Qui est Mukesh Ambani et quelle est sa valeur nette ?

MUKESH Ambani préside et dirige la société indienne la plus précieuse, Reliance Industries.

En plus d’amasser une énorme fortune, Ambani est également le propriétaire sportif le plus riche d’Inde.

Mukesh Ambani fait partie des dix milliardaires les plus riches du monde, en grande partie grâce à sa présidence de Reliance Industries Ltd. Crédit : Getty

Qui est Mukesh Ambani ?

Ambani est un homme d’affaires milliardaire indien né le 19 avril 1957.

Le jeune Ambani a eu une éducation modeste avec ses parents, ses deux sœurs et son jeune frère vivant dans un appartement de deux chambres.

Ambani a obtenu un BE en génie chimique et s’est ensuite inscrit à un MBA à l’Université de Stanford en Californie, aux États-Unis.

À 24 ans, Ambani a commencé à aider son père à gérer l’entreprise familiale et a abandonné Stanford.

Suite au partenariat du père et de ses deux fils, Reliance est née, qui comprenait Reliance Industries Limited, Reliance Retail et Reliance’s Jio.

Les entreprises se spécialisent dans la pétrochimie, l’énergie, le gaz naturel, les télécommunications, la vente au détail, le textile et les médias de masse et ont rapidement commencé à prospérer de manière significative.

Reliance a un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 83 milliards de livres sterling (104 milliards de dollars).

Il a également détenu le titre de personne la plus riche de l’Inde sur la liste du magazine Forbes au cours de la dernière décennie.

En 2020, Ambani a été classée par Forbes comme la sixième personne la plus riche du monde.

En 2023, Forbes a classé Ambani parmi les dix meilleurs milliardaires du monde à la neuvième position.

Il est propriétaire des Indiens de Mumbai de la Premier League indienne – la franchise de cricket la plus précieuse de l’Inde selon Forbes et d’une valeur de plus d’un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars).

Ambani a également acheté une franchise dans la première Women’s Premier League, faisant de lui le propriétaire d’équipe le plus riche du monde.

Quelle est la valeur nette de Mukesh Ambani en roupies ?

La valeur nette d’Ambani s’élève à 6,7 lakh crores en roupies soit 6,7 lakh crores.

Le magnat des affaires vit à Antilia pour une valeur d’environ 800 millions de livres sterling (1 milliard de dollars).

C’est un bâtiment privé de 27 étages à Mumbai et c’est la résidence privée la plus chère du monde au moment de sa construction.

Quelle est la valeur nette de Mukesh Ambani en USD ?

Au 22 mai 2023 et selon Bloomberg UK, la valeur nette d’Ambani s’élevait à 83,8 milliards de dollars.

Son incroyable succès ne lui est cependant pas monté à la tête et il est aussi l’un des milliardaires les plus généreux.

Il fait don d’environ 53 millions de livres sterling (66 millions de dollars) de sa fortune aux moins fortunés, en particulier pendant la pandémie en Inde.

Ambani a ouvert le premier hôpital dédié au Covid-19 du pays, apportant également des fournitures médicales et des secours d’urgence.