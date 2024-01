Qui est Nick Caley, le potentiel futur coordinateur offensif des Patriots ?

La recherche du poste de coordonnateur offensif des New England Patriots se poursuit, et il y a un visage familier parmi les candidats : Nick Caley, qui a fait partie du staff des Patriots pendant huit ans sous la direction de l’entraîneur-chef Bill Belichick, passe un entretien pour le poste vacant. Il a déjà eu une réunion virtuelle avec l’équipe et est en ville pour une discussion en personne dimanche et lundi.







Mais qui est Caley ? Et pourquoi les Patriots le voient-ils comme un candidat pour obtenir leur poste de coordonnateur offensif ? Découvrons-le.

Qui est Nick Caley?

Position actuelle: Rams de Los Angeles entraîneur des bouts serrés

Âge: 41

Fond de jeu : Le parcours de Caley n’a rien d’extraordinaire. Il a joué au football au lycée de Saint-Thomas d’Aquin à Canton, Ohio, puis a rejoint l’Université Walsh en tant que demi défensif et parieur. Après avoir rejoint John Carroll en 2005, il a commencé sa carrière d’entraîneur.

Expérience d’entraîneur : Caley a débuté comme étudiant assistant à son alma mater, John Carroll, et s’est concentré sur le côté défensif du ballon au début de sa carrière – sans surprise compte tenu de son histoire de jeu personnelle. Il a rejoint l’Université d’Akron en 2006 (assistant diplômé défensif), puis a rejoint Auburn en 2008 (assistant administratif défensif) et Iowa State en 2009 (assistant diplômé défensif).

En 2012, Caley a reçu sa première opportunité en tant qu’entraîneur adjoint. Il a été embauché par le nouvel entraîneur-chef de l’Est de l’Illinois, Dino Babers, pour travailler comme entraîneur secondaire sous la direction du coordinateur Kim McCloud. Il a cependant quitté les Panthers après une seule saison et a rejoint l’Université de l’Arkansas en tant qu’assistant diplômé défensif.

Un an plus tard, il était de retour comme entraîneur secondaire – cette fois à Florida Atlantic. Après une saison sous la direction de l’entraîneur-chef Charlie Partridge et du coordinateur défensif Roc Bellantoni, il a fait le saut vers la NFL : les Patriots l’ont recruté en tant qu’assistant d’entraîneur offensif pour les saisons 2015 et 2016.

En 2017, il est devenu entraîneur des bouts serrés sous la direction du coordinateur offensif (et ancien élève de John Carroll) Josh McDaniels. Travaillant à la fois avec les ailiers rapprochés et les arrières, il est resté dans ce rôle pendant six ans – notamment en travaillant avec les Pro Bowlers Rob Gronkowski et James Develin – mais est parti pendant l’intersaison 2023 : les Patriots ayant choisi d’embaucher Bill O’Brien comme leur coordinateur offensif. lui, il a décidé d’apporter ses talents aux Rams.

En 2023, Caley a travaillé comme entraîneur des bouts serrés sous la direction de l’entraîneur-chef de Los Angeles Sean McVay et du coordinateur offensif Mike LaFleur. Sous sa direction, les ailiers rapprochés des Rams ont capté un total de 62 passes pour 668 verges et trois touchés.

Pourquoi les Patriots le voient-ils comme un potentiel coordinateur offensif ?

Dans un diagramme de Venn de familiarité et d’expansion schématique, Caley se retrouverait en plein milieu. D’une part, il a travaillé pendant quatre ans au sein du staff des Patriots aux côtés du nouvel entraîneur-chef Jerod Mayo ; ils étaient responsables de zones situées sur les différents côtés du ballon, mais avaient néanmoins des interactions régulières tout au long du parcours.

Il y a naturellement beaucoup de Patriots dans l’ADN d’entraîneur de Caley, mais sa seule saison à Los Angeles fait de lui une cible intrigante pour l’équipe si elle souhaite modifier son attaque. Après avoir grandi dans la version du système Erhardt-Perkins de la Nouvelle-Angleterre, il a été exposé à ce qu’on appelle l’infraction de Shanahan pendant son mandat sous Sean McVay – quelque chose qui intéresse apparemment vivement Mayo.

Après tout, les Patriots ont interviewé plusieurs candidats coordonnateurs offensifs pour travailler soit sous la direction de McVay, de ses assistants ou d’autres disciples de Mike Shanahan. Zac Robinson, Dan Pitcher, Shane Waldron, Thomas Brown, Jerrod Johnson, Brian Fleury et Luke Getsy appartiennent tous à la même catégorie.

Ce qu’ils n’ont pas – à l’exception de Robinson et Waldron, qui ont depuis occupé des postes ailleurs – c’est l’expérience de la Nouvelle-Angleterre. Mayo étant entraîneur-chef pour la première fois, cela pourrait finalement être pris en compte dans sa décision.

En savoir plus