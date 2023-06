Qui est mort sur le submersible touristique de l’épave du Titanic ?

Les cinq personnes à bord d’un submersible qui ont disparu lors d’une expédition touristique sur l’épave du Titanic sont mortes dans une implosion après la perte de la chambre de pression, ont annoncé jeudi des responsables des garde-côtes américains.

LIRE | Les sous-débris suggèrent une «perte catastrophique» de pression: US Coast Guard

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Qui était à bord ?

Hamish Harding

Le milliardaire britannique et président de la compagnie aérienne Action Aviation faisait partie des personnes à bord du navire. Harding, basé à Dubaï, avait publié sur les réseaux sociaux qu’il était fier de se diriger vers le Titanic en tant que « spécialiste de mission », ajoutant: « En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée sur le Titanic en 2023. »

Harding était également à bord de la mission de vol « One More Orbit » 2019 qui a établi un record pour le tour du monde le plus rapide par avion au-dessus des deux pôles géographiques.

« Il ne reste pas immobile. S’il ne travaille pas dur, il explore dur », a déclaré Jannicke Mikkelsen, une exploratrice et amie de Hamish.

Shahzada Dawood et son fils Suleman

Shahzada était vice-président de l’un des plus grands conglomérats du Pakistan, Engro Corporation, avec des investissements dans les engrais, la fabrication de véhicules, l’énergie et les technologies numériques. Selon le site Internet de SETI, un institut de recherche basé en Californie dont il était administrateur, il vivait en Grande-Bretagne avec sa femme et ses deux enfants.

Les intérêts de Shahzada comprenaient la photographie animalière, le jardinage et l’exploration des habitats naturels, tandis que Suleman était un fan de littérature de science-fiction, selon un communiqué du groupe Dawood.

Paul-Henri Nargeolet

L’explorateur français de 77 ans était directeur des recherches sous-marines dans une société qui détient les droits sur l’épave du Titanic. Ancien commandant de la marine française, il était à la fois scaphandrier et démineur. Après avoir pris sa retraite de la marine, il a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987 et est une autorité de premier plan sur le site de l’épave.

Dans une interview accordée à la radio France Bleu en 2020, il a évoqué les dangers de la plongée profonde en déclarant : « Je n’ai pas peur de mourir, je pense que cela arrivera un jour ».

Ruée vers Stockton

Le fondateur et PDG de la société d’exploitation américaine du navire, OceanGate, était également à bord du submersible. « C’est une épave incroyablement belle », a déclaré Rush au britannique Sky News à propos du Titanic plus tôt cette année.

« Rush est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction au monde lorsqu’il a obtenu sa qualification de DC-8 Type / Captain au United Airlines Jet Training Institute en 1981 à l’âge de 19 ans », selon sa biographie sur le site Web d’OceanGate.

Quelle est la firme derrière tout ça ?

– Basé à Everett, Washington, OceanGate dit qu’il utilise des submersibles avec équipage et des plates-formes de lancement de nouvelle génération pour augmenter l’accès à l’océan profond jusqu’à 4 000 mètres.

– « OceanGate a réalisé avec succès plus de 14 expéditions et plus de 200 plongées dans le Pacifique, l’Atlantique et le golfe du Mexique », indique son site Web. « Après chaque mission, l’équipe évalue et met à jour les procédures dans le cadre d’un engagement continu à évoluer et à assurer la sécurité opérationnelle. »

Quel était le vaisseau ?

Bien que populairement appelé sous-marin, dans la terminologie marine, le navire « Titan » était un submersible. Alors qu’un sous-marin peut se lancer indépendamment d’un port, un submersible tombe d’un navire de soutien.

La recherche

– Un robot hauturier sans pilote déployé à partir d’un navire canadien a découvert l’épave du submersible jeudi matin à environ 488 mètres de la proue de l’épave centenaire du navire à passagers Titanic, à 4 km sous la surface, le contre-amiral John des garde-côtes américains dit Mauger.

– Les responsables ont déclaré qu’ils continueraient d’enquêter sur le site du champ de débris.