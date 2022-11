Qui est Namor, le méchant de « Black Panther : Wakanda Forever » ?

La costumière du film, Ruth Carter, a déclaré qu’elle s’était inspirée de la culture maya et de l’environnement océanique de Namor pour un look qui inclut du varech dans sa coiffe et sa cape.

LES RÔLES Le dernier panneau de la première histoire de Namor le montre replongeant dans l’océan et une légende promet de nouvelles aventures dans sa croisade contre le monde de la surface. Mais beaucoup de choses peuvent changer en 83 ans et Namor a évolué, bien que sa motivation semble parfois prise dans une porte tournante. Il a été un méchant, un héros, un écologiste et un titan d’entreprise. Et, bien qu’il soit relativement solitaire, il a été membre des Avengers, des Defenders et des X-Men. Namor est compliqué.

CONFLITS NOTABLES L’une des histoires les plus excitantes des débuts de Namor est une bataille royale avec Human Torch, un héros androïde qui a également fait ses débuts dans Marvel Comics n ° 1. (Cette Human Torch ne doit pas être confondue avec le héros Fantastic Four du même nom. qui est arrivé en 1961.) L’ensemble de trois numéros a ouvert dans Marvel Mystery Comics n ° 8 et est un des premiers exemples de la devise de Marvel “pour refléter le monde à l’extérieur de votre fenêtre”. Le match de rancune entre les deux a lieu à New York

Les actions imprévisibles de Namor sont évidentes dans l’histoire. Au zoo du Bronx, il provoque une ruée d’éléphants, mais sauve un bébé de leur chemin destructeur. “Cet enfant a besoin de quelqu’un pour s’occuper de lui”, dit-il. Mais alors que les spectateurs commencent à reconsidérer leur opinion sur lui, il répond : « Bah ! Imbéciles ! Tu verras.” Bien sûr, Namor, bien sûr.

AMOUR NON RÉCIPROQUE Namor est diplômé de sa propre série de 1941 à 1949. Il a ensuite reçu une courte renaissance en 1954, mais ses meilleurs moments étaient encore devant – bien que les Fantastic Four, son nouveau centre de mépris, ne soient peut-être pas d’accord. Dans Fantastic Four No. 4 de 1962, de Stan Lee et Jack Kirby, Namor, qui souffre d’amnésie, est découvert sur le Bowery. Il retrouve bientôt sa mémoire et sa puissante rage. Cinq numéros plus tard, il revient et finance un film sur le quatuor, mais son but secret est de faire de la Fille Invisible sa femme. Elle rejette ses avances, ce qui ne fait que la rendre plus attirante pour lui. L’une des armes les plus puissantes de l’arsenal de Susan Storm Richards – connue de nos jours sous le nom de femme invisible – est peut-être sa capacité à raisonner Namor.

FAIT AMUSANT Son slogan est “Imperius Rex!” Après que Namor l’ait crié dans une bataille de bandes dessinées en 2019, Thor a avoué: “Après toutes ces années, Namor, je n’ai toujours aucune idée de ce que cela signifie.” Namor a répondu: “Cela signifie que je vais nourrir votre triste peau d’Asgardien aux plus gros requins que je puisse trouver.” Thor a répondu: “Pourquoi ne pas simplement dire ça?” (Peut-être parce que la traduction anglaise, “Empire King”, semble un peu plate ?) Pour un regard historique et éducatif sur la phrase, consultez ce Tumblr. Bienvenue dans l’univers cinématographique Marvel, Namor !