque : « Les contrats prénuptiaux ne semblent peut-être pas particulièrement romantiques, mais aux États-Unis, ils sont incroyablement courants et les membres de la famille de Nicola ont tous conclu des accords avec leurs partenaires.

« La décision de Brooklyn et de Nicola d’aller en justice était entièrement réciproque.

« Il a eu des expériences avec des filles qui voulaient désespérément connaître le nom de Beckham, alors elles sont ravies que Nicola aime Brooklyn pour lui.

« Et bien sûr, elle n’a pas besoin de son argent et a sa propre carrière réussie. »

Dans quels films et émissions de télévision Nicola Peltz a-t-elle joué ?

Nicola a fait ses débuts au cinéma en 2006, avec le film festif Deck the Halls.

Mais son rôle décisif est venu lorsqu’elle a joué Katara dans le film de 2010 Le dernier maître de l’air.

Elle est également apparue dans Transformers : Age of Extinction et Transformers : The Last Knight dans le rôle de Tessa Yeager, bien que cette dernière soit une apparition vocale non créditée.

Dans Bates Motel, diffusé de 2013 à 2017, elle incarne Bradley Martin, un personnage récurrent tout au long des trois premières saisons.

À partir de 2017, elle a joué dans la série Marvel Inhumans, qui a reçu de faibles notes et chiffres d’audience et a donc été annulée en 2018.

Nicola est revenue aux films festifs dans Holidate dans le rôle de Felicity, la nouvelle petite amie sexy de l’ex du personnage principal Sloane (Emma Roberts).