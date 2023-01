Qui est Nadia Ferreira ? 5 choses à savoir sur la femme de Marc Anthony – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ariel Schalit/AP/Shutterstock

Marc Anthony54 ans, est officiellement marié à l’ancienne candidate de Miss Univers Nadia Ferreira23. Le couple s’est marié à Miami au Pèrez Art Museum lors d’une soirée étoilée le 28 janvier 2023 en présence de Salma Hayek, Luis Fonsi, Lin-Manuel Mirandaainsi que Best Man David Beckham et sa femme Victoria Beckham.

Plus à propos Marc Anthony

Le couple a confirmé ses fiançailles sept mois auparavant, le 13 mai 2022, deux mois après être devenu officiel sur Instagram avec leur romance. Nadia, qui est née au Paraguay, a partagé une photo de sa gigantesque bague en diamant avec la légende “Fiançailles partyyyyy !!! @Marc Anthony.” Ce sera la quatrième fois que Marc descend l’allée : il était auparavant marié à l’ancienne Miss Univers Dayanara Torresvedette Jennifer Lopezet modèle Shannon De Lima. Il a un total de six enfants des romances passées.

Alors, qui est la femme chanceuse qui est la 4ème Mme Anthony ? Voici tout ce que vous devez savoir sur Nadia Ferreira.

1. Elle participe à des concours de beauté.

Le premier concours de beauté de Nadia était Miss Teen Universe Paraguay 2015, où elle a gagné au nom de Guaira. Elle a représenté le Paraguay à Miss Teen Universe 2015 et a été la troisième finaliste, après les îles Cocos. Maria Morendu Mexique Estefania Francoet l’Equateur Dayanara Peralta.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





2. Elle a presque remporté Miss Univers 2021

En août 2021, Nadia a été officiellement nommée Miss Univers Paraguay 2021. Cela lui a permis de représenter son pays d’origine au concours Miss Univers 2021, qui a eu lieu le 13 décembre 2021 en Israël. Elle est arrivée à la deuxième place, ce qui a marqué le meilleur classement du Paraguay dans l’histoire de la compétition. Elle a perdu contre l’Inde Harnaaz Sandhou.

3. Elle est aussi mannequin.

Nadia a en fait commencé sa carrière dans le mannequinat, pas dans les concours de beauté. Elle a été sélectionnée pour défiler le défilé F/W 2018 pour Custo Barcelona à la Fashion Week de New York. Cette même année, elle signe avec l’agence de mannequins Wilhelmina, qui représente également Nicki Minaj, Nick Jonas, et plus d’étoiles. Depuis, elle a été mannequin pour Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, L’Officiel, etc. Elle a participé au défilé Custom Barcelona Spring/Summer 2022 lors de la NYFW et a trébuché sur ses talons hauts, mais elle n’a pas été gravement blessée.

Lien connexe Lié: La femme de Marc Anthony : tout sur ses relations avec Nadia Ferreira, J.Lo et plus

4. Elle est PDG.

Nadia est la PDG de NF, une entreprise familiale pour les femmes en quête de développement durable ainsi que celles qui souffrent de violence domestique, selon sa biographie de Miss Univers.

5. Elle a vaincu plusieurs problèmes de santé.

Nadia a traversé l’essor de la santé. Selon sa biographie de Miss Univers, elle a subi une intervention chirurgicale à l’âge de huit mois pour un torticolis congénital. Elle a dû subir une autre intervention chirurgicale après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Susac après avoir perdu la vue, l’ouïe et la mobilité du côté gauche pendant environ un an et demi. Cependant, Nadia a vaincu ces problèmes de santé et en est ressortie plus forte et en meilleure santé que jamais.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.