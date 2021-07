Qui est mort dans l’incendie de New Cross en 1981 et qu’est-ce qui l’a causé ?

Le 18 janvier 1981, une tragédie a frappé le sud de Londres lorsqu’une maison pleine de gens a pris feu lors d’une fête d’anniversaire.

Connu sous le nom de New Cross Fire, les personnes touchées ont dû vivre avec les événements tragiques de cette nuit fatidique.

Le New Cross Fire a causé des ravages en janvier 1981 Crédit : BBC

Qui est mort dans l’incendie de New Cross en 1981 ?

L’incendie de la maison s’est produit lors d’une fête dans une propriété de New Cross Road.

La fête avait commencé la veille du 17 janvier 1981 mais l’incendie s’est déclaré vers 5h40 le lendemain matin.

L’incendie a tué 13 jeunes Noirs âgés de 14 à 22 ans, et un survivant s’est suicidé deux ans plus tard.

Ceux qui sont morts dans l’incendie sont : Humphrey Brown, 18 ans ; Peter Campbell, 18 ans ; Steve Collins, 17 ans ; Patrick Cummings, 16 ans ; Gerry François, 17 ans ; Andrew Gooding, 14 ans ; Lloyd Richard Hall, 20 ans; Patricia Denise Johnston, 15 ans; Rosalind Henry, 16 ans ; Glenton Powell, 15 ans ; Paul Ruddock, 22 ans ; Yvonne Ruddock, 16 ans; Owen Thompson, 16 ans.

Des familles ont été laissées en deuil après la mort de 13 personnes dans l’incendie Crédit: Times Newspapers Ltd

Qu’est-ce qui l’a causé ?

La fête était une célébration d’anniversaire commune pour Yvonne Ruddock (une des victimes de l’incendie) et Angela Jackson (qui a survécu) et a eu lieu au n° 439, New Cross Road.

À l’époque, il y avait un degré assez élevé de tension raciale dans la région et des groupes d’extrême droite, dont le Front national, étaient actifs localement.

Il y avait également eu quelques premières plaintes de voisins concernant le bruit excessif de la fête.

Une voiture Austin Princess blanche a été vue en train de s’éloigner de l’incendie.

Le soupçon initial de la police était que la fête avait été incendiée, soit pour se venger, soit pour tenter d’arrêter le bruit – il y avait aussi une théorie alternative selon laquelle une bagarre avait éclaté, d’où émanait l’incendie.

Une enquête médico-légale ultérieure a révélé que l’incendie avait commencé par un fauteuil à l’intérieur de la pièce de devant de la propriété à 5h40 dimanche matin, et la police a exclu la théorie selon laquelle une bagarre avait eu lieu.

Personne n’a jamais été inculpé en lien avec l’incendie.

Que s’est-il passé à la suite de l’incendie ?

Une semaine après l’incendie, le 25 janvier 1981, une réunion a eu lieu au Moonshot Club à New Cross, à laquelle ont assisté plus d’un millier de personnes.

La réunion s’est terminée par une marche jusqu’au lieu de l’incendie et une manifestation là-bas, qui a bloqué New Cross Road pendant plusieurs heures.

Le comité d’action pour le massacre de New Cross (NCMAC) a été créé, présidé par John La Rose, et a organisé des réunions hebdomadaires à New Cross, qui ont vu une participation croissante car l’enquête policière a annoncé qu’il n’y avait aucune preuve d’incendie criminel et que l’incendie était censé être accidentel.