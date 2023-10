Qui est Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix ? | Actualités sur les droits des femmes

Lorsque la présidente du Comité Nobel norvégien a annoncé le lauréat du prix de la paix, Narges Mohammadi, elle a récité un slogan associé au mouvement des droits des femmes en Iran.

« Les femmes, la vie, la liberté », a déclaré vendredi Berit Reiss-Andersen.

Mohammadi est un éminent militant iranien des droits humains et physicien qui lutte contre l’oppression des femmes en Iran.

Voici ce que nous savons du lauréat du prix Nobel de la paix :

Qui est Narges Mohammadi ?

Mohammadi se concentre sur la lutte pour les droits des femmes dans la région. L’homme de 51 ans est également écrivain et directeur adjoint du Centre des défenseurs des droits de l’homme (DHRC).

Elle travaille également sur des questions plus larges liées aux droits de l’homme, telles que la campagne contre la peine de mort et la corruption.

« Elle a travaillé pour les droits humains de tous en Iran, cela va donc être un énorme coup de pouce pour le centre des défenseurs des droits humains et un coup de pouce qui permettra de faire connaître son travail en Iran », Henrik Urdal, directeur de l’Institut de recherche sur la paix. , a déclaré à Al Jazeera.

Pourquoi a-t-elle remporté le prix de la paix ?

Mohammadi a gagné le prix « pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour promouvoir les droits de l’homme et la liberté pour tous », selon le Comité Nobel norvégien.

Elle travaille depuis 30 ans sur la lutte des femmes iraniennes contre l’oppression.

Elle a contribué au mouvement populaire en Iran en autonomisant les femmes grâce à l’éducation et au plaidoyer. Son travail consiste notamment à organiser des manifestations et des sit-in et à rédiger des essais.

Mohammadi est-il en prison ?

Mohammadi purge actuellement une peine de 12 ans de prison dans la prison d’Evin, à Téhéran, pour des accusations notamment de diffusion de propagande contre l’État.

Ce n’est pas la première phrase de Mohammadi.

Elle a été arrêtée une première fois en 2011 et détenue à Evin.

Elle a de nouveau été arrêtée en 2015, quelques jours après avoir été inculpée devant un tribunal pour crimes contre la sécurité nationale, propagande contre l’État et formation d’un groupe illégal appelé Step by Step to Stop the Death Penalty, a déclaré Mohammadi à la Campagne internationale pour les droits de l’homme, basée aux États-Unis. en Iran.

Elle a été détenue à la prison centrale de Zanjan et libérée en 2020 après la réduction de sa peine.

« Le régime l’a arrêtée 13 fois, reconnue coupable cinq fois et condamnée à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet », a déclaré Reiss-Andersen lors de la cérémonie d’annonce à Oslo, en Norvège.

Mohammadi sur Mahsa Amini

En septembre 2022, Mahsa Amini, 22 ans, a été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour non-respect présumé du code vestimentaire iranien. Elle a été emmenée dans un centre de rééducation où elle s’est effondrée. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital où elle est décédée quelques jours plus tard.

Mohammadi a déclaré que le jour de la mort d’Amini est devenu un jour qui symbolise « l’oppression du régime théocratique autoritaire contre les femmes iraniennes » dans un message envoyé depuis la prison, selon Radio Europe Libre Radio Liberté.

Après l’éclatement des manifestations contre la mort d’Amini en Iran, Mohammadi a continué à raconter ses expériences de maltraitance en tant que femme dans la prison d’Evin.

« Ce que le gouvernement ne comprend peut-être pas, c’est que plus il nous enferme, plus nous devenons forts », a-t-elle écrit pour le New York Times.

Son travail avec Shirin Ebadi

Mohammadi est la deuxième femme iranienne à remporter le prix Nobel de la paix après Shirin Ebadi, qui a remporté le prix en 2003 pour ses efforts en faveur de la démocratie et des droits de l’homme.

Ebadi est un militant iranien des droits humains et un avocat. En 1975, elle fut la première femme juge à être nommée dans le système judiciaire iranien. Elle est également la première femme musulmane à remporter le prix Nobel. Elle a fait campagne pour la réforme du droit de la famille iranien, notamment en matière de divorce, d’héritage et de protection de l’enfance.

Mohammadi a travaillé en étroite collaboration avec Ebadi et est le directeur adjoint du DHRC, fondé par Ebadi.

Santé et famille

Le travail de Mohammadi s’est fait au détriment de sa santé. Elle souffrirait d’une maladie pulmonaire et d’un trouble neurologique provoquant une paralysie musculaire.

Elle n’a pas pu rencontrer son mari et ses deux enfants en raison de son emprisonnement.

« Ce prix Nobel renforcera le combat de Narges pour les droits humains, mais plus important encore, il s’agit en fait d’un prix pour les femmes, la vie et la liberté. [movement]», a déclaré le mari et militant de Mohammadi, Taghi Ramahi.