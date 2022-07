Qui est Nadhim Zahawi ? Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau chancelier remplaçant Rishi Sunak

Après une autre nuit dramatique à Westminster déclenchée par les démissions choc du chancelier Rishi Sunak et du secrétaire à la Santé Sajid Javid, Boris Johnson, incroyablement, vit pour se battre un autre jour.

Après Owen Paterson, la saga Partygate, l’insulte de Jimmy Savile, les vols rwandais bloqués, les huées au Jubilé, le vote de confiance, la sortie de Lord Geidt, deux raclées aux élections partielles, le départ du président du parti Oliver Dowden et maintenant le particulièrement pourri Chris Pincher scandale, le « porcelet graissé » se révèle toujours aussi glissant.

Cette fois cependant, il doit sans doute sa survie presque entièrement à un seul homme : Nadhim Zahawi.

Le secrétaire à l’éducation, 55 ans, a été convoqué à Downing Street à 21 heures mardi soir, a rencontré le Premier ministre pendant environ une heure et a dûment émergé en tant que chancelier.

Se déplaçant presque aussi rapidement que son patron, il a déjà démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait menacé de se joindre à l’exode à moins que M. Johnson ne lui confie le poste le plus élevé devant la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Il était sorti tôt mercredi matin pour faire le tour des médias et s’engager à être le “chancelier fondé sur des preuves” dont la Grande-Bretagne a besoin.

M. Zahawi a mis l’accent sur la “livraison” alors qu’il s’attaque à une économie dans une situation désespérée, embourbée dans une crise du coût de la vie qui ne fait que s’aggraver, insistant sur le fait que la “discipline budgétaire” est ce qu’il faut pour “réprimer le fléau”. de l’inflation ».

Interrogé par Nick Robinson sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme s’il était l’homme à introduire les nouvelles réductions d’impôts audacieuses auxquelles M. Sunak s’était opposé, le successeur de ce dernier a déclaré que tout était à revoir et qu’il “ne laisserait rien de côté”.

Son homologue travailliste, Rachel Reeves, s’est moquée de l’idée, soulignant qu’il avait voté pour les 15 augmentations d’impôts du gouvernement introduites au cours des deux dernières années.

Nadhim Zahawi a quitté son poste de secrétaire à l’éducation pour devenir chancelier (PENNSYLVANIE)

Forcé de défendre M. Johnson une fois de plus, M. Zahawi a déclaré que le Premier ministre avait eu raison de s’excuser d’avoir nommé M. Pincher – qui a démissionné de son poste de whip en chef adjoint après avoir admis avoir peloté deux collègues masculins alors qu’il était ivre – et a insisté sur le fait que ses propres ambitions se terminaient à la porte de Non 11.

Confronté à deux autres démissions en direct alors que le ministre de l’enfance Will Quince et la secrétaire privée parlementaire du ministère des Transports Laura Trott ont tous deux démissionné, a déclaré M. Zahawi Aujourd’hui : « Tout ce que je dirais à mes collègues, c’est que les gens ne votent pas pour des équipes divisées. Nous devons nous unir.

Lorsque M. Robinson lui a demandé ce que cela faisait d’avoir accédé au poste éminent de chancelier de l’Échiquier après être arrivé au Royaume-Uni en tant que réfugié de neuf ans de l’Irak de Saddam Hussein incapable de parler anglais, M. Zahawi était presque ému aux larmes. .

Bien que ce soit une histoire touchante, il peut regretter d’être considéré comme l’homme qui a soutenu le régime défaillant de M. Johnson.

Son mandat pourrait être de courte durée si le comité de députés d’arrière-ban de 1922 réorganisait effectivement ses règles car il menaçait de permettre un nouveau vote à la direction avant la pause du Parlement pour ses vacances d’été à la fin du mois de juillet.

Le poste de Premier ministre de Boris Johnson est au bord du gouffre après deux démissions de haut niveau et plus d’une douzaine d’autres (AFP/Getty)

Né à Bagdad le 2 juin 1967, le grand-père de M. Zahawi avait été gouverneur de la Banque centrale d’Irak de mai 1959 à novembre 1960, son père un homme d’affaires et sa mère une dentiste.

Mais, en tant que membres de la minorité kurde persécutée, ils ont été contraints de fuir en 1976 après l’arrivée au pouvoir de Hussein, trouvant une nouvelle maison à Londres, où l’adolescent Nadhim a appris la langue en lisant la poésie de Philip Larkin.

Il a fréquenté la Holland Park School, la Ibstock Place School et la King’s College School avant d’étudier le génie chimique à l’University College de Londres.

Cependant, il a failli ne pas accéder à l’enseignement supérieur après que la famille a été frappée par une catastrophe lorsque son père a investi toutes ses économies dans une entreprise appelée Air Knife, une entreprise espérant réinventer la construction de routes.

“A la manière d’un entrepreneur fou, mon père a téléphoné à ma mère et lui a dit:” Ça va être un énorme succès “”, se souvient-il dans une interview en 2014 avec L’indépendant.

«Il a hypothéqué notre maison, a tout mis dans ce truc. Bien sûr, vous savez comment cette histoire se termine, l’entreprise a fait faillite et la banque a pris notre maison et tout sauf une chose : nous avions une voiture Vauxhall Opel Senator qui était au nom de ma mère, donc ils ne pouvaient pas la prendre.

« J’ai dû faire un choix entre aller à l’université ou devenir chauffeur de taxi pour mettre de la nourriture sur la table. Nous n’avions rien et nous devions continuer à bénéficier de l’aide au logement et de l’aide au revenu. Pendant environ un mois, mon père n’a pas quitté la chambre parce qu’il était tellement désemparé.

“Quand vous avez ce niveau de panne, d’échec, c’est vraiment comme un vortex, et notre plus grand défi était de le faire sortir de la pièce et de le faire se raser, sortir et trouver du travail.”

Il a laissé entendre que cette expérience l’a conduit à devenir conservateur, convaincu que la pauvreté était un «piège» dont seule l’éducation pouvait sortir un individu.

“Beaucoup de mes amis de gauche diront que vous ne pouvez pas vous attaquer à l’éducation tant que vous n’avez pas relevé le défi de la pauvreté”, a-t-il déclaré. “Je vois les choses dans l’autre sens, on ne s’attaque pas aux inégalités et à la pauvreté à moins de s’attaquer à l’éducation.”

Nadhim Zahawi a assisté à des entretiens avec les médias lors de son premier jour dans son nouveau poste (Phil Noble/Reuters)

Après avoir obtenu son diplôme, il aurait commencé une carrière dans les affaires en vendant des T-shirts et des produits Teletubbies avant de rencontrer Jeffrey Archer en 1991 lors d’un événement au cours duquel il faisait campagne pour attirer l’attention sur les droits des autres réfugiés kurdes fuyant la guerre du Golfe.

Lord Archer a reconnu ses talents d’organisateur et l’a aidé à remporter un siège de conseiller conservateur Putney dans le London Borough of Wandsworth, qu’il a exercé pendant trois mandats entre 1994 et 2006.

Pendant ce temps, M. Zahawi a également aidé à diriger l’offre ratée de Lord Archer à la mairie de Londres en 1998 avec Stephan Shakespeare, avec qui il a ensuite cofondé la société de sondage à succès YouGov.

En 2004, il épouse Lana Saib, avec qui il a maintenant trois enfants.

Après une décennie chez YouGov et à la suite du scandale des dépenses parlementaires de 2009, M. Zahawi a été choisi comme candidat conservateur pour Stratford-on-Avon dans le Warwickshire, qu’il a remporté en 2010 et qu’il occupe depuis.

Fier de représenter la ville natale de William Shakespeare, il a néanmoins connu un certain racisme lors de sa campagne au cœur des conservateurs.

Son ami, M. Javid, a déclaré à un documentaire radio de la BBC: “Je me souviens qu’il m’a dit qu’il distribuait des tracts dans la rue quelque part et que quelqu’un l’avait foiré devant lui et avait dit que si vous étiez en feu, je ne gaspillerais pas mon p *** sur vous.

Pendant son mandat de député, il a co-écrit un livre sur la crise financière mondiale de 2008 avec un certain Matt Hancock, intitulé Maîtres de rien : comment le crash se reproduira si nous ne comprenons pas la nature humainee (2011), et s’est forgé une réputation de compétence lors de son mandat de ministre des vaccins pendant la pandémie et plus récemment de secrétaire à l’éducation.

Rishi Sunak a démissionné de son poste de chancelier mardi (PENNSYLVANIE)

Cependant, son jugement n’a pas toujours été infaillible.

Passionné de saut d’obstacles dans sa vie privée, il serait – ironiquement, compte tenu des circonstances de son élection – lui-même pris dans un scandale de dépenses mineures en 2013 lorsqu’il est apparu qu’il avait réclamé 5 822 £ pour payer le chauffage des écuries dans lesquelles il a gardé ses chevaux, forçant M. Zahawi à s’excuser et à rembourser 4 000 £.

Il a également eu des raisons de regretter d’avoir défendu M. Johnson après l’avoir soutenu à la direction des conservateurs en 2016 en disant: «Il suffit de passer quelques minutes en compagnie de Boris et d’un électeur pour comprendre ses capacités naturelles et la chance il présente pour aider à redorer l’image des politiciens auprès d’un public cynique.

« Il peut unir notre pays. Boris n’est pas seulement une personnalité que les gens aiment, mais un vrai leader.

Par la suite, revenant sur cela, il a voté pour Dominic Raab après la défenestration de Theresa May en 2019, uniquement pour que la campagne du premier dérape dans un fossé.

Depuis lors, il est revenu dans l’affection de M. Johnson grâce à sa volonté d’accorder des interviews aux médias et de défendre la position du gouvernement même dans les pires circonstances, comme il l’a prouvé une fois de plus mercredi matin, peut-être l’exemple définitif.

Selon Conservator Home, M. Zahawi aime une réputation de marchand de roues et a été comparé à Arthur Daley, le personnage de George Cole dans la célèbre série ITV Gardien (1979-94).

“Il vous procurerait des mangues dans l’Antarctique et des choux de Bruxelles dans le désert”, a déclaré Robert Halfon, président du comité restreint de l’éducation, identifiant une ingéniosité qui servira bien M. Zahawi en tant que chancelier, un poste qui nécessite trop souvent son devoir de créer quelque chose à partir de rien.