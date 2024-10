Qui est Naim Kassem, le leader par intérim du Hezbollah ?

BEYROUTH (AP) — Cheikh Naim Kassem est le chef par intérim du Hezbollah depuis son leader de longue date, Hassan Nasrallah a été tué dans le cadre d’une offensive israélienne qui a éliminé de nombreux hauts responsables du groupe militant libanais.

Kassem a prononcé un discours télévisé provocant Mardi, affirmant que les capacités militaires du groupe sont intactes et que les Israéliens ne feront que souffrir davantage à mesure que les combats se poursuivent.

Comme Nasrallah, Kassem est l’un des membres fondateurs du parti politique et du groupe armé chiite, mais il est largement considéré comme n’ayant pas le charisme et les capacités oratoires de l’ancien dirigeant.

Pourtant, le religieux au turban blanc et à la barbe grise a souvent été le visage public du groupe. Après que Nasrallah soit entré dans la clandestinité par crainte d’être assassiné par Israël, n’apparaissant que dans des discours télévisés, Kassem a continué à participer à des rassemblements et à des cérémonies, et il a siégé pendant entretiens avec des journalistes étrangers.

Mohanad Hage Ali, chercheur principal au groupe de réflexion Carnegie Middle East Center qui étudie le Hezbollah, a déclaré que Kassem est perçu par beaucoup comme « plus extrême » que Nasrallah, du moins dans ses déclarations publiques.

En pratique, cependant, son pouvoir au sein du groupe était limité sous Nasrallah. Hashem Safieddine, un cousin de Nasrallah qui supervise les affaires politiques du groupe – et non Kassem – était généralement considéré comme l’héritier présumé du leader. Mais aucune annonce n’a été faite et Safieddine n’est pas apparu publiquement ni n’a fait aucune déclaration publique depuis la mort de Nasrallah.

Kassem a été sanctionné par les États-Unis, qui considèrent le Hezbollah comme un groupe terroriste.

Il est né dans la ville de Kfar Fila, au sud du Liban, et a étudié la chimie à l’Université libanaise avant de travailler pendant plusieurs années comme professeur de chimie.

Parallèlement, il poursuit des études religieuses et participe à la fondation de l’Union libanaise des étudiants musulmans, une organisation qui vise à promouvoir l’adhésion religieuse des étudiants.

Dans les années 1970, Kassem a rejoint le Mouvement des Dépossédés, une organisation politique fondée par l’imam Moussa Sadr qui militait pour une plus grande représentation de la communauté chiite historiquement négligée et appauvrie du Liban. Le groupe s’est transformé en mouvement Amal, l’un des principaux groupes armés de la guerre civile au Liban, et désormais un parti politique puissant.

Il a ensuite rejoint le Hezbollah naissant, formé avec le soutien de l’Iran après qu’Israël a envahi le Liban en 1982 et occupé la région sud du pays.

À partir de 1991, il a été secrétaire général adjoint du groupe, initialement sous le prédécesseur de Nasrallah, Abbas Mousawi, tué par une attaque d’hélicoptère israélien en 1992.