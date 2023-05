Qui est mort, qui est revenu et plus révélé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Universal Studios

X rapide s’est assuré de garder les fans suspendus au fur et à mesure que les crédits roulaient. Dante Reyes’ (Jason Momoa) quête de vengeance contre Dom Toretto (vin Diesel) et sa famille est loin d’être terminée. X rapide devrait être le premier volet d’une trilogie finale de Films rapideset le film a définitivement préparé le terrain pour le 11e Rapide furieux film.

Le dernier acte de X rapide comprenait une perte dévastatrice, un accident d’avion et un cliffhanger majeur. Décomposons tous les moments majeurs de la X rapide fin.

Tout s’emballe pour Dom et Dante au Portugal. Jacob (Jean Cena) a voyagé au Portugal avec le petit Brian (Léo Abelo Perry) et s’est rendu en toute sécurité au lieu de rendez-vous secret de Jakob. Cependant, Dante a découvert leur emplacement, ce qui signifie que Jakob et Brian ont dû fuir rapidement. Ils ont sauté dans la voiture de Jakob et se sont mis en route.

Au cours d’une folle poursuite en voiture, Brian est sorti de la voiture de Jakob pour réparer une partie du véhicule qui était coincée. Dans le processus, Dante a pu mettre la main sur Brian et l’a jeté sur le siège passager de sa voiture. Dom n’était pas loin derrière Jakob, Brian et Dante. Jakob était à court d’essence et savait qu’il n’y avait qu’un seul moyen pour Dom de rattraper Dante sans être retenu par les hommes de main de Dante.

Jakob s’est sacrifié pour son frère, même si Dom l’a supplié de ne pas le faire. Dom a regardé avec horreur la mort de Jakob après avoir écrasé sa voiture contre les hommes de main de Dante, les empêchant de se rendre à Dom. Bientôt, deux hélicoptères sont venus après Dom, mais ils n’étaient pas à la hauteur de lui.

Une fois que Dom était côte à côte avec la voiture de Dante, Brian a prouvé qu’il était définitivement le fils de son père en sautant de la voiture de Dante dans la sécurité de la voiture de son père.

Dante a juré de faire souffrir Dom, et il n’avait pas encore fini. Il s’avère, Agent Aimes (Alan Richson) travaillait pour Dante tout le temps, donc Dom et Brian n’avaient aucune issue. Juste au moment où ça ressemblait à Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel), et Han (Song Kang) allaient participer à l’arrêt épique, leur avion a été abattu par Dante. L’avion s’est écrasé hors écran et le sort de nos favoris reste inconnu.

Il semblait qu’il n’y avait pas d’issue pour Dom et le petit Brian, surtout avec deux énormes camions qui se dirigeaient vers eux. Soudain, Dom a proposé un plan de dernière minute. Il a fait tourner son moteur et a fait courir sa voiture sur le pont jusqu’au barrage en contrebas. Les camions se sont écrasés au-dessus de lui, alors une boule de feu l’a chassé vers le barrage. Dom et Brian ont failli être engloutis, mais leur voiture est arrivée à l’eau en toute sécurité.

Dante a regardé tout le chaos se produire d’en haut et a déclaré que la «souffrance» de Dom était terminée. « Il est temps pour toi de mourir », a déclaré Dante. Il est venu trop préparé avec plus de bombes sur le pont. Dom et Brian se sont retrouvés à regarder le pont avec toutes les bombes prêtes à exploser à tout moment. Alors que leur vie est en danger, Dom et Brian s’en sortiront probablement vivants.

Pendant ce temps, Letty (Michelle Rodriguez) et Chiffre (Charlize Theron) parviennent à s’échapper de l’installation secrète en Antarctique. Lorsqu’ils arrivent à l’extérieur, ils obtiennent rapidement l’aide de quelqu’un que les fans de Fast connaissent et aiment. chez Gal Gadot Gisèle Yashar est retournée au Rapide franchise via un énorme sous-marin. Son personnage serait mort en Fast & Furious 6mais elle est bien vivante !

