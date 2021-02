Qui est mort de Covid-19 aux États-Unis?

Jeffrey Basinger / Newsday via Getty Images



STR / AFP





Jeffrey Basinger / Newsday via Getty Images



Lorsque le coronavirus a été découvert à Wuhan, en Chine, cela peut avoir semblé être une menace lointaine. Mais très rapidement, le minuscule agent pathogène a fait le tour du monde, entraînant la maladie et la mort partout où il allait.

En Amérique, le premier décès connu de Covid-19 s’est produit le 6 février 2020. À partir de là, la vague de décès quotidiens a commencé à augmenter.

À la fin du mois de mai 2020, le virus avait fait 100000 morts, principalement dans le nord-est et les grandes villes.

Quatre mois plus tard, le nombre de morts dépassait les 200 000 morts.

Moins de trois mois plus tard, à la mi-décembre, plus de 300 000 personnes étaient décédées.

Le virus se propageant partout aux États-Unis, il n’a fallu que 36 jours de plus pour atteindre 400 000 décès. Janvier a été le mois le plus meurtrier à ce jour.

Dans tout le pays, plus de 27 millions de personnes ont contracté le coronavirus, et 485000 est mort. C’est le bilan Covid-19 le plus élevé de tous les pays et plus que les décès de coronavirus en Italie, en Allemagne, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni, au Canada et en France combinés. Il dépasse le nombre de morts aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

C’est aussi une sous-estimation et ne tient pas compte de toutes les personnes touchées par la perte. Si chaque Américain décédé a laissé neuf personnes en deuil, comme le suggère une étude, il y a maintenant plus de 4 millions d’Américains qui pleurent un être cher dans la pandémie.

La mort à cette échelle est difficile à comprendre ou à visualiser. Pour avoir une idée plus claire du fardeau changeant des décès de Covid-19 au fil du temps, Vox a analysé la mortalité due aux coronavirus par âge, région et race de l’année dernière, sur la base des données des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Université Johns Hopkins.

Nous avons constaté que si Covid-19 n’a épargné aucun groupe, il a eu un impact sur certaines populations plus que d’autres. Tout au long de la pandémie, les personnes de couleur ont toujours été dégoûtées et tuées de manière disproportionnée par le virus. Ils sont également morts jeunes: sur les décès de Covid-19 chez des personnes de moins de 45 ans, plus de 40 pour cent étaient hispaniques et environ un quart étaient noirs.

Mais ce qui a commencé comme une urgence sanitaire concentrée dans les voyageurs, les communautés urbaines minoritaires et d’autres endroits surpeuplés (tels que les maisons de retraite et les prisons) s’est répandu dans les zones rurales du pays, entraînant également une augmentation du nombre de décès parmi les Blancs.

Dans les décès, nous avons vu comment une «maladie infectieuse est devenue un problème universel», a déclaré le doyen de l’École de santé publique de l’Université de Boston, Sandro Galea. La perte extraordinaire de vies humaines était également évitable, a déclaré Steven Woolf de l’Université du Commonwealth de Virginie, et un sombre marqueur de «la mauvaise gestion de la pandémie par les États-Unis».

À l’hiver 2020, le virus se transmettait largement dans tous les États, et en grande partie par des personnes de moins de 50 ans. Pourtant, les disparités en vies perdues ont persisté.

Une tendance au début de l’épidémie américaine s’est maintenue: les personnes de couleur sont mortes de Covid-19 à des taux beaucoup plus élevés – le double du taux de personnes blanches dans l’ensemble en 2020.

Mais au cours de l’année, la part des décès de Covid-19 parmi les Blancs a augmenté, tandis que la part chez les Noirs et les Latino a diminué.

En termes absolus, le taux de mortalité chez les Blancs a augmenté de manière significative, tandis que le taux chez les personnes de couleur a légèrement baissé. C’était une tendance que nous avons trouvée dans les communautés à travers l’Amérique lorsque Covid-19 s’est répandu.

Les décès sont passés de divers comtés à ceux comptant une proportion plus élevée de Blancs





Les experts attribuent le changement à la géographie évolutive du virus – résultat de l’incapacité des États et du gouvernement fédéral à réduire la transmission.

Au début de l’épidémie américaine, les cas de coronavirus – et les décès – étaient concentrés dans quelques villes, qui comptent un grand nombre de personnes de couleur qui sont plus susceptibles d’effectuer un travail essentiel. «L’impact de Covid-19 s’est limité à New York et, dans une moindre mesure, à Detroit et à la Nouvelle-Orléans», a déclaré l’économiste de la santé de Dartmouth, Jonathan Skinner, «et en particulier parmi les personnes qui ont dû se déplacer en transports en commun vers des emplois dans le secteur des services. »

De nombreux Noirs et Latinos ont rapidement contracté le virus et sont morts à des taux très élevés – environ 118000 en 2020 au total.

En octobre, certaines des régions les moins peuplées du pays – Wyoming, Dakota, Nebraska – étaient aux prises avec les pires épidémies d’Amérique. La part relative des décès parmi les Blancs a commencé à augmenter.

«La politique de 2020 a conduit les gouverneurs [these] certaines parties du pays doivent être moins agressives dans la lutte contre le virus ou décourager activement les mesures de protection de la santé publique », a déclaré Woolf.

Dans le même temps, de plus en plus d’États ont adopté des ordonnances de masques faciaux et d’autres mesures de sécurité. Les mandats de masque ont contribué à réduire le nombre de cas et ont peut-être sauvé la vie de certains travailleurs essentiels.

Le résultat: en août, les Noirs sont morts à 2,5 fois le taux des Blancs. En novembre, le taux était de 2,2. Début février, il était de 1,5.

Mais les minorités ont été touchées de manière disproportionnée par le virus chaque mois de 2020. Elles étaient également beaucoup plus susceptibles de mourir jeunes.

Parmi les personnes décédées de Covid-19 entre 35 et 44 ans, près de la moitié étaient hispaniques et un quart étaient noires.

«Sinon, nous nous serions attendus à ce qu’ils vivent des décennies», a déclaré Julia Raifman, professeure adjointe à la Boston University School of Public Health.

Parmi les personnes de plus de 85 ans décédées de Covid-19, 80% étaient de race blanche. Parmi ceux qui sont décédés entre 35 et 44 ans, seuls 20% étaient blancs.

Les données révèlent également qu’indépendamment de la race ou de la géographie, il existe un groupe qui a constamment connu un risque de décès extrêmement élevé: les personnes âgées. L’âge reste le plus grand prédicteur global de qui vit après une infection par le coronavirus et qui meurt.

Près de la moitié de tous les décès liés au Covid-19 2020 concernaient des personnes âgées de 80 ans ou plus. Si vous incluez des personnes âgées de 60 ans ou plus, la part des décès atteint près de 90%.

Avec les cas confirmés, le tableau est très différent: les jeunes, âgés de 20 à 59 ans, sont quelque peu surreprésentés.

De mars à mai, les personnes âgées de 80 ans et plus présentaient les cas les plus confirmés par habitant (bien que les tests pendant une grande partie de cette période aient été limités). En juin, ce fardeau s’est déplacé vers les jeunes.

La flambée de cas estivale chez les jeunes a été suivie d’une hausse hivernale du nombre de décès de personnes âgées





Ainsi, les personnes les moins susceptibles de mourir du virus, peut-être sans le savoir ou peut-être à cause de la négligence, l’ont très souvent transmis à ceux qui couraient le plus grand risque de mort.

Cela semble être le modèle de la pandémie, comment le SRAS-CoV-2 est passé d’une menace lointaine en Chine à une tragédie mondiale: des personnes qui pensaient qu’elles ne seraient pas touchées ou qui ne pouvaient pas se protéger ont transmis le virus. Encore et encore.

Ils ont été activés par une Maison Blanche qui a nié la science et minimisé la gravité de la maladie – et des États qui ont agi trop lentement, politisant la santé publique au lieu de la protéger.

La pandémie n’est pas terminée.

Il n’est pas exagéré de suggérer que le nombre de morts aux États-Unis pourrait atteindre 750 000 ou 1 million cette année.

Pour éviter davantage de souffrances inutiles, nous devons tenir compte de la leçon des décès de Covid-19 en 2020: «Les nantis de santé ne peuvent pas continuer à ignorer les démunis», a déclaré Sandro Galea. «Parce que tout le monde est sensible à Covid, le fait [that] il existe des groupes à haut risque qui rendent tout le monde vulnérable. »

Un merci spécial aux experts de la santé qui ont partagé leurs commentaires sur cette histoire: Alyssa Bilinski, Sandro Galea, Julia Raifman, Jonathan Skinner, Daniel Weinberger et Steven Woolf.