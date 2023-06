Au fil des ans, Neil Maskell est devenu un visage familier sur grand et petit écran.

En 2023, il a séduit les téléspectateurs dans le véritable drame policier d’ITV, Litvinenko, aux côtés de David Tennant.

Getty

Neil Maskell est un acteur britannique connu pour la télévision et le cinéma[/caption]

Qui est Neil Maskell ?

Né en 1976, Neil Maskell est un acteur, scénariste et réalisateur anglais.

Il est surtout connu pour avoir joué dans les films The Football Factory et Kill List.

Avant de connaître le succès, Neil a suivi une formation d’acteur au Anna Scher Theatre d’Islington, à Londres, où il a suivi des cours dès l’âge de 11 ans.

Il étudie ensuite au Miskin Theatre de Dartford, avant d’y devenir metteur en scène.

Après cela, il est passé à la télévision et au cinéma et n’a jamais regardé en arrière.

À quelles émissions de télévision Neil Maskell a-t-il participé?

Comme la plupart des acteurs britanniques qui ont commencé dans les années 90, le premier concert télévisé de Neil était sur The Bill d’ITV.

Il est ensuite apparu cinq fois dans la série à succès, jouant différents personnages.

Neil a ensuite fait le tour d’un certain nombre d’autres émissions populaires telles que Casualty, London’s Burning et Soldier Soldier.

Mais il a ensuite réservé un travail à la télévision plus régulier lorsque Neil a joué dans la série comique de 2005 Mike Bassett : Manager.

Parmi les autres grands rôles télévisés, citons les émissions à succès de Channel 4 Utopia et Humans.

Neil a ensuite obtenu le rôle principal de jouer le Premier ministre Winston Churchill dans la finale de la série Peaky Blinders.

Les fans de King Gary le reconnaîtront également pour avoir joué Winkle dans la comédie BBC One

Neil est également connu pour Murder in Successville, The Warm-Up Guy et The Morgana Show.

Dans le drame ITV Litvinenko, il joue l’inspecteur-détective Brent Hyatt.

Dans quels films Neil Maskell a-t-il joué ?

En plus d’être populaire sur le petit écran, Neil a également connu une carrière incroyable sur le grand.

Il décroche son premier rôle au cinéma en 1997, jouant Schmuddie dans Nil by Mouth de Gary Oldman, acclamé par la critique.

Après cela, Neil est apparu dans d’autres grands films comme Football Factory de Danny Dyer et a reçu des éloges pour son rôle principal dans le thriller Kill List de 2011.