Qui est Nichelle Nichols ? Cinq choses sur «Star Trek» Star Dead à 89 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Moviestore/Shutterstock

Nichelle Nicholsqui était adoré pour jouer le rôle emblématique de Nyota Uhura dans la série télévisée, Star Treket ses films, décédé à l’âge de 89 ans, TMZ signalé. La mort de l’actrice a été annoncée par son fils, Kyle Johnsonle 31 juillet, selon le média, et le journaliste Yashar Ali pris sur Twitter à la fois annoncer la triste nouvelle et partager le message de Kyle. “J’ai le regret de vous informer qu’une grande lumière au firmament ne brille plus pour nous comme elle le fait depuis tant d’années”, a écrit Kyle au début du message.

“Hier soir, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée”, a-t-il poursuivi. “Sa lumière, cependant, comme les galaxies anciennes que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’en inspirer. La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous.

“Moi et le reste de notre famille apprécierions votre patience et votre indulgence alors que nous pleurons sa perte jusqu’à ce que nous puissions récupérer suffisamment pour parler davantage”, a-t-il poursuivi. “Ses services seront destinés aux membres de la famille et aux plus proches de ses amis et nous demandons qu’elle et notre vie privée soient respectées.” Il a terminé avec un cri « Vivez longtemps et prospérez ».

Cette histoire est encore en développement…

