Qui est Natalie Viscuso ? Henry Cavill et GF deviennent « officiels d’Instagram » – Hollywood Life

En tant que Superman, Henri Cavill peut voler plus vite qu’une balle de vitesse et sauter de grands immeubles en un seul bond. Mais, il semble que sans cette cape et ce grand “S” rouge, il puisse être facilement vaincu en cinq coups. “C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que mon bel et brillant amour Nathalie [Viscuso], me détruit aux échecs », Henry, 39 ans, a légendé la photo qu’il a partagée le 10 avril 2021, rendant sa relation« Instagram officielle ». Natalie a également partagé la photo avec son compte, en écrivant: “Je viens d’apprendre à mon cher Henry à jouer aux échecs … ou … peut-être qu’il m’a laissé gagner?”

Cette annonce soudaine et discrète a fait le buzz. Dans le passé, Henry a eu une relation amoureuse avec une cascadeuse Lucy Liègestyliste Susie Redmondcombattante/actrice de MMA Gina Carano, Tara King, et Kaley Cuoco (cependant, le Hôtesse de l’air étoile a dit Cosmopolite en 2014 qu’elle et Henry ne sont sortis que pendant 10 jours en 2013.) “Il y a évidemment un revers à [fame]aussi », a déclaré Henry Le râteau en 2017 (h/t PERSONNES). “Dès que j’entre dans une relation, une rafale de haine, dirigée contre moi ainsi que la fille, disant que j’ai changé. Je n’ai pas changé d’un poil. Mais vous devez prendre tout cela dans votre foulée, il y a des parties positives et négatives dans tout cela, mais en fin de compte, c’est extrêmement flatteur que les gens s’en soucient autant.

« Tant que ça ne fait de mal à personne dans ma vie, c’est une bonne chose. Dès que ça commence à affecter les gens dans ma vie, c’est là que je décroche », a-t-il ajouté. Le 27 octobre 2022, après être sortis ensemble pendant plus d’un an, elle et Henry ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple. À la première du film Netflix Enola Holmes 2 la beauté blonde a bercé une robe bustier de couleur vanille, une lèvre rouge vif et des escarpins noirs classiques. Son beau mec avait l’air pimpant dans un costume gris à fines rayures, une cravate cramoisie et des chaussures habillées noires. Parlez d’un premier tapis rouge époustouflant ! Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur cette belle et brillante femme qui a capturé le cœur d’Henry.

1. Que fait Natalie Viscuso dans la vie ?

Natalie a précédemment travaillé en tant que vice-présidente des studios de télévision et numériques chez Legendary Entertainment, selon son LinkedIn. Elle a occupé ce poste de 2018 à mai 2022, passant à Legendary après avoir travaillé un an en tant que responsable de la télévision scénarisée pour The Weinstein Company. Elle est également titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Californie du Sud et d’une liste de réalisations : liste du doyen de l’École des arts cinématographiques, membre des sociétés d’honneur nationales Sigma Alpha Lambda et Phi Sigma Theta.

Legendary est l’une des entreprises derrière Homme d’acier et Enola Holmes, deux des films d’Henry. Legendary est également à l’origine du Dune adaptation (avec Timothée Chalamet, ZendayaJason Mamoaet Josh Brolin.) Cependant, en mai 2022, Date limite a rapporté que Natalie avait été officiellement nommée nouvelle vice-présidente de la télévision chez Vertigo Entertainment. Elle a confirmé la nouvelle avec une publication émouvante sur Instagram le 12 mai : « La narration de genre est le cœur battant de qui je suis depuis que je suis enfant. Je me sens incroyablement chanceux de pouvoir traduire cette passion en carrière, et de l’avoir fait avec certains des meilleurs de l’industrie. Les dernières années chez Legendary ont été une aventure sans précédent, et la décision de partir a été l’une des plus difficiles à ce jour. Cela dit, ce prochain chapitre est celui dont je rêvais depuis des lustres et je ne pourrais pas être plus excité. J’ai hâte de vous montrer ce que nous construisons chez Vertigo. Restez à l’écoute…!”

2. A-t-elle déjà été à la télévision ?

Peu de temps après que Natalie et Henry soient devenus officiels d’IG, Internet s’est mis au travail et certains détectives ont identifié Natalie à partir d’un épisode de MTV. Mon Super Doux 16. Dans la tranche 2005, par Détective vidéo, Natalie, alors âgée de 15 ans, « vit maintenant dans une maison de 5 millions de dollars et se promène en ville dans la Bentley et la Ferrari de son père. Que pouvait-elle vouloir de plus ? Que diriez-vous d’être la fille la plus populaire à l’école ? » À la fin de l’épisode, Natalie est déterminée à “assister à l’USC à Los Angeles” et “espère s’impliquer dans les affaires de boîte de nuit de son père”.

3. D’où vient Natalie ?

La Mon Super Doux 16 La description de l’épisode indiquait que Natalie avait déménagé à La Jolla, en Californie, depuis «l’ennuyeux Roswell, au Nouveau-Mexique». Cependant, l’épisode a également déclaré qu’elle était concentrée sur «passer son année senior au Texas», et une vieille histoire IG 2020 l’a montrée dans un bikini drapeau Lone Star State, «canalisant mes racines TX en ce dernier jour de [Labor Day Weekend].”

4. Natalie a-t-elle des enfants ?

… dépend de ce que vous considérez comme un « enfant ». Natalie est la fière maman d’un bouledogue français nommé Meat. Elle a partagé des photos de lui portant un chapeau vert le jour de la Saint-Patrick, s’habillant pour le “temps de pull” à la mi-septembre et mâchant un jouet de cheval dans ce qui est la “photo de viande préférée de Natalie qui ait jamais existé”.

5. Elle a perdu sa mère à cause du cancer.

« 3 jours, 30 jours, 365 jours… chaque jour sans ma douce petite maman est pareil. Elle me manque à chaque instant de chaque jour, pas seulement lors de ce premier anniversaire de sa mort », a déclaré Natalie en 2018.« Aujourd’hui, je choisis de me souvenir d’elle dans toute son incroyable beauté, sa joie et son éclat qu’elle était si aimé pour. … Elle n’a jamais cru qu’elle allait mourir. Elle avait une telle soif de vivre et un besoin désespéré que nous soyons ensemble, mère et fille… elle n’accepterait tout simplement pas la mort. Elle a mené la bataille la plus atroce… En fait, je ne peux rien imaginer de pire. Mais elle a combattu chaque pas avec son beau sourire illuminant les pièces les plus sombres. C’est la femme la plus forte que je connaisse. »