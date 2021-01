MORVEN Christie a séduit les téléspectateurs dans le drame psychologique de la BBC The Replacement et ITV series Grantchester.

Mais c’est son rôle dans The Bay qui a accroché les fans à leurs écrans de télévision.

Qui est Morven Christie?

Morven Christie est une actrice écossaise qui a grandi à Glasgow et Aviemore. Elle est née le 1er septembre 1981.

Morven a continué à étudier le théâtre au Drama Centre London, sous Reuven Adiv – un associé de Lee Strasberg.

La femme de 39 ans a travaillé à la fois sur scène et à la caméra et est surtout connue pour son rôle d’héritière Amanda Kendall à Grantchester.

Morven a également joué dans The A Word, Doctor Who, Hunted et The Young Victoria.

Qui joue Morven à The Bay?

Morven joue le rôle principal de DS Lisa Armstrong dans le drame ITV The Bay.

Cette nouvelle série a débuté le 20 janvier sur ITV.

Le drame fait suite à la dernière enquête sur les personnes disparues de DS Armstrong.

En tant qu’agente de liaison avec les familles, elle sait mieux que de s’impliquer émotionnellement, car elle soutient les familles dans les moments difficiles.

Qu’a dit Morven Christie à propos de son personnage Lisa Armstrong?

Morven a dit Zone de Bradford elle commence la saison deux « dans un endroit assez vulnérable » car « elle a fait de très grosses erreurs et elle en paie ».

Elle a déclaré: « Elle n’a pas d’argent et sa vie professionnelle est dans un état vraiment précaire parce qu’elle est en probation. »

Morven a dit qu’elle aime jouer un personnage « imparfait ».

À quelle heure The Bay est-il diffusé?

The Bay revient pour sa deuxième saison TONIGHT (20 janvier) sur ITV.

L’épisode sera diffusé à partir de 21 heures.

Vous pouvez rattraper ITV Hub.

Dans quoi Morven a-t-il joué d’autre et dans quoi sera-t-elle la prochaine?

Morvern est connu pour jouer Amanda Hopkins, la chérie d’enfance du vicaire Sidney à Grantchester.

En 2017, elle a joué dans The Replacement, où elle a joué Ellen Rooney – une architecte à succès dans la trentaine – pour laquelle elle a été nominée pour un prix Bafta Scotland.

L’actrice est également connue pour avoir joué dans The A Word.

En 2018, elle a joué dans l’épreuve d’Agatha Christie par Innocence.

On ne sait pas encore sur quel projet elle travaillera après la fin de The Bay.