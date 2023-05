Qui est Musa Motha, candidat de Britain’s Got Talent ?

Les téléspectateurs de BRITAIN’S Got Talent ont eu droit à un moment d’émotion lors de la dernière des auditions télévisées.

Musa Motha a partagé son histoire et son incroyable talent, se méritant un buzzer en or des quatre juges.

Rex

Qui est Musa Motha ?

Musa Motha est un danseur professionnel de 27 ans originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le danseur vit maintenant à Londres et a fait la une des journaux après ses débuts sur Britain’s Got Talent.

Musa a étonné le public du studio et les quatre juges avec sa belle routine de danse sur le morceau Runnin de Naughty Boy et Beyonce.

Sa routine a fait pleurer de nombreux yeux, beaucoup le qualifiant d’inspirant.

La réaction émotionnelle était due à ce qui lui était arrivé quand il était enfant.

Qu’est-il arrivé à Musa Motha ?

Musa rêvait d’être footballeur professionnel dans son enfance, jouant régulièrement pendant sa jeunesse.

Malheureusement, il a été diagnostiqué avec un type de cancer des os appelé Oesteosacorma à l’âge de 11 ans.

Pour sauver sa vie, il s’est fait amputer la jambe, mettant fin à ses rêves de footballeur professionnel.

Malgré les défis, il a trouvé la musique et l’amour de la danse et s’est lancé dans la danse de rue en 2010.

Lors de son apparition sur Britain’s Got Talent, il a déclaré : « Après mon amputation, je suis tombé amoureux de la musique. Mes amis, ils dansaient à l’époque et leur ont demandé de m’apprendre à danser.

« C’est le moment idéal pour toucher plus de gens et inspirer plus de gens. »

Grâce à la danse, Musa a brisé les barrières et a remporté des prix et figuré dans des vidéoclips.

L’un de ces clips est One Dance de Drake.

En 2018, il rejoint la compagnie de danse contemporaine Vuyani Dance Theatre à Johannesburg, Newtown, Afrique du Sud.

Avec la compagnie, il a appris à devenir danseur professionnel, il a étudié le contemporain, l’afro-fusion, les claquettes et le ballet.

Qu’a dit Musa Motha à propos de la participation à Britain’s Got Talent ?

Le talentueux Sud-Africain est apparu sur la scène de Britain’s Got Talent en utilisant ses béquilles.

Sa conversation avec les juges avant sa performance était authentique et sincère.

Simon Cowell a demandé à Musa combien de temps il avait fallu pour préparer cette audition, ce à quoi il a répondu : « Depuis que je pense pour toujours.

« Je me suis imaginé sur scène et maintenant ça se passe. »

Lorsqu’il a reçu le buzzer doré et les applaudissements assourdissants du public du studio, Musa s’est laissé tomber au sol avec émotion.

Après avoir été étreint et félicité par tous les juges, Musa a déclaré :

« Je suis un vrai croyant et un véritable exemple de casser le mot impossible en deux.

« Je suis possible. Je vous remercie beaucoup.

Quand est la finale de Britain’s Got Talent ?

Les demi-finales en direct de Britain’s Got Talent débutent le lundi 29 mai 2023, de 20h à 22h.

Les spectacles des demi-finales se poursuivent tous les soirs pendant la semaine précédant la finale.

La finale de Britains Got Talent aura lieu le dimanche 4 juin 2023.