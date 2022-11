Qui est Niclas Fullkrug ? Goal Hero contre l’Espagne est le plus vieux débutant allemand depuis 20 ans

L’attaquant allemand Niclas Fullkrug n’est peut-être pas connu en dehors de son pays natal, mais l’avant-centre du Werder Brême a été le héros de l’équipe de Hansi Flick avec une égalisation tardive contre l’Espagne dimanche soir.

Fullkrug a sauvé la mise pour l’Allemagne avec une finition féroce après 83 minutes pour annuler la frappe d’Alvaro Morata pour l’Espagne et faire gagner aux quadruples vainqueurs leur premier point lors de cette Coupe du monde après une défaite choc contre le Japon lors de leur match d’ouverture au Qatar.

Le joueur de 29 ans a commencé sa carrière au Werder Brême et est maintenant de retour chez les verts et blancs après des passages à Nuremberg et Hanovre.

Il a joué dans les équipes de jeunes allemandes au niveau des moins de 18 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans, mais n’a fait sa première apparition complète pour l’équipe nationale avant cette Coupe du monde lors d’un match amical contre Oman et est leur plus vieux débutant en 20 ans.

Son premier match contre l’Allemagne a eu lieu à l’âge de 29 ans et 280 jours, faisant de lui le débutant le plus âgé depuis que Martin Max a fait sa première apparition pour l’équipe à 33 ans en 2022.

L’Allemagne ne se souciera pas de son âge, cependant, après un but vital qui leur donnera confiance avant un affrontement crucial avec le Costa Rica lors de leur dernier match de groupe la semaine prochaine.

Et s’ils cherchent des présages, il est le premier remplaçant allemand à marquer un but en Coupe du monde depuis que Mario Gotze est sorti du banc pour marquer le vainqueur contre l’Argentine lors de la finale de 2014.