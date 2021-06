Qui est Naftali Bennett, le futur Premier ministre israélien ?

Naftali Bennett, qui est sur le point de devenir le prochain Premier ministre d’Israël, est un ancien entrepreneur de haute technologie connu pour avoir insisté sur le fait qu’il ne doit jamais y avoir d’État palestinien à part entière et qu’Israël devrait annexer une grande partie de la Cisjordanie occupée.

Le fils d’immigrants des États-Unis, riche et indépendant, M. Bennett, 49 ans, est entré pour la première fois au Parlement israélien il y a huit ans et est relativement inconnu et inexpérimenté sur la scène internationale. Cela a laissé une grande partie du monde – et de nombreux Israéliens – se demander quel genre de leader il pourrait être.

Ancien chef de cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus ancien Premier ministre d’Israël, M. Bennett est souvent décrit comme plus à droite que son ancien patron. Passant d’alliances apparemment contradictoires, M. Bennett a été qualifié d’extrémiste et d’opportuniste. Les alliés disent qu’il n’est qu’un pragmatique, moins idéologique qu’il n’y paraît, et qu’il n’a pas le penchant de M. Netanyahu pour diaboliser les opposants.

Dans une mesure des talents de M. Bennett, il a maintenant réussi un exploit qui est extraordinaire même selon les normes déroutantes de la politique israélienne. Il s’est presque hissé au sommet de la hiérarchie, même si son parti, Yamina, n’a remporté que sept des 120 sièges du Parlement.