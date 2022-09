Qui est Neil Jones, professionnel de Strictly Come Dancing 2022 ? – Le soleil

NEIL Jones revient sur nos écrans alors qu’il rejoint le casting professionnel de Strictly Come Dancing.

Le mariage du danseur professionnel et sa séparation avec Katya Jones ont fait la une des journaux au fil des ans. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur sa vie et sa carrière jusqu’à présent.

Neil Jones revient dans la salle de bal pour Strictly Come Dancing

Qui est Neil Jones ?

Neil Jones est un danseur de salon professionnel qui travaille comme pro pour Strictly Come Dancing.

Il est britannique mais est né à Munster, en Allemagne.

Neil a commencé à danser dans une école de ballet locale à l’âge de trois ans seulement.

Il a représenté la Finlande, la Hollande et le Royaume-Uni au cours de sa carrière compétitive.

Il détient également de nombreux titres, dont celui de champion du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d’Europe et du monde latin.

Lors de son inscription à BBC’s Strictly en 2016, il a déclaré : “En tant que danseur britannique, j’ai grandi en regardant ce spectacle incroyable, c’est un immense honneur…

“Je me sens pompé et excité de faire partie de la famille Strictly.”

Avec qui Neil Jones est-il en couple ?

Neil sort maintenant avec la star de Love Island, Chyna Mills.

Le couple a confirmé leur relation lors d’un voyage romantique à Paris en août 2022.

C’est la première relation sérieuse de Neil depuis qu’il s’est séparé de la danseuse sud-américaine Luisa Eusse il y a deux ans.

Neil est resté discret sur sa vie amoureuse depuis qu’il s’est séparé de sa femme Katya Jones.

L’ancien couple s’est marié en 2013 et a annoncé sa séparation six ans plus tard, en août 2019.

Pourquoi Neil Jones s’est-il séparé de sa femme Katya Jones ?

Le 18 août 2019, il a été révélé que Neil et sa femme Katya Jones s’étaient séparés – dix mois après avoir été photographiée en train d’embrasser 2018 strictement son partenaire Seann Walsh.

Le couple, qui s’est marié en 2013, a confirmé la rupture sur Instagram.

Katya et Neil ont été frappés par le “Strictly Curse” lorsque Katya a été photographiée en train d’embrasser son partenaire de danse Seann Walsh dans la rue devant un pub.

Quelques heures avant que l’histoire n’éclate, le couple a dansé ensemble sur le spectacle dans le cadre d’une routine avec d’autres danseurs professionnels.

Un initié, à l’époque, a déclaré: «Cela va provoquer de véritables ructions dans les coulisses, notamment parce que Katya et Neil doivent travailler côte à côte semaine après semaine.

“Ce sera incroyablement gênant, surtout si Seann se rend à l’émission de la semaine prochaine.”

Mais Neil a semblé ignorer la controverse en publiant une photo de sa femme avec Seann sur Twitter.

Maintenant, l’ancienne petite amie Luisa Eusse pense que le traumatisme de la séparation de Neil avec Katya après six ans de mariage – qui s’est terminé quelques mois seulement après qu’elle a été vue en train de bécoter le comique Seann Walsh – a rendu impossible toute relation avec lui.

La bisexuelle Luisa, qui est sortie avec Neil, 38 ans, pendant cinq mois, a déclaré: “Il était bouleversé par ce qui s’est passé avec Katya – et cela a tellement affecté notre relation que j’ai senti qu’il ne pourrait jamais me faire confiance.

“J’ai senti qu’il était constamment anxieux, je voyais d’autres hommes et femmes ou je pouvais le tromper.

“Si je sortais le soir, il attendait toute la nuit et me demandait où j’étais allé, comme s’il était mon père. Cela le rendait impossible à côtoyer.

“Je peux le comprendre à certains égards et vous ne pouvez pas lui reprocher d’être encore meurtri par la tricherie de Katya, mais je ne pourrais pas vivre avec quelqu’un comme ça.”