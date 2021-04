NAZANIN Zaghari-Ratcliffe a été condamnée à une autre année de prison en Iran, a déclaré son avocat.

La femme anglo-iranienne est également interdite de quitter le pays pendant un an.

Quelle est l’actualité de Nazanin Zaghari-Ratcliffe?

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été condamné à une autre année de prison pour «activités de propagande contre le régime» en Iran.

Son avocat Hojjat Kermani a déclaré au site d’information Emtedad le lundi 26 avril 2021: «Nazanin Zaghari a été condamné à un an de prison et à un an d’interdiction de quitter le pays pour propagande contre la République islamique.

L’avocate a déclaré qu’elle avait été accusée d’avoir participé à une manifestation à Londres il y a 12 ans et d’avoir accordé une interview au BBC Persian Service, nouvelles de la BBC rapports.

M. Kermani a déclaré qu’il ferait appel de la nouvelle condamnation dans les 21 jours en vertu de la loi iranienne.

Le mari de Nazanin, Richard Ratcliffe, a décrit la phrase comme «clairement une tactique de négociation» de la part des autorités iraniennes.

Il a dit que sa femme n’avait pas encore été emmenée en prison.

En mars 2021, la travailleuse humanitaire a été libérée de son arrestation à domicile et s’est fait retirer sa cheville après l’expiration de sa peine de cinq ans de prison.

Son avocat a déclaré: «Elle a été graciée par le guide suprême iranien l’année dernière, mais a passé la dernière année de sa peine en résidence surveillée avec des chaînes électroniques attachées aux pieds.

«Maintenant, ils sont rejetés.»

L’avocat a déclaré au site Web iranien Emtedad: « Elle a été libérée. »

Qui est Nazanin Zaghari-Ratcliffe?

Nazanin Zaghari-Ratcliffe est une mère anglo-iranienne, chef de projet à la Fondation Thomson Reuters – la branche caritative de l’agence de presse – et ancienne employée de la BBC.

Elle a été arrêtée à l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran le 3 avril 2016 et accusée d’avoir comploté pour renverser le régime.

Nazanin a été empêchée de rentrer chez elle en Grande-Bretagne après avoir rendu visite à sa famille avec sa fille Gabriella, maintenant âgée de quatre ans, et jetée en prison, où elle a passé des mois à l’isolement.

Sa famille affirme que les gardiens de la révolution iraniens ont tenté de lui faire avouer devant la caméra qu’elle avait formé et recruté des espions – une accusation qu’elle a démentie.

En juin 2019, Jeremy Hunt a lancé ses derniers appels en faveur de Nazanin, lorsqu’elle a entamé une grève de la faim.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré à la Chambre des communes: «Quels que soient vos désaccords avec le Royaume-Uni, ne punissez pas cette femme innocente.»

M. Hunt a déclaré que M. Ratcliffe, qui était également en grève de la faim devant l’ambassade d’Iran, était un «homme très courageux» qui faisait un «travail remarquable».

Sa libération aurait dû être le 28 décembre 2017, date à laquelle sa famille a été informée, a déclaré BBC Panorama.

Cependant, il a été retardé en raison d’un échec de la vente d’armes au Royaume-Uni – pour des raisons inconnues.

L’Iran a payé 400 millions de livres au gouvernement britannique dans les années 1970 pour 1500 chars, mais ils n’ont jamais été livrés.

L’argent n’a pas été remboursé et l’Iran veut maintenant que l’argent soit retourné.

Le Shah d’Iran de l’époque avait passé la commande, mais a été destitué. Le dernier accord était de régler la dispute, prétend-on.

Mme Zaghari-Ratcliffe a déclaré que les autorités iraniennes lui avaient dit que sa libération dépendait du remboursement en espèces.

En août 2019, il a été révélé que de nouvelles règles pénitentiaires strictes avaient été imposées à Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

Le gardien a déclaré qu’elle n’était «plus autorisée à appeler son mari au Royaume-Uni».

Les heures pendant lesquelles elle pouvait voir sa fille Gabriella étaient également limitées.

Free Nazanin a tweeté: «De nouvelles règles ont été édictées pour le quartier de Nazanin limitant les visites des enfants à une seule fois par mois dans le cadre de la visite familiale plus large et empêchant les appels internationaux.

«Cela signifie que Gabriella ne peut maintenant voir Nazanin qu’une fois par mois et que Nazanin ne peut plus parler à Richard.

« Nazanin a écrit aux autorités pour protester contre le changement.

«Elle a dit à sa famille: ‘Je suis tellement bouleversée. J’ai l’impression que je pourrais suffoquer. Je ne sais même pas quoi faire. Je n’ai pas pleuré si fort au milieu de la salle depuis des lustres. Comme ils sont cruels. Comme c’est injuste. »

Le Premier ministre Boris Johnson devait renouveler ses appels à la libération de Nazanin lorsqu’il a rencontré Hassan Rohani lors d’un sommet de l’ONU à New York en septembre 2019.

M. Johnson a déclaré aux journalistes: « Je ne discuterai pas seulement des actions de l’Iran dans la région, mais aussi de la nécessité de libérer non seulement Nazanin, mais aussi d’autres personnes qui, à notre avis, sont détenues illégalement et injustement à Téhéran. »

Pourquoi la mère britannique est-elle en prison?

Nazanin a été reconnu coupable d’avoir comploté le «basculement en douceur» du gouvernement iranien et condamné à cinq ans de prison en septembre 2016.

Elle était sur le point de devenir éligible à une libération anticipée à la fin de 2017 ou au début de 2018, mais a été renvoyée devant le tribunal et confrontée à deux nouvelles accusations qui pourraient voir 16 ans ajoutés à sa peine.

Elle a été accusée d’avoir rejoint et reçu de l’argent d’organisations travaillant à renverser la République islamique.

L’Iran affirme que l’ancien employeur de Nazanin, la BBC, tente de renverser la théocratie islamique.

Le double national est également accusé d’avoir manifesté devant l’ambassade d’Iran à Londres.

Le 23 août 2018, elle a obtenu une libération de prison de trois jours pour rendre visite à sa fille – qui séjournait dans une famille iranienne.

Les craintes grandissaient pour son bien-être mental, car des rapports affirmaient que Nazanin était «suicidaire» alors qu’elle attendait une série de condamnations.

La maman n’est que l’une des nombreuses binationales détenues en Iran pour espionnage, susceptibles d’être utilisées comme monnaie d’échange dans les futures négociations avec l’Occident.

Un groupe d’experts de l’ONU a décrit la pratique comme faisant partie d’un «modèle émergent» depuis l’accord nucléaire iranien de 2015.

Le 21 mai 2018, elle a reçu un nouveau coup quand un juge iranien lui a dit de s’attendre à une autre condamnation après avoir comparu devant le tribunal pour une nouvelle accusation «inventée».

Le 24 décembre 2018, le mari de Nazanin, Richard, a rejoint le maire de Londres Sadiq Khan pour qualifier son incarcération en Iran pour espionnage de «parodie de justice».

Les militants ont ensuite lancé une nouvelle offre pour libérer la mère britannique.

Le ministre des Affaires étrangères, Andrew Murrison, a fait pression sur l’Iran pour la «libération urgente et inconditionnelle» de la mère britannique lors d’un voyage en Iran.

Mais le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré: «Mme Zaghari est une Iranienne. Elle a été condamnée pour des raisons de sécurité et passe sa peine en prison. »

Sa double nationalité n’est pas reconnue par les lois iraniennes.

Quand est-elle retournée en prison?

Une lueur d’espoir a émergé avant Noël 2017 après que Nazanin ait appris qu’elle était «éligible à une libération anticipée».

L’avocat de Nazanin a déclaré à la femme que son cas était inscrit dans la base de données judiciaire iranienne comme «éligible» à une libération anticipée.

Cependant, rien ne s’est passé et elle a été coincée dans la prison.

En août 2018, elle a obtenu une libération de prison de trois jours pour rendre visite à sa fille.

Des images émotionnelles publiées par la famille montraient Nazanin souriant étreignant sa fille Gabriella alors qu’ils étaient réunis.

Elle a passé du temps avec sa famille à Damavand, une ville au nord-est de Téhéran.

La campagne Free Nazanin a affirmé que les gardiens de la prison d’Evin lui avaient dit qu’elle n’avait que dix minutes pour se préparer avant de partir.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a retrouvé sa fille Gabriella, âgée de quatre ans, lors d’une libération de trois jours en août 2018.[/caption]

Il a ajouté qu’elle «s’habillait et faisait ses bagages rapidement alors que ses compagnons de cellule se rassemblaient».

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été ramené en prison le 26 août.

La femme de 43 ans avait passé trois jours avec Gabriella, quatre ans, et espérait obtenir une prolongation de sa libération temporaire.

Cependant, malgré les promesses des procureurs selon lesquelles son congé de prison serait prolongé, des heures plus tard, elle était de retour derrière les barreaux.

Parlant du moment où on lui a dit de retourner en prison, son mari Richard Ratcliffe a déclaré: «Nazanin a attendu que Gabriella se réveille avant de dire au revoir et a quitté la maison familiale pour retourner à la prison d’Evin.

«Elle a promis à Gabriella que la prochaine fois qu’elle la verrait, ce serait pour toujours, pas seulement pour quelques jours, pour une vraie liberté, pas seulement pour un congé. Et la prochaine fois, ils retourneront à Londres pour être avec papa.

Nazanin a décidé d’entrer volontairement dans la prison plutôt que d’être traînée hors de la maison devant Gabriella lorsque les autorités iraniennes ont refusé de prolonger sa libération.

Qu’est-il arrivé au mari et à la fille de Nazanin?

Le mari de Nazanin, Richard Ratcliffe, un comptable qui vit dans le nord de Londres, n’était pas avec elle lorsqu’elle a été arrêtée et fait campagne pour sa libération depuis.

Il a appelé le gouvernement à faire davantage pour garantir la liberté de sa femme et mettre en place un pétition action exigeante.

Richard a fustigé les dernières accusations portées par l’Iran, les rejetant comme des «jeux» qui donnent au pays «un air idiot» et jettent le discrédit sur son système juridique.

En 2017, Boris Johnson a été accusé d’avoir aggravé la situation en disant aux députés que Nazanin enseignait le journalisme lorsqu’elle est partie en vacances en Iran – une déclaration que sa famille et son employeur ont qualifiée de fausse.

Trois jours après la déclaration de Johnson à un comité parlementaire, Nazanin a été convoquée à une audience non prévue au tribunal, où les commentaires du ministre des Affaires étrangères ont été cités comme preuve qu’elle était engagée dans une «propagande contre le régime».

Johnson a admis qu’il ressentait «un profond sentiment d’angoisse» face au sort de la mère emprisonnée Nazanin.

Mais il a de nouveau nié être responsable du fait qu’elle croupisse dans une prison iranienne.

La fille du couple, Gabriella, était prise en charge à Téhéran par ses grands-parents après la confiscation initiale du passeport du tout-petit.

Pourquoi était-elle à l’hôpital?

Le 29 août 2018, un journaliste iranien a tweeté que la mère britannique avait été hospitalisée.

Ershad Alijani, qui travaille pour France24, a tweeté: «Nazanin Zaghari, après une crise d’angoisse dans la prison, (a été) transférée à l’hôpital, (et) selon ses amis de la prison, elle n’a pas pu bouger ses bras et ses jambes et enfin évanoui.

Et son mari Richard Ratcliffe a dit Miroir en ligne: «Elle a définitivement eu deux crises de panique… et s’est évanouie.

«Elle a été définitivement transférée à la clinique de la prison. Je n’ai pas encore eu confirmation qu’elle a été envoyée dans un hôpital externe. »

Le 30 décembre 2018, il a été rapporté qu’elle s’était vu refuser une visite chez le médecin malgré la découverte de bosses dans sa poitrine.





Pourquoi Nazanin a-t-il entamé une grève de la faim?

La mère britannique a entamé une grève de la faim dans sa cellule de prison iranienne après s’être vu refuser l’accès aux soins médicaux après avoir trouvé des bosses dans sa poitrine, mais ils ont maintenant mis fin à leur grève.

Son mari, Richard, affirme qu’elle souffre constamment en raison d’une maladie neurologique non diagnostiquée et qu’elle a besoin d’une mammographie et d’une IRM, mais les gardiens de la prison auraient refusé de la laisser voir un médecin.

Pour protester contre les refus d’assistance médicale, Nazanin a entamé une grève de la faim dans sa cellule de la prison d’Evin à Téhéran.

Elle a annoncé sa décision dans une lettre conjointe avec un codétenu, le militant des droits humains Narges Mohammadi.

Les femmes ont déclaré avoir planifié une première grève de la faim de trois jours, qui allait être prolongée jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Richard et Nazanin ont de nouveau entamé une grève de la faim en juin 2019.